Rošáda v ženských reprezentacích. Kolomazník si vymění pozici se Zbořilem

Trenérská výměna se uskuteční na základě vzájemné dohody.
Asistentka Keri Beth Sarverová a trenér brankářek Peter Bartalský u ženského reprezentačního áčka zůstávají.
České fotbalistky mají za sebou start nové sezony Ligy národů B, což je zároveň kvalifikace na mistrovství světa 2027. V prvním březnovém týdnu remizovaly s Walesem 2:2 a poté porazily 5:1 Albánii.
V dubnu je čeká dvojzápas s Černou Horou – 14. dubna v Chomutově a o čtyři dny později na půdě soupeře.
U toho už bude nový asistent Miroslav Zbořil. 43letý kouč se v ženském fotbale pohybuje od roku 2013. Ve Slovácku trénoval žačky, dorostenky i ženský ligový tým, kupříkladu v Lize mistryň proti Eintrachtu Frankfurt. Byl rovněž šéftrenérem mládeže.
Poslední čtyři roky se věnuje reprezentaci do 17 let, s níž mu před dvěma týdny těsně unikl postup na mistrovství Evropy. Mladé Češky ve druhé části kvalifikace zdolaly Lotyšsko 2:0, Rumunsko 5:0, ale s Finskem remizovaly 1:1, což nestačilo. Finky totiž měly o tři góly lepší skóre a na šampionát mířil jediný celek skupiny.
„Progres byl obrovský. Tým se zlepšoval zápas od zápasu. Porazili jsme Švédsko, Portugalsko, Švýcarsko, remizovali s Nizozemskem a v kvalifikacích jsme inkasovali jen jediný gól – ze standardky proti Finsku,“ řekl Zbořil.
U reprezentace do 17 let ho nyní nahradí Michal Kolomazník. Bývalý ligový hráč a reprezentant vedl v minulosti ženské týmy Dukly Praha a Slavie, s níž získal dva tituly. Po odchodu v létě 2022 se vrátil zpět do Dukly, kde koučoval mužské béčko.
Loni v září kývl na nabídku být asistentem trenérky Klimkové u ženské reprezentace. Nyní mění týmy i pozici – z asistenta áčka je hlavním trenérem „sedmnáctky“.