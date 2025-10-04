Sparta představila plány na moderní akademii dívčího fotbalu. Bude na Proseku

„Jde o důležitý krok pro náš klub i celou oblast na pomezí Prahy 9 a Prahy 18. Ženský fotbal budujeme od základů, nesoustředíme se jen na vrcholek pyramidy, kterým je A-tým,“ říká Tomáš Křivda, generální ředitel Sparty.
„Jde nám o rozvoj talentované mládeže, zároveň také chceme, aby areál mohli v rámci pohybových aktivit využívat i místní obyvatelé a mládež. Je potřeba, aby byl sport nedílnou součástí dětského světa a dospívání mladých lidí.“
Jak bude areál vypadat? Bude zde hlavní budova dívčí akademie s tribunou pro 800 lidí a venkovní fotbalové a další sportovní plochy (včetně indoor sportoviště), z nichž část bude využitelná i pro veřejnost. Uvažuje se také o vzdělávacím a zdravotnickém zařízení.
Memorandum o výstavbě moderní dívčí fotbalové akademie podepsali za Spartu právě Tomáš Křivda a Kristian Hruška, který se na přípravě projektu podílí, za MČ Praha 18 pak starosta Zdeněk Kučera a místostarosta Ondřej Lněnička, za MČ Praha 9 pak starosta Tomáš Portlík společně s místostarostou Adamem Vážanským.
„Sparta je pro nás zárukou odbornosti. Plánovaný rozvoj dívčí fotbalové akademie na těchto místech bude znamenat mimo jiné další příležitost pro sportování dětí z našich lokalit,“ věří starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
A Křivda dodává: „Budujeme Spartu jako klub s výrazným společenským přesahem. Cítíme odpovědnost k dalším generacím, jde nám o podporu sportování mládeže. Ženský fotbal také vnímáme jako důležitou součást moderního fotbalového prostředí.“
Sparta je historicky nejúspěšnější český klub v ženském fotbale. Poslední čtyři roky však titul získaly pokaždé slávistky. Nyní, po sedmi odehraných ligových kolech, vedou i díky výhře 4:1 v sobotním derby, právě sparťanky.