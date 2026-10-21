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Kvíz: Cibetka, latte nebo macchiato? Jak se vyznáte v kávě?

21. října 2026

Káva je jedním z nejoblíbenějších nápojů na světě s bohatou historií a rozmanitou kulturou přípravy. Tento kvíz prověří vaše znalosti v oblastech historie, pěstování, druhů zrn i samotných kávových nápojů a jejich metod přípravy.

Otázka 1/30

Jaká je doporučená teplota vody pro většinu alternativních metod přípravy kávy (filtr, Aeropress)?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

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