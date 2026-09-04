Sparťanky narazí na rumunského mistra, Liberec se v poháru utká s Rosenborgem

Oba české týmy odehrají úvodní zápasy 23. září doma, o týden později nastoupí k odvetám na hřištích soupeřů. Úspěšnější celky postoupí do osmifinále.
Pražanky do Evropského poháru „spadly“ po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistryň. Ve středu české šampionky prohrály odvetu závěrečného 3. předkola na hřišti Servette Ženeva 0:3 a nenavázaly na domácí výhru 3:2. Příští soupeř Farul Constanta je nejlepší rumunský tým současnosti, domácí superligu ovládl v posledních třech letech.
Liberec při premiéře v ženských soutěžích UEFA v Evropském poháru zvládl 1. předkolo poté, co po výsledcích 3:2 venku a 1:1 doma vyřadil Sarajevo. Teď Slovan čeká dvojzápas s třetím týmem minulého ročníku norské ligy.
Třetí český zástupce v pohárech Slavia vypadla už dříve poté, co v kvalifikačním miniturnaji neuspěla v boji o Ligu mistryň a následně ani o Evropský pohár.