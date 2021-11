Bumerang není jen házedlo k lovu. Pomáhal i v boji, u ohně či při kopání

Nejstarší australské bumerangy jsou staré 10 tisíc let, kolekce čtyř bumerangů a jednoho dřevěného úlomku objevená na přelomu let 2017 a 2018 je ovšem stará maximálně 380 let. K určení jejich stáří použili vědci radiokarbonovou metodu datování, aby se o vzácné sbírce dozvěděli víc.



Studie vedená Flindersovou univerzitou v Jižní Austrálii a zveřejněná v recenzovaném akademickém časopise Australian Archaeology prokázala rozmanitou minulost těchto předmětů. „Škála aktivit, k nimž se používaly, výrazně přesahuje stereotyp vracejícího se bumerangu, jak ho zná většina Australanů,“ uvedl autor studie Daryl Wesley k nově získaným poznatkům k předmětu, který australským domorodcům pomáhal přežít.

Bumerangy mají dvě „křídla“, která se rychle otáčejí okolo těžiště tohoto nástroje. Bumerangy jsou známé pro svou unikátní schopnost se vracet. Vděčí za ni svému zvláštnímu aerodynamickému tvaru. Queenslandské muzeum ovšem vysvětluje, že ve skutečnosti jsou bumerangy většinou vyrobeny tak, aby prostě letěly směrem, kterým jsou hozeny. To, že se všechny bumerangy vrací, je tedy jen častá mylná představa.



Ve zkoumané kolekci jsou ovšem jen nevracející se bumerangy, které jsou typicky větší a těžší. V období sucha na přelomu let 2017 a 2018 je nalezli Jason Litherland z National Parks and Wildlife South Australia a Katheryn Litherlandová, která patří mezi tzv. „traditional owner“, což je označení pro člověka aboridžinského původu, jenž je členem místní skupiny potomků Austrálců a má daná práva i povinnosti vztahující se k určitému území. Součástí unikátního nálezu jsou právě čtyři bumerangy a dřevěný úlomek.



Aby zjistili, jak mohla být tato kolekce používána, využili výzkumníci morfologický rozbor jejich povrchu. Našli známky prasklin, uhelnatění či ohoření, k nimž předměty nejspíše přišly přikládáním na oheň.

„Abychom porozuměli jejich výrobě i využití, pečlivě jsme je prozkoumali. I pod mikroskopem. A porovnávali je s dalšími předměty z etnografických sbírek a s tím, co o původních obyvatelích Austrálie víme,“ uvedla pro MailOnline Amy Robertsová, spoluautorka studie z Flindersovy univerzity.

Australská řeka Cooper Creek je známá díky objevné expedici Burkeho a Willse. Kvůli klimatickým změnám postupně vysychá.

Zajímavé je, že nevracející se bumerangy jsou vlastně multifunkčními nástroji s mnohostranným využitím: mohou být samozřejmě použity na házení, ale i jako palice. Případně je lze hodit tak, aby svůj cíl zasáhly po odrazu od země. Původní obyvatelé Austrálie je používali při válčení a lovu středně velké zvěře, například klokanů černonohých či varanů.

Místo nálezu zná i historie příchodu Evropanů

Výsledky uhlíkové metody datování odhalily, že tyto bumerangy pocházejí přibližně z let 1650 až 1830 našeho letopočtu. Právě rok 1830 je přitom spjatý s příchodem Evropanů, jako byl například britský důstojník a průzkumník Charles Sturt (1829). A třicet let před expedicí vedenou Robertem O’Harou Burkem a Williamem Johnem Willsem (1860).



Robert O'Hara Burke (na obrázku vlevo), William John Wills (vpravo)

Burke, původem z Irska, a Angličan Wills vyšli z Melbourne a úspěšně přešli Austrálii od jihu na sever. Společně se dvěma dalšími muži se stali prvními Evropany, kteří tímto směrem přešli Austrálii, když v únoru 1861 dosáhli Carpentarského zálivu. Při cestě zpět ovšem Burke i Wills zemřeli pár dní po sobě, na konci července téhož roku.

Nalezené bumerangy tak mohly být vhozeny do Cooper Creek jen pár dekád před příchodem Burka, který tam během své expedice zřídil tábor. A kde také stejně jako William Wills zemřel. Cooper Creek je právě díky spojení s těmito badateli a jejich expedicemi jednou ze světově nejznámějších australských řek.

Jaký je vlastně původ bumerangů?

Bumerangy mají v Austrálii dlouhou historii, lze je najít už na jeskynních malbách. Jednomu zachovalému exempláři bumerangu nalezenému ve Wyrie Swamp vědci připisují stáří okolo 10 tisíc let.

Přestože se bumerang často bere jako věc pro Aboridžince typická a běžná, jeho distribuce mezi nimi byla poměrně omezená. Většina aboridžinských kmenů tento nástroj sice znala, v řadě oblastí ho ovšem Austrálci nepoužívali. Především v oblastech pokrytých deštnými pralesy, kde by husté porosty nedovolily vracejícímu se bumerangu volně létat.

Bumerangy zpravidla nenajdeme ani na severozápadě Kimberley, tedy v západní části Jižní Austrálie, severovýchodě poloostrova Arhemská země či některých ostrovech. Lze je ovšem najít po celém Queenslandu, s výjimkou Yorského poloostrova; i když jeskynní malby naznačují, že i tam se někdy používaly.

Pojem bou-mar-rang pak lze poprvé najít zdokumentovaný roku 1822. Adoptován byl z jazyka Dharug, který používal kmen Turuwal od řeky George’s River, poblíž zálivu Port Jackson v Novém Jižním Walesu.