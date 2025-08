„Byl jsem u vrcholu jejich kondiční části přípravy. Sledoval jsem také úroveň sportovních dovedností, rozvoj dynamiky nebo testování. Původně jsem tam měl strávit celý týden, ale nakonec z toho byly jen dva dny. V zimě jsem zvaný znovu a můžeme se víc bavit o různých detailech,“ přibližuje.

Holky hrají taky Letní seriál MF DNES přibližuje, jak stoupá zájem a úroveň ženského sportu. Ukazuje jeho situaci, budoucnost či odlišnosti v jednotlivých sportech. Přináší zajímavosti a příběhy těch, kdo s ním mají zkušenosti. 5. díl: další sporty a zahraničí Již vyšlo: fotbal, hokej, bojové sporty, fotbalová rozhodčí Příště: rozhovor s Mariánem Jelínkem o psychologii ženského sportu

Železný vnímal rozdíly oproti českému prostředí. V něčem jsou za hranicemi jinde, něco je podobné. „Potvrdil, že co využívám a znám, tak je stejné. Řeší se už jen detaily. Hlavní rozdíl je v podmínkách a zázemí celkově. To, co mají v Rakousku, tomu se u nás může rovnat jenom Sparta nebo Slavie,“ myslí si.

Úrovní by na tom přední rakouské kluby měly být podobně s těmi nejlepšími českými. Pražské týmy hrají pravidelně evropské soutěže, stejně jako právě třeba St. Pölten. Ten se loni dostal i do Ligy mistrů.

„Když máte pro práci špičkové zázemí a technické pomůcky, tak pak můžete řešit věci do detailu. Následně je znát i síla početného realizačního týmu,“ potvrzuje.

Jiná mentalita za hranicemi

Například u žen v českobudějovickém Dynamu, kde Železný plní roli kondičního trenéra, působí dvojice trenérů a nově i kouč brankářů. V St. Pölten je to o jiných počtech.

„Nepotkal jsem se přímo se všemi, ale realizák má zhruba deset až dvanáct členů, včetně fyzioterapeutů, masérů, kondičního trenéra zvlášť na fitness a atletickou přípravu. Jen na fotbalovou část mají čtyři kouče a vše řídí výborná hlavní trenérka. Sice není velká postavou, ale slyšet je pořádně,“ uvádí.

Mnohé by mohlo překvapit, že rakouský mistr mezi ženami z posledních sezon je z poměrně malého města. Ve srovnání s Českem má St. Pölten počet obyvatel zhruba jako Jihlava či Opava. „Je to celkem malé město vedle Vídně, ale zázemí tam mají opravdu špičkové. Do hlavního města to mají kousek a asi i díky tomu dokážou nabídnou zajímavé podmínky,“ uvažuje.

Kromě zázemí budějovického trenéra ohromila za hranicemi také profesionalita a disciplína.

„Ano, jsou to profesionálky. Ale zároveň to mají v nátuře. Češi jsou trochu vyčuraní, hledají, jak si věci ulehčit. Tam si hráčky neuleví, ani když je trenér zády. Mají ohromný respekt k autoritě a disciplíně. Zároveň si nesmírně váží tradic a je jedno, jestli je to ve sportu, nebo v něčem jiném. Proto jim lépe fungují kluby i rodinné podniky. To mi u nás v Česku často schází,“ okomentoval kondiční kouč Železný.