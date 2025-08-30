Sen o Lize mistryň je pryč. Sparta i Slavia končí, zahrají si alespoň Europa Cup

Lucie Macháčová
  18:06aktualizováno  20:35
Fotbalová Liga mistryň bude stejně jako loni bez českého zástupce. Sparta i Slavia skončily už ve 2. předkole. Slávistky prohrály s Valerengou Oslo ve finále miniturnaje v Helsinkách 0:4, sparťanky doma na Proseku s AS Řím 1:5. Oba kluby si zahrají alespoň novou soutěž Europa Cup, v níž je i Slovácko, třetí tým minulé ligové sezony. Los je v neděli, až do finále se hraje formou dvojzápasů.
Fotbalistky AS Řím porazily Spartu 5:1.

Fotbalistky AS Řím porazily Spartu 5:1. | foto: https://x.com/ASRomaFemminile

Fotbalistky Sparty porazily dánský Nordsj&#230;lland 5:4 po penaltovém...
Fotbalistky Sparty hrají domácí zápasy na Proseku, nyní se představí na Letné v...
Fanoušci na sobotním zápase fotbalistek Sparty se Slováckem (2:0).
Eva Bartoňová, kapitánka Sparty.
6 fotografií

Liga mistryň se letos poprvé uskuteční v novém formátu: 18 týmů v jedné velké skupině. Každý tým čeká šest zápasů s šesti různými soupeři, tedy podobný systém jako v mužské Lize mistrů. Jenže bez českého klubu.

Zatímco u českých vicemistryň ze Sparty se konec ve 2. předkole očekával, slávistky, mistryně posledních čtyř let, doufaly v postup. Jenže norské mistryně z Valerengy byly nad jejich síly.

První poločas na umělé trávě v Helsinkách skončil bez branek, vstup do druhé půle však sešívaným vůbec nevyšel. Dva góly během tří minut. Nejprve inkasovala Votíková po centru, z něhož udeřila Brekkenová, a poté po individuální akci mladé Preusové, která tak dodatečně oslavila své čtvrteční 17. narozeniny.

V 50. minutě tak svítilo na tabuli skóre 2:0. V závěru dostaly slávistky ještě další dva góly. V neděli si zkusí spravit chuť v lize: hrají na půdě Slovácka.

I fotbalistky Sparty prohrály o čtyři branky. Ve finále miniturnaje 2. předkola, který se konal v Praze, podlehly AS Řím 1:5. Jediný gól dala v 87. minutě stoperka Aneta Dědinová. Do play off o postup do hlavní fáze Ligy mistryň tak postupuje římský velkoklub, kde je brankářskou jedničkou Češka Olivie Lukášová, historicky první gólmanka italské Serie A.

„Řím byl postupem času všude dřív, těžko se nám jejich útoky chytaly. V dynamice a rychlosti byly o parník lepší. Pro nás velká škola poměřit se s takovým týmem,“ uznala po zápase Dědinová.

Drama s výhrou. Fotbalistky Sparty i Slavie úvod kvalifikace o Ligu mistryň zvládly

Sparťanky, které vede od nové sezony rakouský trenér Michael Steiner, nastoupily oproti středečnímu zápasu s Nordsjællandem (5:4) s jedinou změnou v sestavě. Ve středu zálohy vyběhla Antonie Stárová namísto Kateřiny Kotrčové, která si poranila vazy v kotníku a zápas sledovala s dlahou a o berlích.

AS Řím nastoupil oproti duelu s kazachstánským Aktobe (2:0) hned s několika změnami v sestavě i s útočnicí Alayou Pillgrimovou, hvězdou švýcarské reprezentace během letošního Eura.

Před zaplněnou tribunou v tréninkovém areálu sparťanek na Proseku se fanoušci dočkali první šance hned v první minutě, kdy se před Lukášovou objevila Franny Černá, ale v jasné šanci na malém vápně branku přestřelila.

Evo, nebuď zbabělec! Kapitánka Sparty o mentální síle, profirežimu i boji o titul

Vyrovnaný průběh zápasu rozčísl ve 30. minutě gól Norky Haaviové, která využila nevydařenou rozehrávku domácí gólmanky Harantové – 0:1.

Ve druhém poločase nahradila stoperku Sparty Hansenovou mladá Rancová. Děvčatům v rudém docházely síly. Římanky byly rychlejší a přesnější. Sparťanky se snažily útoky táhnout po lajnách přes Retkesovou a Khýrovou, leč na každou šanci se nadřely a v koncovce byly nepřesné.

Aneta Dědinová dala gól AS Řím a upravila tak skóre na 1:5.

Hráčky AS Řím vedené kapitánkou Giuglianovou, která dvakrát skórovala, si pak pohodlně došly k výhře a postupu do 3. předkola Ligy mistryň. Gól střídající sparťanské posily Ospeckové rozhodčí neuznala kvůli ofsajdu, nakonec si ale domácí fanoušci přeci jen zakřičeli. Další střídající, stoperka Dědinová, doklepla snadno do sítě střelu Khýrové.

I sparťanky tak čeká druhá evropská soutěž Europa Cup, která se hraje až do finále formou dvojzápasů. V sobotu pak vyrazí na ligový duel na sever Čech: v Hrádku nad Nisou se utkají se Slovanem Liberec.

2. předkolo kvalifikace fotbalové Ligy mistryň

Finále skupin

Skupina 2 (Praha):
Sparta - Praha - AS Řím 1:5 (0:1)
Branky: 87. Dědinová - 55. a 72. Giuglianová, 30. Haaviová, 52. Di Guglielmová, 79. Pandiniová.

Skupina 7 (Helsinky):
Slavia Praha - Valerenga 0:4 (0:0)

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Girona vs. SevillaFotbal - 3. kolo - 30. 8. 2025:Girona vs. Sevilla //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 40.00
  • 18.00
  • 1.02
Ml. Boleslav vs. SlaviaFotbal - 7. kolo - 30. 8. 2025:Ml. Boleslav vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • -
  • -
  • -
Pisa vs. AS ŘímFotbal - 2. kolo - 30. 8. 2025:Pisa vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.00
  • 3.10
  • 1.90
Neapol vs. CagliariFotbal - 2. kolo - 30. 8. 2025:Neapol vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.41
  • 3.80
  • 11.00
Toulouse vs. PSGFotbal - 3. kolo - 30. 8. 2025:Toulouse vs. PSG //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 8.50
  • 5.40
  • 1.33
Real Madrid vs. MallorcaFotbal - 3. kolo - 30. 8. 2025:Real Madrid vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
30. 8. 21:30
  • 1.17
  • 8.01
  • 19.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kofod bude Spartě dlouho chybět, Slavia hlásí posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí sledoval z lavičky prohru Wolves. United zvládli drama, slaví také Chelsea

Aktualizujeme

Na debut v novém působišti si musí ještě počkat. Český obránce Ladislav Krejčí strávil utkání Wolverhamptonu s Evertonem na lavičce, odkud sledoval porážku 2:3. Chelsea na úvod sobotního programu...

30. srpna 2025  13:36,  aktualizováno  21:01

Fotbalové přestupy ONLINE: Kofod bude Spartě dlouho chybět, Slavia hlásí posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

30. srpna 2025  20:57

Nový člen Klubu ligových kanonýrů. Schick dvakrát udeřil, Leverkusen v závěru selhal

Útočník Patrik Schick se stal členem Klubu ligových kanonýrů. Díky dvěma gólům v utkání Leverkusenu v Brémách dosáhl devětadvacetiletý český fotbalový reprezentant hranice 100 branek v nejvyšších...

30. srpna 2025  17:41,  aktualizováno  20:55

Sen o Lize mistryň je pryč. Sparta i Slavia končí, zahrají si alespoň Europa Cup

Fotbalová Liga mistryň bude stejně jako loni bez českého zástupce. Sparta i Slavia skončily už ve 2. předkole. Slávistky prohrály s Valerengou Oslo ve finále miniturnaje v Helsinkách 0:4, sparťanky...

30. srpna 2025  18:06,  aktualizováno  20:35

Program Evropské ligy: Plzeň nejdřív s Ferencvárosem, na AS Řím hraje v říjnu

Fotbalisté Viktorie Plzně vstoupí do Evropské ligy v Budapešti proti domácímu Ferencvárosi. Atraktivní utkání s AS Řím sehrají na konci října, v lednu doma přivítají FC Porto. Kompletní jízdní řád...

30. srpna 2025  20:08,  aktualizováno  20:24

Program Konferenční ligy: Sparta začíná i končí doma, Olomouc má na úvod favorita

Sparťanští fotbalisté podzim v Konferenční lize odstartují i ukončí doma na Letné. Postupně je čekají zápasy s Shamrockem Rovers, Rijekou, Čenstochovou, Legií, Craiovou a Aberdeenem. Přesný rozpis...

30. srpna 2025  20:20

ONLINE: Ml. Boleslav - Slavia 0:1, hosté slaví po rohu, hlavou se trefuje Chytil

Sledujeme online

Dozvěděli se osmičku soupeřů, se kterými se utkají v hvězdné Champions League. Teď ale musejí slávističtí fotbalisté před reprezentační pauzou zabrat v lize. Sedmé kolo hrají v Mladé Boleslavi, která...

30. srpna 2025  20:14

Dukla - Hr. Králové 1:1, Fokam srovnal a mohl rozhodnout, za hosty pálil Van Buren

Hradečtí fotbalisté v Praze na Julisce po trefě Micka Van Burena dlouho vedli, nakonec jsou však rádi za remízu. Střídající domácí útočník Jacques Fokam ve druhém poločase srovnal a vzápětí...

30. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:51

Slovácko - Jablonec 0:2, hosté slaví po gólech obránců. A úspěšná série pokračuje

Fotbalový Jablonec potvrdil vynikající vstup do sezony i v Uherském Hradišti a po vítězství 2:0 nad Slováckem je v neúplné tabulce těsně za vedoucí Spartou. Utkání 7. kola, které je poslední před...

30. srpna 2025  16:20,  aktualizováno  19:36

Karviná - Teplice 4:1, proti svému bývalému týmu řádil Gning, byl u tří gólů

Dva góly sám vstřelil, jeden připravil. Senegalský útočník Abdallah Gning řídil v 7. kole vítězství Karviné nad Teplicemi, kde do léta působil. Při vítězství 4:1 se za domácí prosadili také Alexandr...

30. srpna 2025  16:25,  aktualizováno  19:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubice - Bohemians 1:1, domácí sahali po první výhře, radost jim sebral Kadlec

Pardubičtí fotbalisté měli v 7. kole Chance Ligy první vítězství na dosah. Po gólu Vojtěcha Patráka rychle vedli, v závěru jim ale radost zkazil hostující Adam Kadlec. Domácí tak zůstávají se dvěma...

30. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:21

Slavia získala Chama, kterého chtěla už loni. Jsem fanouškem Trpišovského, říká

Loni dal Slavii košem. „Vybral si jiný klub. Takový je fotbal,“ vysvětloval šéf Jaroslav Tvrdík fanouškům. Téměř přesně po roce ovšem ofenzivní fotbalista Muhammed Cham do Edenu skutečně přišel....

30. srpna 2025  18:33

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.