Mistryně ligy! Fotbalistky Sparty porazily Slavii, po pěti letech slaví český titul

Oba celky se utkají brzy ještě jednou. V pátek 29. května se totiž hraje v Radotíně finále domácího poháru. Ten získaly v posledních čtyřech letech pokaždé slávistky.
Letos je ale dosud vše jinak. Sezoně dominují sparťanky, které získaly po pěti letech titul. Jde o jejich 34. titul v historii. Slávistky jich nyní mají 22. Soutěž žen – kdysi pod názvem Mistrovství ČR - počítáme od sezony 1969/70.
Sparťanky klopýtly v ligové sezoně jedinkrát – v dubnovém derby na Proseku prohrály se Slavií 0:2. Zbylé tři derby v sezoně zvládly- 4:1, 2:1 a tentokrát 2:0.
První poločas v Horních Měcholupech góly nepřinesl. Zaujala třeba šance Černé ze Sparty či Šurnovské ze Slavie, s 15 góly nejlepší střelkyně ligy.
Po změně stran už ale bylo pořádně živo. Nejprve měla šanci Slavia, pro nahrávku Cvrčkové na Šurnovskou si však došla první nizozemská gólmanka Sparty Alkemadeová.
V 52. minutě už zhruba 1350 diváků v Měcholupech vidělo první gól. Po ztrátě Šurnovské ve středu pole se k míči dostala Černá, vybídla Khýrovou a ta svou levačkou napálila balon od tyče do branky – 1:0. Šlo o její 11. trefu v sezoně.
Slavia byla blízko vyrovnání. Poté, co ztratila balon sparťanka Ospecková, se ve velké šanci ocitla teprve 19letá Kroupová, jenže nastřelila jen tyč. Okřídlené „Nedáš, dostaneš“ platilo v Horních Měcholupech stoprocentně. Po slávistické šanci totiž utekla po lajně právě Ospecková a v 61. minutě posunula skóre na 2:0. Na snížení už se domácí nezmohly. A tak začaly sparťanské oslavy.
Fotbalová Fortuna=Liga žen
Nadstavba, skupina o titul - 5. kolo
Slavia - Sparta 0:2 (0:0)
Tabulka:
|1.
|Sparta
|19
|18
|0
|1
|78:8
|54
|2.
|Slavia
|19
|15
|1
|3
|76:13
|46
|3.
|Slovácko
|18
|9
|2
|7
|36:28
|29
|4.
|Liberec
|18
|9
|1
|8
|41:33
|28