V cestě stojí Servette. Sparťanky čekají v boji o Ligu mistryň švýcarské protivnice

Sparťanky coby české šampionky vstoupí do kvalifikace až ve 3. předkole a jediný dvojzápas je dělí od účasti v hlavní fázi soutěže, která se po vzoru mužských pohárů hraje ligovým systémem. Pokud by proti švýcarskému mistrovi neuspěly, „propadly“ by se do 2. předkola Evropského poháru. V něm v minulé sezoně došly až do semifinále.
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Slávistky si Ligu mistryň nezahrají, v předkole nestačily na Glasgow Rangers
Úvodní předkolo Evropského poháru si zahraje Slovan Liberec, soupeře pozná po 13. hodině. Třetí český zástupce v pohárové sezoně Slavia už vypadl poté, co v minulém týdnu v kvalifikačním miniturnaji neuspěl v boji o Ligu mistryň a následně ani o Evropský pohár.