Prohra ve Švédsku a sbohem. Sparťanky do finále Evropského poháru nepostoupily

„Musíme být realisté, Hammarby byl nesmírně silný soupeř. Ale jsem na holky pyšný, kam až to dotáhly. Sparta je první český ženský klub v semifinále evropské soutěže,“ řekl po utkání sparťanský trenér Michael Steiner.
„Myslím, že to byla povedená cesta Evropou. V létě nikdo nepředpokládal, že to dotáhneme až do semifinále. My se ale do Evropy vrátíme. A silnější.“
Hammarby se na přelomu dubna a května utká ve finále Evropského poháru s jiným švédským celkem Häckenem, který postoupil přes německý Eintracht Frankfurt (3:0, 0:1). Finále se odehraje stejně jako celá soutěž formou dvojzápasu doma-venku.
Ale zpět k semifinále ve Stockholmu, kam se sparťanky dostaly po skalpech Ferencvárose, YB Bern a Austrie Vídeň.
Na stadionu 3Arena, kde bude mít v květnu koncert skupina Linkink Park, vládla parádní atmosféra. Téměř šest tisíc fanoušků podporovalo svůj tým po celý zápas. A zelenobílá děvčata jim dělala radost.
„Hrálo se ve skvělé atmosféře, tohle ženský fotbal potřebuje. Byl to zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat,“ říkala stoperka Aneta Pochmanová.
Bajen. Tak si říkají fanoušci Hammarby.— Lucie Macháčová (@LucieMachacova) April 2, 2026
Jedni z nej fanoušků ženského fotbalu v Evropě. Podporují svůj mužský tým i ženský. Když v r. 2023 získaly holky po 38 letech titul, na posl. zápas jich vyjelo 7 tisíc. Na duelu LM proti ManCity jich bylo 20 tisíc. Dnes 5 620 proti Spartě. pic.twitter.com/2MAkdC16R6
Trenér Steiner udělal oproti úvodnímu semifinále v Praze jedinou změnu v sestavě – do čtyřčlenné obrany se vrátila Hansenová, naopak místo nezbylo na Kotrčovou.
V prvním poločase byly na míči častěji domácí hráčky, ale velkou šanci měly i sparťanky. Ospecková však neproměnila. A střela z těžkého úhlu od Bergfordové skončila nad břevnem.
|
A tak udeřilo Hammarby. Ve 33. minutě se balon po rohovém kopu odrazil k 16leté Petersonové a švédský supertalent dal parádní ranou zpoza vápna na 1:0. Téměř stejný gól vstřelila Petersonová i v Praze, jen v 92. minutě. Tehdy nastoupila jako střídající, tentokrát v základní sestavě.
Po změně stran přišla na hřiště místo Pochmanové čerstvě 18letá Rancová, s 13 góly nejlepší střelkyně české ligy (spolu se slávistkou Šurnovskou), ale ani ona se proti houževnaté švédské obraně neprosadila. Největší příležitost měla v 55. minutě Sonntagová, mířila jen těsně vedle tyče.
Naopak na druhé straně hřiště bylo veselo. Hasundová dala na 2:0, poté ještě nad gólmankou Harantovou zazvonilo břevno. Sparťanky už se na aspoň kosmetickou úpravu skóre nezmohly.
|
Sparta se tak nyní zaměří na domácí soutěže – pohár a ligu. Tabulku vede o 8 bodů a na Velikonoční pondělí hostí druhou Slavii. Derby začíná na pražském Proseku ve 14:00.
Evropský pohár fotbalistek
Odvetné utkání semifinále
Hammarby - Sparta Praha 2:0 (1:0)
Sestava Sparty: Harantová - Retkesová (69. Daníčková), Hansenová (69. Bridgesová), Pochmanová (46. Rancová), Bartoňová - Stárová, Černá (69. Kotrčová), Sonntagová - Ospecková, Bergfordová (81. Kerešová), Khýrová. Trenér: Steiner.