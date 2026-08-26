Splněný sen! Sparta hraje na Letné o Ligu mistryň. Tentokrát bez pandemie a nejistoty

Jaký zápas se z kalendáře škrtne? Jak dopadlo testování? Kolik je nakažených? Už samotný postup do osmifinále Women’s Champions League byl pro sparťanky úspěch. Ale na giganta z Paris St. Germain nevyzrály. V Paříži schytaly debakl 0:5 a odveta v Chomutově se vůbec nekonala. Soupeřky zůstaly v karanténě a Sparta tak vyhrála kontumačně 3:0.
Ze současného sparťanského kádru vyběhla tehdy v Paříži Eliška Sonntagová a Aneta Pochmanová. Obě by měly být v základní sestavě i tentokrát.
Jen dva zápasy dělí sparťanky od Ligy mistryň – ve středu na Letné proti Servette Ženeva (od 18.30, vysílá Prima sport) a za týden v odvetě ve Švýcarsku.
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„Moc se těšíme. Víme, že to nebude jednoduché utkání, ale milujeme takové výzvy,“ říká Pochmanová. „Servette jsem si nakoukala. Mají rychlé hráčky v útoku a snaží se hrát přímočaře. Za Spartu jsem tato utkání, kdy jsme byly těsně před Ligou mistrů, hrála už několikrát a věřím, že to letos dokážeme.“
Fotbalistky Sparty získaly v minulé sezoně po čtyřleté nadvládě Slavie mistrovský titul. Ten třímá i Servette. Mimochodem, v minulé sezoně se sparťanky utkaly v Evropském poháru, druhé evropské soutěži žen, s jiným švýcarským celkem YB Bern. Po prohře na Letné 0:3 předvedly na hřišti soupeřek senzační obrat a domů jely s výhrou 4:0 a postupem do čtvrtfinále soutěže. Uvidíme snad podobné drama?
„Víme, že letos máme k vysněné Lize mistryň nejblíže za hodně dlouhou dobu. Zároveň je nám jasné, jak těžký ten poslední krok bude,“ říká kapitánka Eva Bartoňová. „Minulou sezonu jsme porazily Bern díky výkonu na hranici našich možností. Věřím, že když se nám podaří navázat na tento zápas, co se nasazení a týmovosti týče, můžeme být úspěšné,“ říká opora Sparty.
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Ve hře je nejen vstupenka mezi evropskou smetánku, ale i solidní prize money. Postup do Ligy mistryň, která se od loňska hraje podobně jako mužská soutěž v jedné velké skupině s 18 týmy (už žádné skupiny po čtyřech), znamená 500 000 eur čili přes 12 milionů Kč.
Ale hlavně: Liga mistryň má prestiž, šmrnc a příslib velkoklubů v Praze. Nechtěli byste snad přijít na Letnou třeba na slavnou Barcelonu? Naposledy tuto soutěž hrály před třemi lety slávistky. Mít český klub opět v Lize mistryň by byla vzpruha pro celý ženský fotbal v Česku.