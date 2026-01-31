Kvíz:

Co víte o úplňku?

31. ledna 2026

Každý měsíc, když má přijít úplněk, mnozí mají stres a říkají si: zase se pořádně nevyspím, budu podrážděný a náladový. To však není jediná zajímavost, která se s ním pojí. Vyzkoušejte si kvíz, kde otestujete, proč k němu dochází a mnoho dalších zajímavostí o tomto nebeském jevu.

Otázka 1/20

Který orgán v lidském těle je podle studií nejvíce ovlivněn úplňkem z hlediska kvality odpočinku?

