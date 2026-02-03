Focení, natáčení, rozhovory, chutný brunch, výroba vlastních pralinek, tvorba coffee art i pokec o fotbale. Ženském fotbale. Takový byl pondělní media day Fortuna:Ligy v pražském NH hotelu.
Dorazily fotbalistky všech osmi týmů první ligy žen: Sparty, Slavie, Slovácka, Slovanu Liberec, Lokomotivy Brno, Baníku Ostrava, Viktorie Plzeň a FC Praha.
„Vstávaly jsme v pět hodin, ráno, abychom to všechno stihly, ale stojí to za to,“ usmívala se záložnice Slovácka Sabina Střížková. „Natočily jsme a nafotily vše, co je potřeba, daly si skvělý oběd a popovídaly s kamarádkami. A náš cíl v lize? Zkusíme udržet třetí místo, abychom si opět zahrály evropské poháry.“
Nechyběla ani vedoucí úseku žen FAČR Miroslava Fousková a trenérka reprezentace Jitka Klimková. „Nominace na první reprezentační sraz této sezony a zápasy proti Walesu a Albánii se blíží, takže na prvním kole určitě nebudu chybět. Věřím, že si cestu na stadion najdou i diváci.“
Jak fotbalistky pobláznily Švýcarsko. A co Euro v Česku? Zatím ne, říká Fousková
Zájem o ženský fotbal stoupá ve světě i u nás. Ženský fotbalový tým už má v Česku 134 klubů.
A zatímco v roce 2000 bylo u nás jen 6 022 registrovaných fotbalistek, v roce 2018 už 13 328. A nyní? K 31. prosinci 2025 jich podle dat FAČR bylo 18 542.
Nejvíce fotbalistek je v okrese Brno-město (599), poté v okrese Zlín (556), následují Hradec Králové (478), Opava (471) a Uherské Hradiště (439).
„Pořád je před námi hodně práce, ale máme radost, že obliba ženského fotbalu roste. I díky stále se zvyšující propagaci a zájmu médií může lákat dívky, které dříve o fotbale jako sportu číslo jedna vůbec neuvažovaly. Vidíme, že s fotbalem dnes začíná mnohem více malých holek než před zhruba deseti lety,“ říká Luděk Kaufman, koordinátor ženských reprezentací FAČR.
„A má velký potenciál růstu. Zatímco na fotbal v podání mužů, který se stal celosvětovým fenoménem, už je veřejnost historicky zvyklá, u žen si popularitu teprve získává,“ míní Kaufman.
„A co mě také těší je kvalitní práce mnoha ligových klubů, které pochopily, že je ženský fotbal na vzestupu. Věřím, že se to časem ukáže i na síle a kvalitě reprezentace a budeme jednou patřit mezi pravidelné účastníky Eura žen,“ dodává.
Slovácko sa nebojí. A prohání pražská „S“. Jak se dělá ženský fotbal v Hradišti?
Ano, i kvůli letité pauze a boji s předsudky je ženský fotbal oproti mužskému ve skluzu. Má co dohánět. Vždyť kupříkladu v Anglii byl v letech 1921–1971 zakázán. Zatímco Bobby Charlton střílel góly za Manchester United, ženy čutat do míče nemohly.
Střih. Pamatujete loňské Euro žen, které vyhrály Angličanky? Na osm stadionů ve Švýcarsku dorazilo 657 291 diváků. Jen dva zápasy nebyly vyprodané. UEFA však míří ještě výš. Díky programu „Unstoppable“ plánuje udělat z fotbalu do roku 2030 nejpopulárnější ženský kolektivní sport v každé evropské zemi, 6 plně profesionálních ligy a 5 000 profesionálních hráček.
Připomeňme, že v Česku je plně profesionální Sparta a Slavia. V historii samostatné české ligy žen, která se datuje od roku 1991, ještě nevyhrál jiný tým.
A soupeřit budou pražská „S“ i letos. Nejen o titul, ale také o korunu pro nejlepší střelkyně: sparťanka Haille Bergfordová má nyní 10 gólů, slávistka Martina Šurnovská o trefu víc. Nejlepší kanonýrka loňské sezony Kateřina Svitková (25 gólů) už soupeřky netrápí. Brzy očekává narození dcerky.
Start sezony v ženském fotbale v Česku
Čtvrtfinále Evropského poháru (1. zápas)
11. kolo ligy žen: