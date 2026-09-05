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Sparta - Slavia. Po třech a půl letech hostí derby žen stadion na Letné

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  11:20
Momentka z derby žen v Edenu.

Momentka z derby žen v Edenu. | foto: Pavel Jiřík

Sparťanské fotbalistky slaví gól v utkání proti Servette.
Sparťanské fotbalistky se radují z gólu proti Servette.
Momentka ze zápasu slávistek proti Br&#248;ndby Kodaň.
Gólová radost slávistky Denisy Veselé v derby proti Spartě.
5 fotografií
Psal se březen 2023. Tehdy naposledy vyběhly fotbalistky Sparty a Slavie proti sobě na pražské Letné. Sparťanky před 5 734 diváky vyhrály díky gólu Američanky Lauren Changové 1:0 a vyhouply se na špici tabulky. Byť nakonec braly titul slávistky. V neděli se derby žen mezi Spartou a Slavií na velký stadion opět vrátí.

I tentokrát půjde o první místo. V dosavadních třech kolech neztratila pražská „S“ ani bod. „Snad bude spousta fanoušků, skvěle připravené hřiště a hlasitá atmosféra,“ věří slávistická záložnice Barbora Polcarová, která k sešívaným zamířila před dvěma lety právě ze Sparty.

Sparta – Slavia

- Derby žen
- v neděli od 11h v epet Areně
- přímý přenos na ČT sport

Stejně jako Klára Cvrčková, nyní s pěti góly nejlepší střelkyně ligy. Opačným směrem – ze Slavie do Sparty – tehdy putovaly Michaela Khýrová a Franny Černá. Všechny čtyři hráčky by se měly objevit na trávníku i v neděli.

„Na derby se hodně těšíme. Víme, jak jsou tyto zápasy důležité a že v nich nesmíme zaváhat. V úvodu sezony se nám střelecky daří a věřím, že na to navážeme,“ říká záložnice Slavie Denisa Veselá, která před týdnem k výhře 9:0 proti Lokomotivě Brno přispěla dvěma góly.

Fotbalistky Liberce postoupily před rekordní návštěvou, Sparta si Ligu mistrů nezahraje

Kdo je favoritem prvního derby sezony? Těžko odhadovat. Sparťanky, které v minulé sezoně ovládly čtyři z pěti derby, mají v nohách středeční porážku 0:3 na hřišti ženevského Servette. Jak se na nich „anglický týden“ projeví? Navíc přišly o Ligu mistryň, zbývá skromnější Evropský pohár, v němž narazí 23. a 30. září na rumunský Farul Constanța. Začínají doma.

Ale zpět k derby, kde se kromě gólů očekává tradičně také hodně soubojů a emocí. A snad i diváků. Rekord v návštěvnosti první ligy žen v Česku drží derby, které se uskutečnilo v květnu 2025 v Edenu.

Výhru Slavie 5:0, hattrick Kateřiny Svitkové a oslavy titulu sledovalo 6 322 diváků. Nyní se na tribunách v epet Areně očekává návštěva zhruba dvou tisíc fanoušků.

Program 4. kola Fortuna ligy žen

Sobota, 11:00: Lokomotiva Brno – Viktoria Plzeň
Sobota, 14:00: Prague Raptors – Baník Ostrava
Neděle, 11:00: Sparta Praha – Slavia Praha
Neděle, 15:00: Slovan Liberec – Slovácko

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Newcastle vs. BournemouthFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:Newcastle vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5. 9. 13:30
  • 2.12
  • 3.87
  • 3.35
Vsetín vs. HavířovFotbal - 6. kolo - 5. 9. 2026:Vsetín vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
5. 9. 14:00
  • 2.10
  • 3.39
  • 2.54
Slavia vs. ZbrojovkaFotbal - 7. kolo - 5. 9. 2026:Slavia vs. Zbrojovka //www.idnes.cz/sport
5. 9. 15:00
  • 1.31
  • 5.62
  • 9.59
Olomouc vs. BohemiansFotbal - 7. kolo - 5. 9. 2026:Olomouc vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
5. 9. 15:00
  • 1.75
  • 3.86
  • 4.74
Slovácko vs. PardubiceFotbal - 7. kolo - 5. 9. 2026:Slovácko vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
5. 9. 15:00
  • 2.60
  • 3.36
  • 2.75
Příbram B vs. Bohemians BFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2026:Příbram B vs. Bohemians B //www.idnes.cz/sport
5. 9. 15:00
  • 2.11
  • 3.72
  • 2.35
Program a výsledky
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