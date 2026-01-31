Kvíz:
Co víte o úplňku?
31. ledna 2026
Každý měsíc, když má přijít úplněk, mnozí mají stres a říkají si: zase se pořádně nevyspím, budu podrážděný a náladový. To však není jediná zajímavost, která se s ním pojí. Vyzkoušejte si kvíz, kde otestujete, proč k němu dochází a mnoho dalších zajímavostí o tomto nebeském jevu.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.