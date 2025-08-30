Sen o Lize mistryň je pryč. Sparta i Slavia končí, zahrají si alespoň Europa Cup

Liga mistryň se letos poprvé uskuteční v novém formátu: 18 týmů v jedné velké skupině. Každý tým čeká šest zápasů s šesti různými soupeři, tedy podobný systém jako v mužské Lize mistrů. Jenže bez českého klubu.
Zatímco u českých vicemistryň ze Sparty se konec ve 2. předkole očekával, slávistky, mistryně posledních čtyř let, doufaly v postup. Jenže norské mistryně z Valerengy byly nad jejich síly.
První poločas na umělé trávě v Helsinkách skončil bez branek, vstup do druhé půle však sešívaným vůbec nevyšel. Dva góly během tří minut. Nejprve inkasovala Votíková po centru, z něhož udeřila Brekkenová, a poté po individuální akci mladé Preusové, která tak dodatečně oslavila své čtvrteční 17. narozeniny.
V 50. minutě tak svítilo na tabuli skóre 2:0. V závěru dostaly slávistky ještě další dva góly. V neděli si zkusí spravit chuť v lize: hrají na půdě Slovácka.
I fotbalistky Sparty prohrály o čtyři branky. Ve finále miniturnaje 2. předkola, který se konal v Praze, podlehly AS Řím 1:5. Jediný gól dala v 87. minutě stoperka Aneta Dědinová. Do play off o postup do hlavní fáze Ligy mistryň tak postupuje římský velkoklub, kde je brankářskou jedničkou Češka Olivie Lukášová, historicky první gólmanka italské Serie A.
„Řím byl postupem času všude dřív, těžko se nám jejich útoky chytaly. V dynamice a rychlosti byly o parník lepší. Pro nás velká škola poměřit se s takovým týmem,“ uznala po zápase Dědinová.
Sparťanky, které vede od nové sezony rakouský trenér Michael Steiner, nastoupily oproti středečnímu zápasu s Nordsjællandem (5:4) s jedinou změnou v sestavě. Ve středu zálohy vyběhla Antonie Stárová namísto Kateřiny Kotrčové, která si poranila vazy v kotníku a zápas sledovala s dlahou a o berlích.
AS Řím nastoupil oproti duelu s kazachstánským Aktobe (2:0) hned s několika změnami v sestavě i s útočnicí Alayou Pillgrimovou, hvězdou švýcarské reprezentace během letošního Eura.
Před zaplněnou tribunou v tréninkovém areálu sparťanek na Proseku se fanoušci dočkali první šance hned v první minutě, kdy se před Lukášovou objevila Franny Černá, ale v jasné šanci na malém vápně branku přestřelila.
Vyrovnaný průběh zápasu rozčísl ve 30. minutě gól Norky Haaviové, která využila nevydařenou rozehrávku domácí gólmanky Harantové – 0:1.
Ve druhém poločase nahradila stoperku Sparty Hansenovou mladá Rancová. Děvčatům v rudém docházely síly. Římanky byly rychlejší a přesnější. Sparťanky se snažily útoky táhnout po lajnách přes Retkesovou a Khýrovou, leč na každou šanci se nadřely a v koncovce byly nepřesné.
Hráčky AS Řím vedené kapitánkou Giuglianovou, která dvakrát skórovala, si pak pohodlně došly k výhře a postupu do 3. předkola Ligy mistryň. Gól střídající sparťanské posily Ospeckové rozhodčí neuznala kvůli ofsajdu, nakonec si ale domácí fanoušci přeci jen zakřičeli. Další střídající, stoperka Dědinová, doklepla snadno do sítě střelu Khýrové.
I sparťanky tak čeká druhá evropská soutěž Europa Cup, která se hraje až do finále formou dvojzápasů. V sobotu pak vyrazí na ligový duel na sever Čech: v Hrádku nad Nisou se utkají se Slovanem Liberec.
