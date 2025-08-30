Sparťanky v Lize mistryň končí, nestačily na AS Řím. Slavia hraje o postup

  18:06
Fotbalistky Sparty v Lize mistryň dohrály. Ve finále miniturnaje 2. předkola, který se konal v Praze, podlehly AS Řím 1:5. Jediný gól dala v 87. minutě stoperka Aneta Dědinová. Do play off o postup do hlavní fáze Ligy mistryň tak postupuje římský velkoklub, kde je brankářskou jedničkou Češka Olivie Lukášová, historicky první gólmanka italské Serie A. Sparťanky budou hrát druhou evropskou soutěž Europa Cup.

Fotbalistky AS Řím porazily Spartu 5:1. | foto: https://x.com/ASRomaFemminile

„Řím byl postupem času všude dřív, těžko se nám jejich útoky chytaly. V dynamice a rychlosti byly o parník lepší. Pro nás velká škola poměřit se s takovým týmem,“ uznala po zápase Dědinová.

Od 18:00 hrají finále 2. předkola Ligy mistryň fotbalistky pražské Slavie. V Helsinkách nejprve porazily turecký Fomget 2:1, nyní mají norské šampionky Valerengu Oslo.

Sparťanky, které vede od nové sezony rakouský trenér Michael Steiner, nastoupily oproti středečnímu zápasu s Nordsjællandem (5:4) s jedinou změnou v sestavě. Ve středu zálohy vyběhla Antonie Stárová namísto Kateřiny Kotrčové, která si poranila vazy v kotníku a zápas sledovala s dlahou a o berlích.

Drama s výhrou. Fotbalistky Sparty i Slavie úvod kvalifikace o Ligu mistryň zvládly

AS Řím nastoupil oproti duelu s kazachstánským Aktobe (2:0) hned s několika změnami v sestavě i s útočnicí Alayou Pillgrimovou, hvězdou švýcarské reprezentace během letošního Eura.

Před zaplněnou tribunou v tréninkovém areálu sparťanek na Proseku se fanoušci dočkali první šance hned v první minutě, kdy se před Lukášovou objevila Franny Černá, ale v jasné šanci na malém vápně branku přestřelila.

Vyrovnaný průběh zápasu rozčísl ve 30. minutě gól Norky Haaviové, která využila nevydařenou rozehrávku domácích – 0:1.

Ve druhém poločase, kdy nahradila stoperku Sparty Hansenovou mladá Rancová, už děvčatům v rudém docházely síly. Římanky byly rychlejší a přesnější. Sparťanky se snažily útoky táhnout po lajnách přes Retkesovou a Khýrovou, leč na každou šanci se nadřely a v koncovce byly nepřesné.

Aneta Dědinová dala gól AS Řím a upravila tak skóre na 1:5.

Hráčky AS Řím vedené kapitánkou Giuglianovou, která dvakrát skórovala, si pak pohodlně došly k výhře a postupu do 3. předkola Ligy mistryň. Gól střídající sparťanské posily Ospeckové rozhodčí neuznala kvůli ofsajdu, nakonec si ale domácí fanoušci přeci jen zakřičeli. Další střídající, stoperka Dědinová, doklepla snadno do sítě střelu Khýrové.

Sparťanky tak čeká druhá evropská soutěž Europa Cup, která se hraje až do finále formou dvojzápasů. V sobotu pak vyrazí na ligový duel na sever Čech: v Hrádku nad Nisou se utkají se Slovanem Liberec.

2. předkolo kvalifikace fotbalové Ligy mistryň

Finále skupin

Skupina 2 (Praha):
Sparta - Praha - AS Řím 1:5 (0:1)
Branky: 87. Dědinová - 55. a 72. Giuglianová, 30. Haaviová, 52. Di Guglielmová, 79. Pandiniová.

Skupina 7 (Helsinky):
18:00 Slavia Praha - Valerenga.

Sparťanky v Lize mistryň končí, nestačily na AS Řím. Slavia hraje o postup

