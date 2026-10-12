Bára Votíková byla můj vzor, teď jsme spoluhráčky, říká gólmanka Jílková

„Reprezentace pro mě znamená obrovskou hrdost. Je čest nosit vlaječku na prsou, zároveň je to velká odměna za tvrdou práci a odříkání,“ říká Jílková.
Skotsko – Česko
Když přišla možnost, aby přiletěla do Glasgow na odvetu, neváhala. Sbírá zkušenosti, učí se od starších a stejně jako celý tým doufá, že české fotbalistky navzdory prohře 0:2 v úvodním zápase v Pardubicích, přes Skotsko postoupí.
Ve druhém kole baráže o mistrovství světa by je čekalo velmi pravděpodobně Švédsko, které v prvním zápase porazilo Litvu jednoznačně 5:0. Jedničkou v brance bude nejspíš opět Barbora Votíková.
„Bára pro mě byla odmalička vzor. Jako malá jsem k ní vzhlížela, jezdívala jsem i na zápasy a nikdy by mě nenapadlo, že o pár let později s ní budu v jedné kabině a budu s ní chytat v nejlepším klubu v Česku – ve Slavii,“ říká Jílková.
První ligu začala chytat v Lokomotivě Brno, kde si ji vyhlédla Slavia. V pražském klubu, který nyní vede první ligu žen o šest bodů před Spartou, působí od léta 2024.
„Je to brankářka s velkým příslibem do budoucna. V národním týmu je potřeba mít i takové hráčky. Bohužel má před sebou dvě velice dobré gólmanky, Olivii Lukášovou a Báru Votíkovou, takže to má těžší. Potenciál ale má veliký,“ říká trenér gólmanek Slavie Michal Špit.
A proč se Jílková rozhodla právě pro gólmanské řemeslo? „Člověk musí být odvážný, zároveň tak trošičku bláznivý. Normální člověk by se asi nenechal trefovat míčem z metru,“ usmívá se dívka, pro kterou je typické i tetování.
„Každé moje tetování je kousek mě nebo mých zážitků. Tetování je pro mě dost důležité a je to takový můj koníček. A další hobby? Sport. Baví mě tenis nebo jízda na kole.“
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Užila si i líčení do reprezentační kampaně Dvě tváře, jedna síla, byť to pro ni byl nezvyk. „Bylo to pro mě obrovské překvapení, velký výstup z komfortní zóny, ale aspoň jsem si poprvé vyzkoušela být takhle namalovaná.“
Přestože je Jílkové teprve jedenadvacet, už vedle vlastní kariéry přemýšlí také o tom, jak pomáhat dalším generacím brankářek. Ve Slavii trénuje malé holčičky a mladé gólmanky. Právě práci s dětmi by se ráda věnovala i v budoucnu.
„Zjistila jsem, že by to pro mě mohl být správný směr. Ráda bych s malými dětmi pracovala a pomáhala jim. Chtěla bych jim předat co nejvíc a posouvat to dál,“ plánuje.
A co by vzkázala holkám, které zvažují začít s fotbalem?
„Aby se nebály udělat ten první krok, který je samozřejmě nejtěžší. Jakmile ho zvládnou, uvidí, že to pro ně může být to pravé. Věřím, že nebudou litovat, když se do fotbalu pustí.“