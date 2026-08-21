Mali Hightower, který se jinak živí řemeslnými pracemi pro domácnosti i firmy a na sociálních sítích spravuje populární profil Sota.Benz, se dostal do povědomí veřejnosti už v době prudkého růstu cen pohonných hmot. Růžový model Power Wheels Barbie Dream Camper přetvořil na funkční minivozidlo, se kterým běžně jezdí po městě a natáčí s ním reálný život v ulicích Atlanty.
Výhodou jeho netradičního dopravního prostředku jsou minimální provozní náklady, protože na jedno natankování za necelé tři dolary projede téměř cokoliv.
Růžová motokára zaujme na první pohled nejen ikonickým designem, ale především svou výbavou a technickými parametry. Vůz disponuje funkční palubní deskou, kufrem, zpětnými zrcátky, světlomety i zadními světly.
Jelikož s tímto motorem a konstrukcí nelze vyjet na dálnici či do městských parků, kde je vjezd motorových vozidel zakázán, cestuje Hightower do centra výhradně po vedlejších silnicích. Společnost mu při výletech často dělá i jeho snoubenka, která řídí vlastní zmenšenou verzi červeného kabrioletu Dodge Viper.
|
Dřevěné auto, které vypadá jako z jiného světa, vyjelo na silnice
Provoz takového vozidla v běžném provozu přináší řadu specifických výzev a pravidel. Ačkoliv má růžový speciál sjednané pojištění, úřady pro něj nemají vhodnou kategorii k oficiální registraci. Vzhledem k rozměrům i bezpečnosti vyžaduje jízda značnou opatrnost a předvídavost.
Hightower se vyhýbá nočním jízdám i deštivému počasí, při kterém v případě náhlého lijáku raději bezpečně zastaví u krajnice a počká na zlepšení podmínek. Během svých cest byl policií zastaven pouze jednou, a to pouze kvůli nefunkčnímu přednímu světlu.
|
Miluje dřevo, tak z něj postavil auto. Dal mu jméno Tříska
Problémový projekt Barbie autíčka navíc nezůstal jeho jediným počinem. Nedávno sestavil také motokáru v designu hlídkového vozu státní policie Georgia State Patrol, kterou následně odkoupil přímo jeden z místních policistů.
To není všechno. Ze starého dětského pískoviště vytvořil funkční motorový člun a v plánu má nyní přestavbu veteránu značky Ferrari na elektromobil. Růžovou Barbie motokáru však stále považuje za svůj vůbec nejpovedenější a těžko překonatelný výtvor.