Museli předělat celou podlahu. Nechali zmrznout lepidlo, bylo pak jako bláto

Pořad reaguje na současné zvýšení cen stavebních prací a nesnáze při hledání volných řemeslnických termínů. Zároveň chce ukázat, že pokud máte možnost sehnat odborníka, který vám ukáže jak na to, není problémem dokázat práci i svépomocí, navíc i s podstatnou finanční úsporou.

V tomto díle je tím zázračným číslem 94 000 korun. Zatímco původní odhad stavby na klíč byl zhruba 160 tisíc korun, za materiál a nezbytné práce, na které museli odborníka pozvat, zaplatili asi 66 tisíc.

Je jasné, že majitele domu stála oprava svépomocí hodně sil, hodněkrát se během práce „skoro rozvedli“, jak sami přiznali, ale zároveň zjistili, co všechno dokážou. A těch skoro sto tisíc také jen tak člověk nenajde ležet na zemi.

Rodina žije v rodinném domě v Kladně, doslova ve stínu Poldovky s výhledem na komíny věhlasné továrny. Tento nevábný výhled Václava Adamce sice na první pohled šokoval, o to víc byl překvapený tím, co Lenka s Mirkem už dokázali vytvořit ve svém království.

Postupně rekonstruují svůj domeček, ale v současné době se potýkají s nedostatkem dobrých řemeslníků, kteří by dokázali dotáhnout poslední fáze oprav. Podkroví i většinu přízemí už přizpůsobili k obrazu svému, ale chybí jím dokončit vstupní chodbu včetně přilehlé toalety, sjednotit dveře včetně obložek a obkladů.

Přitom jsou oba vcelku zruční. Mirek je dříč, který se nebojí žádné práce. A Lenka se během prací ukázala jako zručný zedník, která se nebojí žádné práce se stavební chemií, nahazuje maltu jako profík, tvárnice řeže s milimetrovou přesností. Adamec ji s mírnou mírou nadsázky dokonce rovnou lanařil do vlastní stavební firmy.

Co musejí udělat: vybourat stávající zárubně do toalety, strhnout stávající obložení a položit nové. Lenka dostala do ruky bourací kladivo k odstranění starých obkladů a Mirek páčidlo k vybourání starých zárubní.

Adamec byl šokovaný, jak dobře se postavili k oběma úkolům. Ukázalo se, že lidi jsou šikovní a aktivní. Stačí jim jenom ukázat jak na to, a pak jim ponechat prostor k vlastní iniciativě.

Jeden zádrhel se při rekonstrukci však vyskytl. Mirek si vyložil údaj na pytli s lepidlem na dlažbu trošku jinak než měl, což lze u amatéra odpustit. Jelikož si přečetl, že je odolné proti mrazu, nechal pytle venku na mrazu.

Což se jim vymstilo. Odolnost se zaručuje až po zpracování a vytvrzení. Takže když mistr přišel na kontrolu položené dlažby, zjistil, že lepidlo nezatuhlo, a je ještě po dvou dnech stále jako bláto.

Pro Lenku a Mirka to znamenalo jediné. Celou dlažbu i obklady sundat, očistit a znovu položit. Což se poněkud podepsalo na jejich psychické kondici. Na to lze říci jediné: chybami se člověk učí. A příště, až bude Mirek něco obkládat, rozhodně nenechá pytle s lepidlem venku na mrazu.