O historický úspěch. Sparťanky zabojují ve Švédsku o finále Evropského poháru

Lucie Macháčová
  12:18
Od naší zpravodajky ve Švédsku - Ocelově chladné nebe a ticho probouzí nový den. Den, který se může stát pro jeden z týmů, které dnes vyběhnou na stadionu 3Arena, nezapomenutelným. Hammarby vs. Sparta. Stockholm vs Praha, díl druhý. Úvodní semifinále Evropského poháru skončilo výhrou švédského celku 3:2
foto: AC Sparta Praha

Michaela Khýrová ze Sparty proti Hammarby.
„Sice bylo Hammarby silnější na míči, ale i my jsme si vytvořily šance. Jen škoda toho závěru zápasu a inkasovaného gólu v nastaveném čase,“ říká opora Sparty Michaela Khýrová, která je s 5 góly nejlepší střelkyní Evropského poháru, nové soutěže žen, která doplňuje Ligu mistryň.

Sparta je první český klub, který hraje semifinále některé evropské klubové soutěže. Předtím byly Slavia a Sparta ve čtvrtfinále Ligy mistryň.

Hammarby – Sparta

  • odveta semifinále Evropského poháru
  • čtvrtek 2. dubna od 19:00
  • živě na ČT sport Plus, poté na ČT sport

„Odvety na hřišti soupeřů umíme, věřím, že to ve Stockholmu zvládneme a postoupíme do vysněného finále.“

Vskutku, sparťanky v Evropském poháru pokaždé ztratily doma na Letné, ale blýskly se na hřištích soupeřek.

0:0 s Ferencvárosem, 0:5 v Maďarsku
0:3 s YB Bern, 0:4 ve Švýcarsku
0:0 s Austrií Vídeň, 1:3 v Rakousku.
3:2 s Hammarby....

Jak dopadne odveta ve Stockholmu?

Lepší tým narazí ve finále Evropského poháru nejspíš na švédský Häcken, který v úvodním semifinále soutěže skolil Eintracht Frankfurt 3:0. I finále této nové soutěže se hraje na dva zápasy doma-venku.

Mrzutý závěr zápasu. Sparťanky vedly, v semifinále Evropského poháru ale prohrály

Pod rakouským trenérem Michaelem Steinerem, který přišel k týmu v létě před začátkem sezony, zažívá ženský tým Sparty po letech sucha parádní období. Ligu vede pět kol před koncem o osm bodů před Slavií, v 15 zápasech neztratila ani bod. A míří za titulem po pětileté pauze.

Steiner prošel akademií Red Bullu Salzburg a vedl kupříkladu rakouskou reprezentaci žen do 19 let. Nyní si zvyká na trénování v angličtině i život v zahraničí. „Jsem ve Spartě i v Praze moc spokojený. Našel jsem tu nový domov,“ říká.

Michael Steiner, trenér fotbalistek Sparty.

Pro ženský tým Sparty jde o historicky prvního trenéra, který není ani z Česka ani ze Slovenska. Ano, byl to risk. Ale vidno, že to klape. V týmu je čtveřice Američanek (Bergfordová, Ospecková, Bridgesová, Hansenová) či nová nizozemská gólmanka Alkemadeová, tudíž kabina pulzuje česko-anglickým životem. Snoubí se v ní zkušenost i mládí.

Kapitánka Bartoňová kočíruje třeba sedmnáctiletou gólmanku Harantovou či osmnáctiletou stoperku Rancovou, se 13 góly spolu se Šurnovskou nejlepší střelkyni ligy.

V lize sparťanky naposledy převálcovaly Liberec 7:0. Ale nyní je čeká těžká váha – Hammarby. „Nejsilnější soupeř, kterého jsme dosud potkali,“ míní Steiner o vicemistrovi švédské ligy.

„Ale i v prvním zápase – zejména ve druhém poločase – jsme měli chvíle, kdy jsme dominovali. Dokázali jsme si vytvořit šance a hodně jsme se naučili.“

Teď je načase lekci švédštiny zúročit.

