Sparťanky nezvládly duel s YB Bern, jsou na pokraji vyřazení

Sparťanky vstupovaly do duelu proti třetímu týmu švýcarské ligy v roli mírných favoritek, zápas jim ale nevyšel. Bern se ujal vedení v 52. minutě, kdy Jelčičová střelou na přední tyč zakončila pohlednou kombinaci.
Sparta Praha - Young Boys Bern 0:3 (0:0)
Branky: 52. Jelčičová, 62. Jiménezová, 84. Essová.
Sestava Sparty: Harantová - Retkesová (74. Huvarová), Hansenová, Pochmanová, Bartoňová - Kotrčová (46. Stárová), Černá, Sonntagová (63. Rancová) - Ospecková, Bergfordová, Khýrová. Trenér: Steiner.
V 62. minutě zvýšila z dorážky Jiménezová a v závěru uzavřela skóre hlavou Essová. Lídr české nejvyšší soutěže prohrál po deseti soutěžních utkáních.
Evropský pohár je od této sezony novinkou ve fotbalovém kalendáři, hlavní fázi soutěže odehraje 16 mužstev vyřazovacím způsobem. Ženské týmy dosud hrály pouze Ligu mistryň. Sparta je posledním českým zástupcem v pohárech.