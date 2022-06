Akční malířka zabrala na stavbě jako chlap. Ušetřila tím skoro 200 tisíc

Žije ve „starém novém“ domě s malými děti, jenže se jí nelíbí dispozice domu, který byl stavěný v minulých dekádách. Tedy hodně malých místnůstek, které byly ve výsledku tmavé a dohromady tvořily jakýsi labyrint.

Alena by chtěla místnosti prosvětlit, dát jim prostor a propojit je i se zahradou. Je na to sama, ale kdo viděl tento díl, mohl se na vlastní oči přesvědčit, že i žena se dokáže dokonale „převléct“ za řemeslníka, ač tato role ženám nebývá obvykle přisuzována.

Je vidět, že Alena přesně ví, jak by to chtěla udělat. Zároveň se nebojí práce. Jen nemá zkušenosti, a tak by potřebovala ukázat, jak se jednotlivé činnosti mají správně udělat. A to je princip pořadu Do montérek!.

Do montérek! Pořad můžete sledovat každou neděli dopoledne v televizi Prima nebo na PRIMADOMA.

Díky tomu, že Václav Adamec jako průvodce pořadu ovládá většinu řemesel souvisejících s rekonstrukcemi domů, může být praktickým průvodcem a naučit amatéry, jak na to. Tím si mohou udělat hodně prací sami a výrazně i ušetřit.

Protože, kdo by dělal ty otravné ubíjející manuální práce, které provázející každou stavbu? Většinou zahraniční dělníci, které by si provádějící firma tak jako tak musela zaplatit. Tím, že jste ochotni se na nich podílet, významně ušetříte. A skutečně odborné činnosti dodělá odborník.

Bylo zajímavé sledovat, jak si křehká blondýnka poradila v práci s bouracím kladivem, vysekáváním drážek pro elektroinstalace či betonováním podlahy při opravách. Nahazování omítek jí dalo trošku zabrat. Tady se ukázalo, že najít správný grif potřebuje přece jen trochu praxe.

Během pořadu se ukázalo, že Alena maluje, učila ji babička, společně právě pořádají výstavu. I když starší generace upřednostňuje krajinky, dcera dává přednost abstraktnímu umění.

Když se Adamec vrátil do domu, bylo už téměř hotovo a nestačil se divit, jak je celý obytný prostor pěkný. Ale zároveň přinesl výpočet, kolik to celé stálo.

Zatímco původní odhad byl asi 320 tisíc korun, díky tomu, že si žena udělala hodně věcí sama, ušetřila asi 190 tisíc. „Vydělala“ si tak vlastně na novou kuchyň, kterou si nechala vyrobit na zakázku. A navíc sama sebe přesvědčila, že to dokáže i v dalších fázích rekonstrukce, které ji možná budou čekat, pokud ji další opravy ještě budou čekat.