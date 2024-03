Nadšenec pro grilování nic nevyhodí. Co najde, přetvoří na gril nebo udírnu

Což o to, takových jako on je na světě víc. Kordula je však zajímavý tím, jak klikatou cestu musel ujít, aby se dostal do fáze, ve které se právě nachází. Přes mládí v Česku po dlouhodobý pobyt v USA, tam i ženitba a nakonec návrat rodné vlasti.

Grilování v USA ho vtáhlo

Jeho cesta do Ameriky byla motivována tím, že jeho otec byl silný antikomunista a polovina jejich rodiny se v roce 1927 odstěhovala do Ameriky. Po revoluci se v roce 1994 rozhodli navštívit svou rodinu v Americe.

Během jedné z návštěv se setkal se svou budoucí manželkou z Mexika, se kterou se vrátil do Čech až po 16 nebo 17 letech. Fanoušek grilování se nyní představí i v pořadu o grilování na Primě.

V USA si všiml, že grilování je tam velmi oblíbené. První gril si koupil v roce 1998 a od roku 2000 začal grilování věnovat více času, když se přestěhoval do domu na Ridgewayi a jeho soused, zapálený grilovací mistr, ho do toho ještě více vtáhl.

„Lidi jsou tam schopni hodiny diskutovat o správném grilování. Je lepší rychle při vysoké teplotě, anebo nebo pomalu při nízké? Zda dávat hořčici na trhané vepřové, či ne. O to jsou schopni se tam pohádat. Na druhou stranu vidím, že kultura grilování se už začíná dostávat i k nám,“ popisuje.

V Americe si také udělal potravinářské zkoušky a měl malou cateringovou firmu, kde pekl na objednávku prasata. V roce 2012 se vrátil do Čech s rodinou a sedmi grily, které si přivezl z USA. Po návratu do Čech se přihlásil do pořadu Prostřeno a jako první v historii tohoto pořadu tam připravil celé sele na grilu.

Jeho vášeň pro grilování je tak velká, že si sám vyrábí grily a různé pomůcky ke grilování. Jeho otec byl vynikající kuchař a on sám je rád, že grilování se stává fenoménem. Obdivuje Zdeňka Pohlreicha, který byl podle něj u nás průkopníkem grilování.

A kritizuje restaurace, které se prezentují jako barbecue, ale podávají jídlo připravené v konvektomatu. „Připraví si to dopředu metodou sous-vide, pak to na vteřinku hodí na gril, aby to mělo mřížku, přidají omáčku a je to hotové. To není pravé barbecue,“ rozohňuje se.

To by se mohlo hodit

Výjimečný grilovací „koutek“, který vznikl z recyklovaných materiálů, je jeho hrdostí. Je kombinací grilu a udírny a Kordula ho postavil ze starých kamen, což mu trvalo skoro rok. „Původně jsem je chtěl jen opravit a postavit do venkovní kuchyně, na kterou se chystám, jenže uvnitř byly úplně prohnilé, tak jsem je přestavěl na gril,“ vysvětluje.

Je vybavený i elektrickou plotýnkou, která umožňuje přípravu omáček nebo jiných pokrmů. Díky 12centimetrové izolaci je možné grilovat i v zimě.

Jelikož je Kordula povoláním technik a má blízko k práci rukama, nenechá ho chladným ani pohled na věci, které někdo vyhodil jako nepotřebné. A tak když vidí nějaký starý kousek, ihned mu v hlavě zapne radar a představuje si, co by z něj šlo vykouzlit.

Podobně vznikl i kotel na guláš. Vyřazenou nerezovou díž vyvařil a osadil hořákem, který koupil v Mexiku. A aby bylo venkovní pohoštění komplet, vyrobil i pípu.

„Nepotřebuji k tomu elektřinu, pohání se potravinářským oxidem uhličitým. Postavil jsem ji ze starého mrazáku, přidělal kolečka, tak jsem mobilní. U nás na vesnici míváme různé slavnosti, tak to vyvezu, dcera vaří guláš, kamarád vaří pivo, dali jsme mu název Bolševický ležák, já k tomu udím cigára a nadělám utopence,“ pochvaluje si bohatý komunitní život.

Je mu jasné, že by mohl mít na to vše precizní vybavení z obchodu. Jenže nedá mu to. Jak vidí věc, co by ještě mohla posloužit, i když k jinému účelu, vrhne se do toho. Je pyšný na to, že nic nepřijde vniveč a že to zachránil vlastníma rukama.