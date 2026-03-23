Rošáda v ženských reprezentacích. Kolomazník si vymění pozici se Zbořilem

Lucie Macháčová
  12:46
Fotbalová reprezentace žen obměňuje realizační tým. Podle informací iDNES.cz končí u trenérky Jitky Klimkové asistent Michal Kolomazník. Nahradí ho Miroslav Zbořil, dosavadní trenér ženského národního týmu do 17 let. „Sedmnáctku“ nově povede právě Kolomazník.
Michal Kolomazník (vlevo) u české reprezentace žen končí a míří k výběru do 17...

Michal Kolomazník (vlevo) u české reprezentace žen končí a míří k výběru do 17 let, nahradí ho Miroslav Zbořil. | foto: koláž iDNES.cz

Trenérská výměna se uskuteční na základě vzájemné dohody.

Asistentka Keri Beth Sarverová a trenér brankářek Peter Bartalský u ženského reprezentačního áčka zůstávají.

České fotbalistky mají za sebou start nové sezony Ligy národů B, což je zároveň kvalifikace na mistrovství světa 2027. V prvním březnovém týdnu remizovaly s Walesem 2:2 a poté porazily 5:1 Albánii.

V dubnu je čeká dvojzápas s Černou Horou – 14. dubna v Chomutově a o čtyři dny později na půdě soupeře.

České fotbalistky daly Albánii pět gólů, Cahynová má rekord v počtu startů

U toho už bude nový asistent Miroslav Zbořil. 43letý kouč se v ženském fotbale pohybuje od roku 2013. Ve Slovácku trénoval žačky, dorostenky i ženský ligový tým, kupříkladu v Lize mistryň proti Eintrachtu Frankfurt. Byl rovněž šéftrenérem mládeže.

Poslední čtyři roky se věnuje reprezentaci do 17 let, s níž mu před dvěma týdny těsně unikl postup na mistrovství Evropy. Mladé Češky ve druhé části kvalifikace zdolaly Lotyšsko 2:0, Rumunsko 5:0, ale s Finskem remizovaly 1:1, což nestačilo. Finky totiž měly o tři góly lepší skóre a na šampionát mířil jediný celek skupiny.

„Progres byl obrovský. Tým se zlepšoval zápas od zápasu. Porazili jsme Švédsko, Portugalsko, Švýcarsko, remizovali s Nizozemskem a v kvalifikacích jsme inkasovali jen jediný gól – ze standardky proti Finsku,“ řekl Zbořil.

U reprezentace do 17 let ho nyní nahradí Michal Kolomazník. Bývalý ligový hráč a reprezentant vedl v minulosti ženské týmy Dukly Praha a Slavie, s níž získal dva tituly. Po odchodu v létě 2022 se vrátil zpět do Dukly, kde koučoval mužské béčko.

Loni v září kývl na nabídku být asistentem trenérky Klimkové u ženské reprezentace. Nyní mění týmy i pozici – z asistenta áčka je hlavním trenérem „sedmnáctky“.

Tipsport - partner programu
Turecko vs. RumunskoFotbal - - 26. 3. 2026:Turecko vs. Rumunsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 18:00
  • 1.42
  • 4.66
  • 7.02
Česko vs. IrskoFotbal - - 26. 3. 2026:Česko vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.99
  • 3.37
  • 4.09
Dánsko vs. S. MakedonieFotbal - - 26. 3. 2026:Dánsko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.31
  • 5.12
  • 9.38
Polsko vs. AlbánieFotbal - - 26. 3. 2026:Polsko vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 4.29
  • 3.02
  • 2.09
Ukrajina vs. ŠvédskoFotbal - - 26. 3. 2026:Ukrajina vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 2.86
  • 3.12
  • 2.52
Wales vs. BosnaFotbal - - 26. 3. 2026:Wales vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.89
  • 3.28
  • 4.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
23. března 2026  12:50

