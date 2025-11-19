Famózní obrat v Bernu! Sparťanky jdou v Evropském poháru do čtvrtfinále

Lucie Macháčová
  21:07
Fotbalistky Sparty postoupily do čtvrtfinále Evropského poháru. Mezi osmičku nejlepších týmů nové soutěže fotbalistek. V osmifinále proti švýcarskému YB Bern smazaly tříbodové manko z úvodního duelu na Letné (0:3) a v odvetě vyhrály jasně 4:0. Hattrickem zazářila Michaela Khýrová. Rozhodující gól dala z přímého kopu v 91. minutě.
Fotogalerie3

Michaela Khýrová (11) slaví sparťanský gól v utkání s Bernem. | foto: AP

Sparťanky se ve čtvrtfinále Evropského poháru utkají v únoru s Austrií Vídeň, která zdolala Anderlecht Brusel 1:0 a 2:1.

Evropský pohár, nová soutěž žen pod hlavičkou UEFA, se hraje vyřazovacím způsobem formou dvojzápasů až do finále. Dosud nastupovaly fotbalistky pouze v Lize mistryň.

Sparťanky jsou jediným českým ženským klubem, který si na jaře zahraje v Evropě. Slávistky v říjnu nepřešly ve 2. předkole Evropského poháru přes Austrii Vídeň (2:1 a 1:3) a Slovácko nestačilo na Eintracht Frankfurt (0:4 a 0:1).

Jak stáhnout mrzutou ztrátu 0:3? Zeptejte se v ženském týmu Sparty.

První osmifinálový zápas přitom českému celku na Letné vůbec nevyšel. Po solidním prvním poločase (0:0) inkasoval tým kapitánky Bartoňové ve druhé půli ze tří šancí tři góly. A bylo ouvej.

S porážkou 0:3 a velkým odhodláním tak vyrazily na poslední zápas podzimu do promrzlého Bernu.

Oproti prvnímu duelu udělal rakouský trenér sparťanek Michael Steiner jedinou změnu v sestavě. Na pravém kraji zálohy nastoupila Antonie Stárová namísto Kateřiny Kotrčové.

Maja Jelčičová z Bernu si drží od těla sparťanku Elizabeth Ospeckovou.

A děvčata v rudém na hřišti od prvních minut dominovala. Byla svižnější a hladovější. Lichtenštejnská gólmanka Jara Ackermannová v brance Bernu nevěděla, kde jí hlava stojí. Křídelnice Khýrová se v posledním jarním kole ligy blýskla hattrickem do sítě Liberce (4:1) a teď své galapředstavení zopakovala.

Fotbalistky Slavie deklasovaly Spartu a mají titul. V Edenu padl divácký rekord

Skóre se poprvé měnilo po čtvrthodině hry. Franny Černá si naběhla do vápna na zpětnou přihrávku od Khýrové a tvrdou střelou rozjuchala spoluhráčky – 1:0 pro Spartu. Vzápětí utekla po levé lajně Khýrová a sólo zakončila přesně. Tři minuty, dva góly.

Další branku přidala ve 36. minutě opět Khýrová. Protáhla se po lajně a levačkou zamířila k tyči. Na ukazateli skóre v Bernu svítilo 0:3 a začínalo se od nuly.

Ve druhém poločase švýcarský tým přidal a vytvořil si hned několik šancí. Největší příležitost Bernu přišla v 71. minutě. Teprve sedmnáctiletá brankářka Nikola Harantová však střelu domácí fotbalistky skvěle vyrazila a následná dorážka šla jen do boční sítě. Uff...

Už to vypadalo na prodloužení a případné penalty, ale v nastavení přišla po faulu na Bergfordovou šance pro Spartu a parádní levačku Khýrové. Ta svůj přímý kop zakroutila přesně. Velký obrat dokonán – z 0:3 na 4:0.

Sparťanky tak čekají vskutku veselé vánoční svátky. Ligovou tabulku vedou o pět bodů před Slavií a vyhlížejí čtvrtfinále Evropského poháru.

Odvetné utkání osmifinále Evropského poháru fotbalistek:

Young Boys Bern - Sparta Praha 0:4 (0:3)

Branky: 18., 36. a 90.+1 Khýrová, 15. Černá. První zápas: 3:0, postoupila Sparta.

Sestava Sparty: Harantová - Retkesová (90.+5 Bridgesová), Hanesenová, Pochmanová (85. Kotrčová), Bartoňová - Stárová (90.+2 Rancová), Černá, Sonntagová - Ospecková, Bergfordová, Khýrová. Trenér: Steiner.

19. listopadu 2025  21:07

