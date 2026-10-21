21. října 2026
Kvíz: Cibetka, latte nebo macchiato? Jak se vyznáte v kávě?
Káva je jedním z nejoblíbenějších nápojů na světě s bohatou historií a rozmanitou kulturou přípravy. Tento kvíz prověří vaše znalosti v oblastech historie, pěstování, druhů zrn i samotných kávových nápojů a jejich metod přípravy.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.