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Nová trenérka v české lize žen. Fotbalistky Sparty povede Nizozemka

Lucie Macháčová
  15:12

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Jessica Tornyová, nová trenérka fotbalistek Sparty. | foto: Sparta.cz

Hlavní trenérkou fotbalistek pražské Sparty bude Jessica Tornyová. Bývalá nizozemská útočnice vedla ve své zemi mládežnické reprezentace a poslední tři roky působila u fotbalistek Feyenoordu Rotterdam. V minulé sezoně dovedla tým na třetí místo. Ve Spartě nahradí Michaela Steinera, který skončil před dvěma týdny po třech porážkách v řadě. Tým dočasně vedl Marian Nincz.

„Jsem opravdu nadšená, že se mohu připojit ke Spartě a přijmout tuhle novou výzvu. Sparta je klub s hrdou historií, silnou tradicí, úspěchy a jasnými ambicemi do budoucna,“ řekla 45letá Tornyová pro klubový web.

„Sparta má potenciál hrát na nejvyšší úrovni evropského fotbalu a to je výzva, která mě skutečně láká. Těším se na spolupráci s hráčkami i realizačním týmem a na to, jak navážeme na dosavadní úspěchy klubu a proměníme tyto ambice ve výsledky.“

Sparťanky nezažívají ideální začátek sezony. Po 6. ligovém kole ztrácejí na vedoucí Slavii 6 bodů: prohrály derby (1:2) a nečekaně v Plzni (2:3). Na programu jsou však ještě tři derby.

Do nich už je povede Tornyová. Jde o první zahraniční trenérku v české lize žen. Rakušan Steiner byl vůbec prvním zahraničním trenérem (mimo Slovensko).

Kdysi výtečná útočnice působila v německé Frauen-Bundeslize, kde v dresu FFC Heike Rheine nastřílela v 71 zápasech 33 branek. V Nizozemsku hrála Fortuna Wormerveer, FC Twente a Willem II.

Po hráčské kariéře se Tornyová vrhla na trenéřinu. Od roku 2011 vedla ženský tým Heerenveenu a poté dívčí reprezentace do 16 a 19 let. S „devatenáctkou“ hrála na čtyřech mistrovstvích Evropy. V roce 2022 vedla nizozemskou reprezentaci do 20 let na mistrovství světa a zároveň byla asistentkou na Euru žen 2022 v Anglii, kde Nizozemky došly do čtvrtfinále.

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Do Sparty přichází po třech letech ve Feyenoordu, který dovedla díky třetímu místu v lize poprvé do evropských pohárů. Skončila na základě vzájemné dohody s klubem letos v červnu.

„Po třech a půl letech říkám sbohem tomuto zvláštnímu a krásnému klubu. Jsem neuvěřitelně hrdá na to, co jsme společně dosáhli a vděčná za podporu,“ napsala na Instagram.

„Jessica Torny je výraznou osobností se silnými vůdčími schopnostmi, vítěznou mentalitou, vysokou náročností a profesionalitou, kterou chceme ve Spartě dlouhodobě budovat,“ říká vedoucí úseku žen Pavla Satrapová.

„Během své kariéry ukázala, že dokáže rozvíjet hráčky i realizační tým, zvyšovat výkonnost týmu a připravit ho na nejvyšší úroveň. Její zkušenost z nizozemské reprezentace, kde působila jako hráčka i trenérka, je další velkou hodnotou.“

Premiéra v Česku čeká novou trenérku sparťanek v sobotu na hřišti posledního týmu ligy Lokomotivy Brno.

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