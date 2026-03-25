Mrzutý závěr zápasu. Sparťanky vedly, v semifinále Evropského poháru ale padly

Lucie Macháčová
  20:46
Fotbalistky Sparty byly blízko nadějnému výsledku směrem k odvetě, nakonec ale v úvodním semifinále Evropského poháru prohrály s Hammarby 2:3. Ještě v 83. minutě vedly díky trefám Antonie Stárové a Michaely Khýrově 2:1, pak ale srovnala Reidyová a na 3:2 dala v nastaveném čase Petersonová. Odveta se hraje ve Stockholmu ve čtvrtek.

Michaela Khýrová ze Sparty proti Hammerby. | foto: Sparta.cz

Vítězky odvety postoupí do finále, v němž narazí na lepšího z dvojice Häcken – Eintracht Frankfurt. V prvním zápase švédský celek porazil ten německý 3:0.

Finále Evropského poháru se hraje rovněž na dva zápasy doma-venku.

Poprvé v historii hraje český ženský fotbalový klub semifinále evropské soutěže. Dosud byly největším úspěchem čtvrtfinálové zápasy Sparty a Slavie v Lize mistryň, nyní mají fotbalistky i druhou evropskou soutěž.

A v ní si zatím sparťanky vedou výtečně. Postoupily přes maďarský Ferencváros, švýcarský Young Boys Bern a Austrii Vídeň. Hammarby zvládlo dvojzápasy s Ajaxem a Sportingem Lisabon.

Ze Stockholmu přijel do Prahy početný kotel fanoušků, který byl slyšet. Stejně tak jak jako kotel domácí Sparty, který měl místo tradičně za brankou.

Ale postupně. Sparťanky vstoupily do zápasu aktivně, už ve 3. minutě se dostala ke střele Khýrová, ale mířila jen do brankářky Loeckové.

Postupně se víc a víc dostávaly do hry fotbalistky Hammarby. Akce táhly zejména po pravé straně, odkud servírovaly centry k vápnu. Dvakrát musela zasahovat proti střelám Harantová, teprve sedmnáctiletá jednička Sparty. Zapotila se zejména u jedovaté rány v podání Koivostové, tu vyrazila na břevno.

Už to vypadalo, že do kabin se půjde za stavu 0:0, ale v závěru 1. půle dostala Harantová mrzutý gól do šatny. Bartoňová neodkopla dobře balon a Sorumová se trefila parádně pod břevno.

Sparta vstoupila do druhé půle aktivně. V 50. minutě se proháčkovala po levé lajně Ospecková a vyzvala ke střele Franny Černou, ta ale mířila nad branku. Po hodině hry protáhla svou levačku Khýrová, orazítkovala břevno a míč do branky doklepla číhající Stárová – 2:1.

Jenže Hammarby se nevzdalo, nejprve překonala Harantovou přízemní střelou k tyči Reidyová a v nastaveném čase se trefila do šibenice Petersonová – 2:3. Smolný závěr pro sparťanky. Ve čtvrtek ve Stockholmu musí vyhrát.

Evropský pohár

Úvodní semifinále

Sparta Praha - Hammarby 2:3 (0:1)
Branky: 60. Stárová, 83. Khýrová - 45.+1 Sörumová, 86. Reidyová, 90.+2 Petersonová.
Sestava Sparty: Harantová - Retkesová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (72. Bridgesová) - Kotrčová, Černá, Stárová - Ospecková, Bergfordová (64. Rancová), Khýrová. Trenér: Steiner.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

