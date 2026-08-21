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Dětské autíčko Barbie předělal na motokáru, která jezdí téměř devadesátkou

Marek Burza
Stavba neobvyklých vozidel patří k nejvýraznějším fenoménům současné internetové tvorby, což potvrzuje i příběh z americké Atlanty. Místní tvůrce Mali Hightower přetvořil dětské plastové autíčko Barbie na plnohodnotnou motokáru se spalovacím motorem, která dokáže uhánět rychlostí až 88 km/h.

Mali Hightower, který se jinak živí řemeslnými pracemi pro domácnosti i firmy a na sociálních sítích spravuje populární profil Sota.Benz, se dostal do povědomí veřejnosti už v době prudkého růstu cen pohonných hmot. Růžový model Power Wheels Barbie Dream Camper přetvořil na funkční minivozidlo, se kterým běžně jezdí po městě a natáčí s ním reálný život v ulicích Atlanty.

Mali Hightower přetvořil dětské plastové autíčko Barbie na plnohodnotnou motokáru se spalovacím motorem, která dokáže uhánět rychlostí až 88 km/h.
Autíčko Barbie budí všude pozornost.
Auto je vybaveno vším pro běžný provoz.
V autě se sedí skoro jako v motokáře.
9 fotografií

Výhodou jeho netradičního dopravního prostředku jsou minimální provozní náklady, protože na jedno natankování za necelé tři dolary projede téměř cokoliv.

Růžová motokára zaujme na první pohled nejen ikonickým designem, ale především svou výbavou a technickými parametry. Vůz disponuje funkční palubní deskou, kufrem, zpětnými zrcátky, světlomety i zadními světly.

Jelikož s tímto motorem a konstrukcí nelze vyjet na dálnici či do městských parků, kde je vjezd motorových vozidel zakázán, cestuje Hightower do centra výhradně po vedlejších silnicích. Společnost mu při výletech často dělá i jeho snoubenka, která řídí vlastní zmenšenou verzi červeného kabrioletu Dodge Viper.

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Provoz takového vozidla v běžném provozu přináší řadu specifických výzev a pravidel. Ačkoliv má růžový speciál sjednané pojištění, úřady pro něj nemají vhodnou kategorii k oficiální registraci. Vzhledem k rozměrům i bezpečnosti vyžaduje jízda značnou opatrnost a předvídavost.

Hightower se vyhýbá nočním jízdám i deštivému počasí, při kterém v případě náhlého lijáku raději bezpečně zastaví u krajnice a počká na zlepšení podmínek. Během svých cest byl policií zastaven pouze jednou, a to pouze kvůli nefunkčnímu přednímu světlu.

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Problémový projekt Barbie autíčka navíc nezůstal jeho jediným počinem. Nedávno sestavil také motokáru v designu hlídkového vozu státní policie Georgia State Patrol, kterou následně odkoupil přímo jeden z místních policistů.

To není všechno. Ze starého dětského pískoviště vytvořil funkční motorový člun a v plánu má nyní přestavbu veteránu značky Ferrari na elektromobil. Růžovou Barbie motokáru však stále považuje za svůj vůbec nejpovedenější a těžko překonatelný výtvor.

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