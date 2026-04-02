O historický úspěch. Sparťanky zabojují ve Švédsku o finále Evropského poháru

„Sice bylo Hammarby silnější na míči, ale i my jsme si vytvořily šance. Jen škoda toho závěru zápasu a inkasovaného gólu v nastaveném čase,“ říká opora Sparty Michaela Khýrová, která je s 5 góly nejlepší střelkyní Evropského poháru, nové soutěže žen, která doplňuje Ligu mistryň.
Sparta je první český klub, který hraje semifinále některé evropské klubové soutěže. Předtím byly Slavia a Sparta ve čtvrtfinále Ligy mistryň.
Hammarby – Sparta
„Odvety na hřišti soupeřů umíme, věřím, že to ve Stockholmu zvládneme a postoupíme do vysněného finále.“
Vskutku, sparťanky v Evropském poháru pokaždé ztratily doma na Letné, ale blýskly se na hřištích soupeřek.
0:0 s Ferencvárosem, 0:5 v Maďarsku
0:3 s YB Bern, 0:4 ve Švýcarsku
0:0 s Austrií Vídeň, 1:3 v Rakousku.
3:2 s Hammarby....
Jak dopadne odveta ve Stockholmu?
Lepší tým narazí ve finále Evropského poháru nejspíš na švédský Häcken, který v úvodním semifinále soutěže skolil Eintracht Frankfurt 3:0. I finále této nové soutěže se hraje na dva zápasy doma-venku.
|
Mrzutý závěr zápasu. Sparťanky vedly, v semifinále Evropského poháru ale prohrály
Pod rakouským trenérem Michaelem Steinerem, který přišel k týmu v létě před začátkem sezony, zažívá ženský tým Sparty po letech sucha parádní období. Ligu vede pět kol před koncem o osm bodů před Slavií, v 15 zápasech neztratila ani bod. A míří za titulem po pětileté pauze.
Steiner prošel akademií Red Bullu Salzburg a vedl kupříkladu rakouskou reprezentaci žen do 19 let. Nyní si zvyká na trénování v angličtině i život v zahraničí. „Jsem ve Spartě i v Praze moc spokojený. Našel jsem tu nový domov,“ říká.
Pro ženský tým Sparty jde o historicky prvního trenéra, který není ani z Česka ani ze Slovenska. Ano, byl to risk. Ale vidno, že to klape. V týmu je čtveřice Američanek (Bergfordová, Ospecková, Bridgesová, Hansenová) či nová nizozemská gólmanka Alkemadeová, tudíž kabina pulzuje česko-anglickým životem. Snoubí se v ní zkušenost i mládí.
Kapitánka Bartoňová kočíruje třeba sedmnáctiletou gólmanku Harantovou či osmnáctiletou stoperku Rancovou, se 13 góly spolu se Šurnovskou nejlepší střelkyni ligy.
V lize sparťanky naposledy převálcovaly Liberec 7:0. Ale nyní je čeká těžká váha – Hammarby. „Nejsilnější soupeř, kterého jsme dosud potkali,“ míní Steiner o vicemistrovi švédské ligy.
„Ale i v prvním zápase – zejména ve druhém poločase – jsme měli chvíle, kdy jsme dominovali. Dokázali jsme si vytvořit šance a hodně jsme se naučili.“
Teď je načase lekci švédštiny zúročit.