Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Těžká váha, navíc v azylu. Snad Rosenborg potrápíme, doufá kouč libereckých žen

Michael Havlen
  8:33

Jiří Kaiser, trenér libereckých fotbalistek. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Evropskou premiéru proti Sarajevu zvládly, ve středu (17.00) ale fotbalistky libereckého Slovanu narazí v Evropském poháru na jiný kalibr. Stojí před nimi norský Rosenborg, jeden z předních klubů země, která patří k baštám ženského fotbalu.

„Rosenborg je těžká váha, protože norský ženský fotbal je velice kvalitní. Soupeř je favorit, má oproti nám spoustu mezinárodních zkušeností, ale všechno ukáže až úvodní zápas. Chtěl bych pozvat fanoušky, aby nás přijeli podpořit i do Ústí. Budeme se snažit podat co nejlepší výkon a Rosenborg potrápit,“ říká Jiří Kaiser, trenér Slovanu.

Norská ženská reprezentace patří historicky k nejúspěšnějším v Evropě. Dvakrát ovládla evropský šampionát, v roce 1995 vyhrála mistrovství světa a o pět let později získala olympijské zlato. Rosenborg patří k elitním týmům norské nejvyšší soutěže. Také v Trondheimu přikládají dvojzápasu velkou váhu. Na oficiálním klubovém webu zářil duel s Libercem na prvním místě. „Bude to neuvěřitelně důležité. Jestli chceme mít úspěšný podzim, potřebujeme středeční zápas zvládnout. Těšíme se na to, co nás v Evropě čeká,“ prohlásila švédská záložnice Rosenborgu Agnes Nybergová.

Fotbalistky Liberce postoupily před rekordní návštěvou, Sparta si Ligu mistrů nezahraje

Liberečanky si účast ve 2. předkole vybojovaly přes bosenský SFK 2000 Sarajevo. Venku zvítězily 3:2, v domácí odvetě jim k postupu stačila remíza 1:1. Rosenborg v předchozím kole vyřadil ukrajinský SeaSters Oděsa. Po venkovní porážce 0:1 doma zvítězil 3:0 a celý dvojzápas otočil.

Slovan by rád navázal také na atmosféru z odvety se Sarajevem, na kterou přišlo U Nisy zhruba 1500 diváků. Tentokrát však musel své příznivce lákat do bezmála sto kilometrů vzdáleného Ústí nad Labem, kde pro tuto bitvu našel azyl.

„Byli jsme rádi, že jsme po všech výtkách od UEFA vůbec U Nisy odehráli domácí utkání proti Sarajevu. Náš stadion bohužel není schopen pobrat tak velké utkání a museli jsme hledat nové místo. Domluvili jsme se v Ústí, kde nám vyšli vstříc,“ vysvětlil šéf ženského úseku Slovanu Jiří Liška.

O nedostatcích stadionu U Nisy nedávno mluvil také generální ředitel Slovanu Jan Nezmar. Klub upozorňuje na jeho technický stav a nutnost investic, aby mohl vyhovět nárokům na pořádání evropských zápasů.

Stadion U Nisy potřebuje opravy, vědí v Liberci. Ženy čeká pohárový azyl v Ústí

„Doufáme, že je v Ústí hlad po fotbale, tamní tým je na čele druhé ligy. Snad nám diváci zase pomůžou, abychom to Rosenborgu znepříjemnili a získali body do koeficientu, které mohou pomoct českému ženskému fotbalu. Doufám, že nás publikum dotáhne k vítězství,“ přeje si Liška.

Klub připravil pro fanoušky z Liberce bezplatnou autobusovou dopravu. Stačí si koupit vstupenku za 100 korun, permanentkáři Slovanu ji mají zdarma.

Slovaňačky se na evropský souboj naladily vysokým vítězstvím 5:1 nad Plzní. V domácí soutěži mají po pěti odehraných zápasech tři výhry a dvě porážky a jsou čtvrté.

Úvodní utkání s Rosenborgem startuje ve středu v 17 hodin na Městském stadionu v Ústí nad Labem. Odveta se hraje o týden později v Trondheimu. Vítěz dvojzápasu postoupí mezi šestnáct nejlepších týmů hlavní fáze soutěže.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Kladno vs. OstravaFotbal - 3. kolo - 23. 9. 2026:Kladno vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
23. 9. 16:00
  • 5.08
  • 4.34
  • 1.45
Andorra vs. MaltaFotbal - Skupina 1 - 24. 9. 2026:Andorra vs. Malta //www.idnes.cz/sport
24. 9. 18:00
  • 3.59
  • 2.67
  • 2.39
Norsko vs. DánskoFotbal - Skupina 4 - 24. 9. 2026:Norsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 1.75
  • 3.87
  • 4.26
Portugalsko vs. WalesFotbal - Skupina 4 - 24. 9. 2026:Portugalsko vs. Wales //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 1.21
  • 6.39
  • 12.40
Srbsko vs. ŘeckoFotbal - Skupina 2 - 24. 9. 2026:Srbsko vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 2.71
  • 3.09
  • 2.67
Nizozemsko vs. NěmeckoFotbal - Skupina 2 - 24. 9. 2026:Nizozemsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 2.39
  • 3.77
  • 2.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...

Ararat - Sparta 1:4, skvělý vstup do Evropy, snění domácích brzy zarazil Guddal

Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví trefu v zápase s Araratem.

Od našeho zpravodaje v Arménii Fanoušci Araratu-Armenia před výkopem rozvinuli obří transparent s nápisem „Nikdo nám nemůže zakázat snít“. Sparťanští fotbalisté je pak během pár minut ze snění rychle probrali, úvodní utkání...

Plzeň - Union SG 0:3, domácí na soupeře vůbec neměli, gól dal i český bek Kričfaluši

Hráči Unionu SG se radují z branky.

V uplynulém ročníku Evropské ligy byli jediným mužstvem, které základní částí prošlo bez porážky. Unikátní bilanci plzeňští fotbalisté nezopakují, ve svém úvodním utkání letošní sezony pohárové...

Drama na Slavii: Dvě penalty místo jedné, pak nadávky. Sudí musí mít cit, řekl Kováč

Plzeňský trenér Radoslav Kováč reaguje v zápase se Slavií.

Opakovaná penalta, sedm minut od faulu ke gólu a skoro čtvrthodina nadplán. Bláznivější finiš nevymyslíte. Poslední ligový šlágr před reprezentační přestávkou mířil v Edenu k remíze 1:1, když...

Denia povolal Ambrose, Macka i Radostu. Do národního týmu se vrací Král a Sáček

Pavel Nedvěd a Santi Denia na nominační tiskové konferenci

Revoluce se nekoná, ani nové pořádky. Trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svou první nominaci před zápasy Ligy národů A. Pozvánku obdrželi nováčci Roman Macek, Lukáš Ambros a také teplický...

Těžká váha, navíc v azylu. Snad Rosenborg potrápíme, doufá kouč libereckých žen

Jiří Kaiser, trenér libereckých fotbalistek.

Evropskou premiéru proti Sarajevu zvládly, ve středu (17.00) ale fotbalistky libereckého Slovanu narazí v Evropském poháru na jiný kalibr. Stojí před nimi norský Rosenborg, jeden z předních klubů...

23. září 2026  8:33

Evropský fotbal mi chyběl. Lingr o životě v USA i o zklamání z neúčasti na šampionátu

Ondřej Lingr (v popředí) během tréninku českých fotbalistů před duely Ligy...

Poslední zápas fotbalisty Ondřeje Lingra v národním mužstvu, než z něj na jedenáct měsíců vypadl, byl proti Chorvatsku. Prvním soupeřem po jeho návratu do elitního výběru Česka je zase Chorvatsko....

23. září 2026  7:25

Mongol táhne Dynamo a hlásí: Chci ukázat, že mám na první ligu. Ozve se mu Plzeň?

Zleva Tuguldur Gantogtokh z Českých Budějovic a Jan Knapík z Teplic

Nejčastěji ho potkáte s úsměvem od ucha k uchu. Rád se zasměje vtípkům, umí srandu také přijmout. Ve fotbalovém kolektivu je oblíbený. U obran soupeřů už méně. Mongolský útočník Tuguldur Gantogtokh...

23. září 2026  7:19

Na repre jsem se vždy těšil nejvíc. Macek o novém trenérovi i návratu do Česka

Sparťanský záložník Roman Macek.

V devětadvaceti prožívá jedno z nejúspěšnějších období kariéry. V létě přestup do Sparty a teď premiérová pozvánka do áčka české fotbalové reprezentace. „Věděl jsem, že se nový trenér chce...

22. září 2026  18:14

Koho Denia obsadí do své premiéry? Trenér řeší nové rozestavení i útok

Čeští fotbalisté před přípravným utkáním proti Kosovu

Nemůže nasadit některé hráče, které si původně vybral. Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia bude při své premiéře improvizovat. Kdo by měl v úvodním utkání nejvyšší úrovně proti Chorvatsku...

22. září 2026  16:14

Fotbalové přestupy ONLINE: Jarolím skončil v Gdyni, Mönchengladbach převzal Blessin

Sledujeme online
Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

22. září 2026  14:44,  aktualizováno  15:22

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Ladislav Krejčí burcuje své spoluhráče během občerstvovací pauzy.

Fotbalová Liga národů zahájí v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm čekají mimořádně atraktivní zápasy. V elitní lize A se střetne se Španělskem, Anglií a Chorvatskem. Podívejte se na...

22. září 2026  13:20

Kubáňová: Moderátorky? Našli jsme díru na trhu. Manžel vyměnil lego za fotbal

Premium
Viktoria Kubáňová (vpravo) z představenstva ústeckého fotbalového Viagemu po...

Její manžel vyměnil lego za fotbalový klub a nejpopulárnějším sportem planety žije už tři roky i ona. Viktoria Kubáňová se zapojila do řízení druholigového Viagemu Ústí nad Labem. Chytlo ji to,...

22. září 2026

Lék na hloupost jsme ještě nenašli. Izrael kritizuje trenéra za prohlášení o genocidě

Trenér irských fotbalistů Heimir Hallgrímsson během utkání s Českem.

V aktuální reprezentační přestávce se utkají hned dvakrát a po událostech posledních dní lze očekávat, že zápas mezi fotbalisty Irska a Izraele bude pořádně vypjatý. Proč? Kvůli komentářům irského...

22. září 2026  11:40

Rychle změnit plány! Sejkovo zklamání vystřídala radost, čeká ho národní tým

Olomoucký Václav Sejk se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Ještě v neděli novinářům říkal, že do fotbalové Sigmy přestoupil i proto, aby si plnil sny, kterých zatím nedosáhl. Teď si může jeden z nich směle odškrtnout. Václav Sejk obdržel nominaci do...

22. září 2026  10:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Střet s jiným světem, všichni jsou přátelští, říká Chaloupek o trenérech reprezentace

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek (vpravo) v souboji s plzeňským Tobiášem...

Postupně mu odpadávají parťáci i konkurenti zároveň, má tedy snad Štěpán Chaloupek do základní sestavy národního mužstva fotbalistů blíž než po původní nominaci? „To je na trenérovi, ale zase přišli...

22. září 2026  8:24

FIFA pomalu začíná přiznávat své chyby. Infantino je otevřen změnám v řízení

Gianni Infantino.

Předseda Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino přišel s návrhem na externí posouzení způsobu, jakým organizace přijímá zásadní rozhodnutí. Otevřený je i případným změnám.

21. září 2026  21:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde