Sparťanky v Portugalsku nenastoupí. Pohárový duel byl odložen kvůli bouři

„Připravujeme se i nadále tak, abychom to utkání co nejdříve odehrály a samozřejmě zvládly,“ řekla České televizi v Portugalsku vedoucí týmu Sparty Pavla Satrapová. První zápas v Praze skončil remízou 2:2.
Sparťanky jsou posledním českým ženským zástupcem v této pohárové sezoně. Ve čtvrtfinále by narazily na lepšího z dvojice Brann Bergen - Czarni Sosnowiec.
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Slávistky vedou ligu před Spartou už o 9 bodů. Ovládly i druhé derby
Kvůli bouři Charles se ve středu nebude hrát ani utkání Ligy mistryň mezi lisabonskou Benfikou a Austrií Vídeň.