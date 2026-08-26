Jen krok od Ligy mistryň. Fotbalistky Sparty porazily na Letné Servette 3:2

V základní sestavě Sparty se vůbec poprvé objevila ukrajinská křídelnice Anna Petryková, která přišla v létě z Charkova. Na hrotu útoku vyběhla 18letá Denisa Rancová, nejlepší střelkyně minulé sezony české ligy žen. A naopak jen na lavičce zůstala jiná útočnice Hallie Bergfordová.
A diváci, kterých na Letnou dorazilo 1063, se rozhodně nenudili. Sparťanky začaly zápas skvěle: už v 9. minutě Khýrová našla ve vápně Černou, která poslala míč za záda nizozemské brankářky Weimarové - 1:0.
Mohlo být ještě veseleji. Ale ve 13. minutě trefila kapitánka Bartoňová z rohového kopu hlavou jen břevno. Vzápětí se potvrdilo okřídlené nedáš-dostaneš. Pěkný pas za obranu využila Sobalová a propálila Harantovou.
Servette se vstřeleným gólem probral a dostal do tempa. Byl častěji u míče a lépe kombinoval. Středu pole vévodila šikovná Makedonka Andonová. Ale její tým si vypracoval jedinou větší šanci, kterou na brankové čáře lapila gólmanka Harantová.
Poté, co míč do šestnáctky zakroutila Khýrová, mířila Pochmanová vedle branky. Pak se ale domácí děvčata přeci jen mohla radovat. Před odchodem do kabin našla Retkesová ve vápně Petrykovou, její rána mířila do břevna, avšak odrazila se k Rancové, která ho poslala přesně do šibenice.
„Jeden do šatny, prosím.“ 🤭 pic.twitter.com/ZpZ0LYCo5Y— AC Sparta Praha Ženy (@ACSparta_Zeny) August 26, 2026
Ve druhém poločase si Servette vytvořil několik šancí, ale Harantová se blýskla skvělými zákroky a udržela Spartu ve vedení. To se ještě navýšilo. Z rohového kopu se prosadila hlavou Bartoňová. V 73. minutě se však opět měnilo skóre. Rovněž z rohu skórovala Hernándezová. Závěrečný tlak soupeřek už hráčky v rudých dresech zvládly.
Pokud sparťanky vyhrají i odvetu, zajistí si postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Ta se hraje od loňska podobně jako mužská Liga mistrů formou ligové fáze čili jedné velké skupiny.
Naopak pokud by tým kouče Michaela Steinera proti švýcarskému mistrovi neuspěl, propadl by se do 2. předkola Evropského poháru. V něm sparťanky v minulé sezoně došly až do semifinále, kde nestačily na Hammarby.
Pohárovou Evropu hraje i Slovan Liberec, konkrétně Evropský pohár, druhou evropskou soutěž žen. Na půdě Sarajeva vedl už 3:0, bosenský tým se ale přiblížil na rozdíl jediné branky. Odveta se hraje na severu Čech ve čtvrtek, zápas vysílá ČT sport.
Třetí český zástupce v pohárové sezoně Slavia už je ze hry venku. V kvalifikačním miniturnaji neuspěla v boji o Ligu mistryň proti Glasgow Rangers a následně ani o Evropský pohár proti Bröndby Kodaň.
9. Černá
45+1. Rancová
68. Bartoňová
14. Sobalová
73. Hernándezová
Harantová – Bartoňová (C) (90.+1. Daníčková), Pochmanová, Sonntagová, Retkesová – Stárová (80. Hansenová), Černá, Petryková – Khýrová, Rancová (61. Bergfordová), Ospecková (61. Elmoreová)
Weimarová – Joana Marchãová, Carageová, Muratovicová (83. Bourmaová), Waliinová – Striková (64. Nakkachová) – Asun Martínezová, Andonovová, Serranová (C) (73. P. Hernándezová), Terchounová (72. De Alemová) – Sobalová (64. Neinová)
Kožuriková – Huvarová, Berfordová, Fuchsová, Breslinová, Nechutová, Hansenová, Paulenová, Elmoreová, Daníčková, Pešková
Le Pageová – Bourmaová, Hernándezová, Marinelliová, Cardiaová, Ballestéová, Sergeant-Huetová, Neinová, De Alemová, Nakkachová, Simonová
56. Terchounová, 59. Serranová, 90. Bourmaová
Rozhodčí: Cvetkovičová – Kostičová, Tadičová (SRB)
Počet diváků: 1060