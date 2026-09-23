Těžká váha, navíc v azylu. Snad Rosenborg potrápíme, doufá kouč libereckých žen

„Rosenborg je těžká váha, protože norský ženský fotbal je velice kvalitní. Soupeř je favorit, má oproti nám spoustu mezinárodních zkušeností, ale všechno ukáže až úvodní zápas. Chtěl bych pozvat fanoušky, aby nás přijeli podpořit i do Ústí. Budeme se snažit podat co nejlepší výkon a Rosenborg potrápit,“ říká Jiří Kaiser, trenér Slovanu.
Norská ženská reprezentace patří historicky k nejúspěšnějším v Evropě. Dvakrát ovládla evropský šampionát, v roce 1995 vyhrála mistrovství světa a o pět let později získala olympijské zlato. Rosenborg patří k elitním týmům norské nejvyšší soutěže. Také v Trondheimu přikládají dvojzápasu velkou váhu. Na oficiálním klubovém webu zářil duel s Libercem na prvním místě. „Bude to neuvěřitelně důležité. Jestli chceme mít úspěšný podzim, potřebujeme středeční zápas zvládnout. Těšíme se na to, co nás v Evropě čeká,“ prohlásila švédská záložnice Rosenborgu Agnes Nybergová.
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Liberečanky si účast ve 2. předkole vybojovaly přes bosenský SFK 2000 Sarajevo. Venku zvítězily 3:2, v domácí odvetě jim k postupu stačila remíza 1:1. Rosenborg v předchozím kole vyřadil ukrajinský SeaSters Oděsa. Po venkovní porážce 0:1 doma zvítězil 3:0 a celý dvojzápas otočil.
Slovan by rád navázal také na atmosféru z odvety se Sarajevem, na kterou přišlo U Nisy zhruba 1500 diváků. Tentokrát však musel své příznivce lákat do bezmála sto kilometrů vzdáleného Ústí nad Labem, kde pro tuto bitvu našel azyl.
„Byli jsme rádi, že jsme po všech výtkách od UEFA vůbec U Nisy odehráli domácí utkání proti Sarajevu. Náš stadion bohužel není schopen pobrat tak velké utkání a museli jsme hledat nové místo. Domluvili jsme se v Ústí, kde nám vyšli vstříc,“ vysvětlil šéf ženského úseku Slovanu Jiří Liška.
O nedostatcích stadionu U Nisy nedávno mluvil také generální ředitel Slovanu Jan Nezmar. Klub upozorňuje na jeho technický stav a nutnost investic, aby mohl vyhovět nárokům na pořádání evropských zápasů.
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„Doufáme, že je v Ústí hlad po fotbale, tamní tým je na čele druhé ligy. Snad nám diváci zase pomůžou, abychom to Rosenborgu znepříjemnili a získali body do koeficientu, které mohou pomoct českému ženskému fotbalu. Doufám, že nás publikum dotáhne k vítězství,“ přeje si Liška.
Klub připravil pro fanoušky z Liberce bezplatnou autobusovou dopravu. Stačí si koupit vstupenku za 100 korun, permanentkáři Slovanu ji mají zdarma.
Slovaňačky se na evropský souboj naladily vysokým vítězstvím 5:1 nad Plzní. V domácí soutěži mají po pěti odehraných zápasech tři výhry a dvě porážky a jsou čtvrté.
Úvodní utkání s Rosenborgem startuje ve středu v 17 hodin na Městském stadionu v Ústí nad Labem. Odveta se hraje o týden později v Trondheimu. Vítěz dvojzápasu postoupí mezi šestnáct nejlepších týmů hlavní fáze soutěže.