Nová trenérka v české lize žen. Fotbalistky Sparty povede Nizozemka

„Jsem opravdu nadšená, že se mohu připojit ke Spartě a přijmout tuhle novou výzvu. Sparta je klub s hrdou historií, silnou tradicí, úspěchy a jasnými ambicemi do budoucna,“ řekla 45letá Tornyová pro klubový web.
„Sparta má potenciál hrát na nejvyšší úrovni evropského fotbalu a to je výzva, která mě skutečně láká. Těším se na spolupráci s hráčkami i realizačním týmem a na to, jak navážeme na dosavadní úspěchy klubu a proměníme tyto ambice ve výsledky.“
Sparťanky nezažívají ideální začátek sezony. Po 6. ligovém kole ztrácejí na vedoucí Slavii 6 bodů: prohrály derby (1:2) a nečekaně v Plzni (2:3). Na programu jsou však ještě tři derby.
Do nich už je povede Tornyová. Jde o první zahraniční trenérku v české lize žen. Rakušan Steiner byl vůbec prvním zahraničním trenérem (mimo Slovensko).
Kdysi výtečná útočnice působila v německé Frauen-Bundeslize, kde v dresu FFC Heike Rheine nastřílela v 71 zápasech 33 branek. V Nizozemsku hrála Fortuna Wormerveer, FC Twente a Willem II.
Po hráčské kariéře se Tornyová vrhla na trenéřinu. Od roku 2011 vedla ženský tým Heerenveenu a poté dívčí reprezentace do 16 a 19 let. S „devatenáctkou“ hrála na čtyřech mistrovstvích Evropy. V roce 2022 vedla nizozemskou reprezentaci do 20 let na mistrovství světa a zároveň byla asistentkou na Euru žen 2022 v Anglii, kde Nizozemky došly do čtvrtfinále.
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Do Sparty přichází po třech letech ve Feyenoordu, který dovedla díky třetímu místu v lize poprvé do evropských pohárů. Skončila na základě vzájemné dohody s klubem letos v červnu.
„Po třech a půl letech říkám sbohem tomuto zvláštnímu a krásnému klubu. Jsem neuvěřitelně hrdá na to, co jsme společně dosáhli a vděčná za podporu,“ napsala na Instagram.
„Jessica Torny je výraznou osobností se silnými vůdčími schopnostmi, vítěznou mentalitou, vysokou náročností a profesionalitou, kterou chceme ve Spartě dlouhodobě budovat,“ říká vedoucí úseku žen Pavla Satrapová.
„Během své kariéry ukázala, že dokáže rozvíjet hráčky i realizační tým, zvyšovat výkonnost týmu a připravit ho na nejvyšší úroveň. Její zkušenost z nizozemské reprezentace, kde působila jako hráčka i trenérka, je další velkou hodnotou.“
Premiéra v Česku čeká novou trenérku sparťanek v sobotu na hřišti posledního týmu ligy Lokomotivy Brno.