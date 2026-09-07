Jak derby hodnotíte?
Po vyhraném utkání se to samozřejmě hodnotí kladně. Ale nelétáme na obláčku. Víme, že tam nějaké nedorazy byly, hlavně v prvním poločase. Kdybych měl být konkrétní, tak šlo o styl hry, o kvalitu, kde jsme chtěli být ještě lepší v držení balonu a ve vyhodnocování některých situací, které se tam nabízely. Tohle jsou ty negativní stránky, naopak ty pozitivní, že jsme otočili zápas venku. A ještě navíc tím stylem, kterým se nám to podařilo. Gólově jsme se sice prosadili ze standardek, ale to, jak jsme se prezentovali, mě těší.
Druhý poločas od vás vypadal herně lépe. Co jste si o přestávce řekli v kabině?
Druhá půle byla určitě lepší. Řeč v kabině byla vedena právě tím, co jsem říkal v předchozí odpovědi. Že chceme být ještě lepší na balonu. Jsem rád, že si holky dokázaly, že takovýto fotbal můžeme hrát i proti těm nejlepším týmům, se kterými chceme soupeřit.
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Derby žen ovládla Slavia. Na Letné porazila Spartu, k vidění byl kuriózní gól
Všechny branky padly po standardních situacích. Je to něco, čemu se třeba speciálně věnujete?
Ani bych neřekl, že extra, ale v minulosti jsme z toho nebyli tak nebezpeční a úspěšní. Musí se tam samozřejmě sejít více věcí, od kopu do míče po náběhy právě na tyto balony. I to byl rozdíl oproti prvnímu poločasu. Centrů jsme tam měli dost, ale všechny, bez ataků či soubojů, sbírala gólmanka Sparty. I na tohle jsme o půli apelovali. Aby holky byly v předbrankovém prostoru agresivnější.
Jak jste viděl ten kuriózní gól? Věděl jste hned, že to bylo za čarou?
Přiznám se, že ne. Protože jsem viděl z mého pohledu centr, který letěl jinam, tak už jsem se tak polonaštvaně otáčel (usmívá se), takže jsem nezaregistroval, co se tam událo.
V lize prožíváte povedený start do sezony, čtyři zápasy, čtyři výhry. Jste v tomto ohledu spokojený?
Jsme spokojení, jak jsme se prezentovali a jak se prezentujeme. A také jak produktivní jsme v předchozích třech kolech byli. Někdo může říct, že jsme hráli s týmy, které se teď nachází v té druhé polovině tabulky. Ale potřebujete určitou kvalitu a nevypnout po dosažení třetí čtvrté branky. To se do holek snažíme dostat, a zatím se nám to daří.
Vypadli jste z pohárů, loňskou sezonu jste byli bez titulu, se Spartou jste také neměli moc příznivou bilanci v posledních zápasech. Můžeme se po dnešním utkání bavit o nějakém zadostiučinění?
Možná, ale zítra bude určitě pryč. Tohle totiž pro nás ještě nic neznamená. Jsme v etapě, kdy se snažíme přenést na holky trochu jiný pohled a nároky, než na které tu dlouhé roky byly zvyklé. Snažíme se, aby tým některé věci vnímal jinak a aby chtěly víc samy, víc pracovaly. Jsme na ně hodně nároční. Tohle je zatím tedy první střípek, první odměna, kterou jsme ale hodně potřebovali. Odvádějí tvrdou práci a teď jsou po právu odměněni. Věřím, že nám to pomůže.