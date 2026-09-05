Sparta - Slavia. Po třech a půl letech hostí derby žen stadion na Letné

I tentokrát půjde o první místo. V dosavadních třech kolech neztratila pražská „S“ ani bod. „Snad bude spousta fanoušků, skvěle připravené hřiště a hlasitá atmosféra,“ věří slávistická záložnice Barbora Polcarová, která k sešívaným zamířila před dvěma lety právě ze Sparty.
Sparta – Slavia
- Derby žen
Stejně jako Klára Cvrčková, nyní s pěti góly nejlepší střelkyně ligy. Opačným směrem – ze Slavie do Sparty – tehdy putovaly Michaela Khýrová a Franny Černá. Všechny čtyři hráčky by se měly objevit na trávníku i v neděli.
„Na derby se hodně těšíme. Víme, jak jsou tyto zápasy důležité a že v nich nesmíme zaváhat. V úvodu sezony se nám střelecky daří a věřím, že na to navážeme,“ říká záložnice Slavie Denisa Veselá, která před týdnem k výhře 9:0 proti Lokomotivě Brno přispěla dvěma góly.
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Kdo je favoritem prvního derby sezony? Těžko odhadovat. Sparťanky, které v minulé sezoně ovládly čtyři z pěti derby, mají v nohách středeční porážku 0:3 na hřišti ženevského Servette. Jak se na nich „anglický týden“ projeví? Navíc přišly o Ligu mistryň, zbývá skromnější Evropský pohár, v němž narazí 23. a 30. září na rumunský Farul Constanța. Začínají doma.
Ale zpět k derby, kde se kromě gólů očekává tradičně také hodně soubojů a emocí. A snad i diváků. Rekord v návštěvnosti první ligy žen v Česku drží derby, které se uskutečnilo v květnu 2025 v Edenu.
Výhru Slavie 5:0, hattrick Kateřiny Svitkové a oslavy titulu sledovalo 6 322 diváků. Nyní se na tribunách v epet Areně očekává návštěva zhruba dvou tisíc fanoušků.
Program 4. kola Fortuna ligy žen
Sobota, 11:00: Lokomotiva Brno – Viktoria Plzeň