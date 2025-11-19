Famózní obrat v Bernu! Sparťanky jdou v Evropském poháru do čtvrtfinále

Sparťanky se ve čtvrtfinále Evropského poháru utkají v únoru s Austrií Vídeň, která zdolala Anderlecht Brusel 1:0 a 2:1.
Evropský pohár, nová soutěž žen pod hlavičkou UEFA, se hraje vyřazovacím způsobem formou dvojzápasů až do finále. Dosud nastupovaly fotbalistky pouze v Lize mistryň.
Sparťanky jsou jediným českým ženským klubem, který si na jaře zahraje v Evropě. Slávistky v říjnu nepřešly ve 2. předkole Evropského poháru přes Austrii Vídeň (2:1 a 1:3) a Slovácko nestačilo na Eintracht Frankfurt (0:4 a 0:1).
November 19, 2025
Jak stáhnout mrzutou ztrátu 0:3? Zeptejte se v ženském týmu Sparty.
První osmifinálový zápas přitom českému celku na Letné vůbec nevyšel. Po solidním prvním poločase (0:0) inkasoval tým kapitánky Bartoňové ve druhé půli ze tří šancí tři góly. A bylo ouvej.
S porážkou 0:3 a velkým odhodláním tak vyrazily na poslední zápas podzimu do promrzlého Bernu.
Oproti prvnímu duelu udělal rakouský trenér sparťanek Michael Steiner jedinou změnu v sestavě. Na pravém kraji zálohy nastoupila Antonie Stárová namísto Kateřiny Kotrčové.
A děvčata v rudém na hřišti od prvních minut dominovala. Byla svižnější a hladovější. Lichtenštejnská gólmanka Jara Ackermannová v brance Bernu nevěděla, kde jí hlava stojí. Křídelnice Khýrová se v posledním jarním kole ligy blýskla hattrickem do sítě Liberce (4:1) a teď své galapředstavení zopakovala.
|
Fotbalistky Slavie deklasovaly Spartu a mají titul. V Edenu padl divácký rekord
Skóre se poprvé měnilo po čtvrthodině hry. Franny Černá si naběhla do vápna na zpětnou přihrávku od Khýrové a tvrdou střelou rozjuchala spoluhráčky – 1:0 pro Spartu. Vzápětí utekla po levé lajně Khýrová a sólo zakončila přesně. Tři minuty, dva góly.
Další branku přidala ve 36. minutě opět Khýrová. Protáhla se po lajně a levačkou zamířila k tyči. Na ukazateli skóre v Bernu svítilo 0:3 a začínalo se od nuly.
Ve druhém poločase švýcarský tým přidal a vytvořil si hned několik šancí. Největší příležitost Bernu přišla v 71. minutě. Teprve sedmnáctiletá brankářka Nikola Harantová však střelu domácí fotbalistky skvěle vyrazila a následná dorážka šla jen do boční sítě. Uff...
Tento gól poslal Sparťanky do čtvrtfinále Evropského poháru. ⬆️ Luxusní rána Michaely Khýrové znamenala také její třetí gólový zápis v utkání. ⚽ Klobouček! 🎩 pic.twitter.com/OGsC0RrQkB— ČT sport (@sportCT) November 19, 2025
Už to vypadalo na prodloužení a případné penalty, ale v nastavení přišla po faulu na Bergfordovou šance pro Spartu a parádní levačku Khýrové. Ta svůj přímý kop zakroutila přesně. Velký obrat dokonán – z 0:3 na 4:0.
Sparťanky tak čekají vskutku veselé vánoční svátky. Ligovou tabulku vedou o pět bodů před Slavií a vyhlížejí čtvrtfinále Evropského poháru.
Odvetné utkání osmifinále Evropského poháru fotbalistek:
Young Boys Bern - Sparta Praha 0:4 (0:3)
Branky: 18., 36. a 90.+1 Khýrová, 15. Černá. První zápas: 3:0, postoupila Sparta.
Sestava Sparty: Harantová - Retkesová (90.+5 Bridgesová), Hanesenová, Pochmanová (85. Kotrčová), Bartoňová - Stárová (90.+2 Rancová), Černá, Sonntagová - Ospecková, Bergfordová, Khýrová. Trenér: Steiner.