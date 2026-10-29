Do odvety s nadějí. Sparťanky v osmifinále Evropského poháru remizovaly s Torreense

„Byl to pro nás náročný zápas. První poločas jsme měly pod kontrolou, bohužel ve druhém jsme si nechaly dát dva góly. Do Portugalska ale poletíme v dobré náladě. Věřím, že jsme lepším týmem,“ řekla trenérka Jessica Tornyová, která tým převzala po Michaelovi Steinerovi před měsícem.
Šlo tak o první zápas na Letné. Běžně hrají fotbalistky ACS ve svém tréninkovém areálu na Proseku. Poprvé však nemohla počítat s Michaelou Khýrovou, s 10 góly nejlepší střelkyní ligy, která v posledním zápase proti Liberci (6:1) dala hattrick, ale zároveň si zranila kotník. „Věříme, že nám bude k dispozici v lednu,“ dodala nizozemská trenérka.
V Evropském poháru, druhé evropské soutěži žen, došly sparťanky loni až do semifinále, kde nestačily na švédské Hammarby. Nyní se pokoušejí o postup mezi nejlepší osmičku týmů. V případě postupu by narazily na lepšího z dvojice Brann Bergen - Czarni Sosnowiec.
A první půle proti Torreense jim vyšla. Byly více na míči, měly šance a daly i kýžený gól. Ve 34. minutě Retkesová vybojovala balon, předala ho Ospeckové, která našla Bergfordovou a ta tvrdou ranou od břevna dala svůj sedmý gól v sezoně. Dvakrát skórovala v pohárové Evropě, pětkrát v české lize.
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Nová trenérka v české lize žen. Fotbalistky Sparty povede Nizozemka
Torreense bylo nebezpečné pouze po brejcích. Nejvíc zatápěla obraně Brazilka Weimerová, ale gólmanka Harantová její pokusy vždy vytěsnila.
Ve druhém poločase ale hráčky Torreense šláply na plyn. Byly svižnější, důraznější. Zdálo se, že domácím docházejí síly. Hayesová trefila tyč a v 57. minutě Konstová vyrovnala na 1:1. Běžela 70. minuta, když Hayesová srovnala na 2:2. U obou gólů si připsala asistenci Weimerová, která navrch trefila břevno.
Závěr však patřil Spartě. Střídající Paulenová využila ve třetí minutě nastavení přímý kop Sonntagové a trefila se zpoza vápna parádně. Pro 24letou záložnici, která v dubnu porodila syna Tobiase a je tak jedinou maminkou ve sparťanském kádru, šlo o první gól za ženské áčko v této sezoně. Před dvěma týdny dala hattrick Pardubicím za druholigové béčko Sparty.
Ráďa 🤩 https://t.co/cVBEjU8qct— AC Sparta Praha Ženy (@ACSparta_Zeny) October 29, 2026
Sparťanky už jsou jediným ženským týmem v pohárové Evropě. Slavia vypadla v kvalifikaci a Slovan Liberec ve 2. předkole Evropského poháru.
Evropský pohár fotbalistek
Úvodní utkání osmifinále
Sparta Praha - Torreense 2:2 (1:0)
Sestava Sparty: Harantová - Retkesová, Hansenová, Pochmanová, Petryková - Sonntagová, Černá, Bartoňová (73. Elmoreová) - Ospecková (73. Paulenová), Bergfordová (84. Huvarová), Pešková. Trenérka: Tornyová.