Proč ovládly derby sparťanky? Hlad po titulu, posily ze Slavie i nové pořádky

Je to téměř přesně čtyři roky, kdy ženské derby skončilo stejným výsledkem. Výhrou Sparty 5:1. I tenkrát šlo o první derby sezony. I tenkrát byla v brance červenobílých Votíková. Hattrickem se zaskvěla Pochmanová, nyní mezi zraněnými, dvakrát se trefila Lucie Martínková, nejlepší střelkyně sezony, dnes asistentka trenéra.

A sparťanky braly v květnu 2021 díky lepšímu skóre titul. Svůj dosud poslední.

Že by předzvěst?

Nic není rozhodnuto. Zbývají ještě tři ligová derby, jedno na jaře a dvě ve skupině o titul. Jinde než v derby oba celky ztrácet nejspíš nebudou. Ovšem Sparta, s 21 tituly nejúspěšnější ženský tým české historie, naznačila, že letos nemíní hrát druhé housle.

I na těžkém, podmáčeném terénu se jim povedlo pár líbivých akcí, donutily slávistky k naivním chybám v obraně. „Kopaly jsme se v defenzivě za uši. Ostuda a pořádná facka,“ uznala kapitánka Bartovičová.

Na Slavii mají o čem přemýšlet. Dva dosud nejdůležitější zápasy sezony - boj o postup do Ligy mistryň proti Galatasarayi a souboj se Spartou – nezvládly.

Slávistka Kateřina Svitková bojuje o míč s Kateřinou Kotrčovou

Přitom pamatujete trojici derby na jaře? 4:0 v semifinále poháru, pak 4:1 a 3:1. Vždy pro Slavii. Zdálo se, že sparťanky dokážou dát v derby gól pouze ze standardní situace. A ejhle. Tentokrát nepadl ze standardky jediný.

Hladovost, rychlost, vyhrané souboje, silné individuality. Právě letní posily přispěly k vysoké výhře. V brance Švédka Položenová, na levém křídle droboučká čipera Retkesová z Myjavy, gól si připsala Polášková ze Slovácka i Černá s Khýrovou, které přišly právě ze Slavie.

Bylo to ožehavé téma, fanoušci sešívaných nechápali: Proč pouštíme jedny z našich nejlepších hráček? Reprezentantky? Navrch do Sparty?

„Sparta nám nabídla super program, chtějí zlepšit celý ženský fotbal. Hrozně se mi líbil jejich přístup, přístup trenérů. Nová výzva, proč to nezkusit,“ popisovala Černá.

O jakém programu mluví?

V českém ženském fotbale fungují jen dva týmy v profesionálním režimu, kdy trénují výhradně dopoledne: Sparta a Slavia. Ovšem ve sparťanském týmu to ještě loni bylo jinak. „Trénink byl denně od 17:30, večer domů a další den znova. Teď dojíždí do práce pouze Petra Bertholdová. Holky mohou myslet jen na fotbal,“ vysvětlovala před startem sezony pro iDNES.cz Pavla Satrapová, vedoucí úseku žen Sparty.

„Od osmi je na Strahově video, od půl deváté do deseti trénink a poté má každá hráčka svůj individuální program. Někdo posilovnu, někdo fyzio, nebo individuální přípravu na hřišti. To, co každá zrovna potřebuje. A pak společný oběd.“

Zvedla se kvalita kádru i šíře realizačního týmu. Hráčky mají k dispozici i mentální koučky Vendulu Redlichovou a Janu Novotnou. Trend, který je v top evropských ženských týmech normou.

Vždyť právě v ženském sportu je správně nastavená hlava často klíčová.

A k ruce jsou hned tři fyzioterapeuti včetně Adély Kynclové, velké sparťanky. Po závěrečném hvizdu v derby skryla tvář do dlaní a rozplakala se, pak byla vůdčí postavou v pozápasovém kolečku a v kabině. I tyto zdánlivé drobnosti, tolik omílané sparťanské srdce, mohou pomoci k úspěchu.

O titulu však před nimi nemluvte. Natožpak o lákadlu jménem Liga mistryň, do níž má český šampion schůdnější cestu. Pokora je základ, zní z klubu. „Pořád jsme jen na začátku cesty. Změny, které jsme nastavili v létě, budou vidět až za několik let,“ připomíná Satrapová.

„Jsem na holky pyšný, ale musíme zpět do práce, konkurence nespí,“ má jasno trenér Pavol Gregora, jenž k týmu přišel loni v listopadu spolu s asistentem Marianem Ninczem. Další do party je kouč gólmanek Peter Bartalský a Lucie Martínková, ještě nedávno hrající asistentka. Spojka mezi kabinou a trenéry.

Že by ve Spartě po divokém období, kdy se protočili trenéři Masaryk a Mišovec, kápli na správnou na chemii?

„Všichni budujeme značku Sparta. Ať už je to mužský tým, ženský nebo mládežnický,“ ví Gregora.

Možná vám to připomíná mužské áčko, které tři roky sledovalo, jak s titulem juchá rival z druhého břehu. A pak na to šlápli. Recept na úspěch, jakési know-how, v letenských kancelářích mají.

Teď ho jen obléci do ženského mundúru.