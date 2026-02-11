Sparťanky ve čtvrtfinále Evropského poháru dobývaly, s Austrií remizovaly

Marné dobývání. Fotbalistky Sparty se v úvodním čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň neprosadily. Na Letné jen remizovaly 0:0. V první půli Khýrová trefila břevno. Odveta se hraje za týden ve Vídni. Vítěz nastoupí v semifinále proti lepšímu z dvojice Sporting Lisabon - Hammarby.

Sparťanské fotbalistky v úvodním čtvrtfinále Evropské poháru s Austrií Vídeň remizovaly. | foto: ČTK

„Škoda, že se nám nepovedlo proměnit nějakou šanci z první půle, i já jsem tam měla náznaky,“ mrzelo útočnici Franny Černou. „Věřím, že v odvetě nějaký gól vstřelíme a postoupíme. I v osmifinále jsme zápas venku zvládly.“

Ano, sparťanky se mezi osm nejlepších týmů Evropského poháru dostaly loni v listopadu po velkém obratu. Doma podlehly Young Boys Bern 0:3, ale ve Švýcarsku zvítězily i díky hattricku Michaely Khýrové 4:0.

Právě Khýrová v úvodním čtvrtfinále trefila ve 13. minutě z velkého úhlu břevno. Austria se ocitla blízko gólu po přestávce, kdy tečovaná střela Weissové těsně minula branku.

Utkání přihlíželo takřka pět tisíc fanoušků, většina z nich studentů z více než 60 škol napříč republikou.

„Výjimečný zápas čtvrtfinále evropského poháru jsme se rozhodli využít jako příležitost pro představení ženského fotbalu nejen dětem, ale také učitelům a ředitelům škol,“ poznamenal sparťanský generální ředitel Tomáš Křivda.

Nejdelší cestu absolvovala ZŠ Na Pohodu z Hodonína. Mimo fotbalu si studenti užili nabitý předzápasový a poločasový program. V soutěžích mohli vyhrát poukazy do Robloxu, do kterého Sparta oficiálně vstoupila ve spolupráci s adidas před Vánocemi.

Sparta, moje druhá rodina. Vedoucí týmu o touze po titulu, profirežimu i utopencích

„V rámci naší akademie se stejně jako školy věnujeme výchově dětí, čelíme často obdobným výzvám, ve kterých si však navzájem můžeme pomoci. Sparta s několika školami spolupracuje v různých oblastech vzdělávání a rozvoje dětí, kdy do škol přináší různé vzdělávací programy. Ty jsme všem zúčastněným školám představili a budeme je s nimi rádi dále rozvíjet,“ poznamenal generální ředitel klubu Tomáš Křivda.

„Jsou pro nás zajímavé možností další spolupráce. Líbí se nám, že Sparta něco takového organizuje. Vnímáme to jako něco moderního, co boří stereotypy o ženském fotbalu u dětí,“ popisuje zážitek z utkání ředitel Pražského humanitního gymnázia Lukáš Borovička.

Evropský pohár je od této sezony novinkou ve fotbalovém kalendáři, hlavní fázi soutěže odehraje 16 týmů vyřazovacím způsobem. Ženské týmy dosud hrály pouze Ligu mistryň. Sparta je posledním českým zástupcem v ženských pohárech. Slávistky vypadly ve 2. předkole právě s Austrií Vídeň a Slovácko s Frankfurtem.

