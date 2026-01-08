Slovácko sa nebojí. A prohání pražská „S“. Jak se dělá ženský fotbal v Hradišti?

Slavia či Sparta a po nich Slovácko. Zajeté trio v české lize žen. Jak to? Jakou mají v moravském klubu filosofii? A proč se snaží dostat do fotbalistek touhu zahrát si jednou v zahraničí?
Fotbalistky Slovácka v zápase proti Slovanu Liberec.

Fotbalistky Slovácka v zápase proti Slovanu Liberec. | foto: Pavel Jiřík/FAČR

Svatopluk Macek, vedoucí úseku ženského fotbalu v 1. FC Slovácko.
Fotbalistky Slovácka.
Fotbalistky Slovácka nestačily na Frankfurt a s pohárovou Evropou se loučí.
Klára Cahynová proti Rakousku.
20 fotografií

V top 5 evropských ligách hrají nyní čtyři české fotbalistky: V Anglii a Francii žádná, ve Španělsku Klára Cahynová (Real Sociedad) a Alena Pěčková (Eibar), v Německu Aneta Polášková (Norimberk) a v Itálii chytá brankářka Olivie Lukášová (AS Řím). Co mají tyto hráčky společného? Všechny prošly Slováckem.

„Nejdřív musím říct, že mít pouze čtyři české hráčky v top evropských ligách je smutné číslo. A je to zároveň i jednoznačná odpověď na to, proč se nám pořád nedaří postoupit na Euro či mistrovství světa,“ začne Svatopluk Macek, šéf úseku ženského fotbalu v 1. FC Slovácko.

Zahraničí = hnací motor

Podle něj není náhoda, že tato čtveřice hráček má ve fotbalovém životopisu právě klub z Uherského Hradiště.

„Máme u nás jasně nastavené, že každou fotbalistku chceme dostat tam, kam až sahá její potenciál. Snažíme se, aby odmala bylo jejich cílem posunout se jednou do zahraničí. Aby měly hnací motor to dokázat. Jen kvalitní zahraniční liga s těžkým zápasem každý víkend dokáže hráčky posouvat dál. Společně s kvalitním tréninkovým procesem se pak snažíme naše fotbalistky připravit tak, aby měly šanci uspět,“ vysvětluje Macek.

Třeba Cahynová, dnes kapitánka české reprezentace, přišla do Slovácka v patnácti ze Zlína, kde kopala společně s kluky. „Holky mě skvěle přijaly, i když byly o deset let starší. Super parta, trenéři, rodinné prostředí. Vždycky říkám, že Slovácko mě dostalo tam, kde jsem dnes,“ vzpomíná opora Realu Sociedad, nyní třetího týmu španělské ligy. A také Fotbalistka roku 2023.

Mimochodem, o rok později se nejlepší fotbalistkou Česka stala Kamila Dubcová, dnes hráčka Slavie a rovněž odchovankyně slováckého fotbalu.

Zůstávám ve Španělsku. Fotbalistka Cahynová poprvé o svém konci v Seville

A u anket ještě zůstaňme: cenu Talent roku 2024 si před rokem na Grassroots galavečeru v Kladně odnesla Markéta Jančářová, za ní skončila Zuzana Obadalová, obě hráčky Slovácka. V obdobné anketě na Slovensku uspělo rovněž duo ze Slovácka: v kategorii do 19 let Darina Hrúziková, v kategorii do 17 let Matilda Sluková.

Slovácko spoléhá na odchovankyně, které doplňuje mladými Američankami z univerzit. V minulých dvou ročnících vstupovaly do ligy s nejmladším kádrem ze všech týmů soutěže. A v letošní sezoně? Průměrný věk hráček 20,5 roku. Méně měl pouze nováček z Baníku Ostrava (20,3).

Cenu talent roku 2024 získala hráčka Slovácka Markéta Jančářová (dole první zleva).

Přesto se Slovácku daří držet se na dostřel Sparty a Slavie. Loni v září dokonce remizovaly s mistryněmi ligy ze Slavie 1:1. Sešívané obraly o body poprvé od listopadu 2013, tedy takřka po 12 letech!

Pro trenérku Michaelu Daněčkovou a asistenta Patrika Mažáriho satisfakce. Vždyť oba přišli do klubu právě ze Slavie, jen od juniorek.

Připomeňme, že slávistky vyhrály v posledních čtyřech letech vždy mistrovský double čili titul i domácí pohár. Nyní ale ztrácejí na Spartu pět bodů. Nezvládly derby (1:4) a právě zápas proti Slovácku (1:1).

Pro nezaujatého fanouška paráda. Dočkáme se snad více zápasů, kde mistr ztratí? Kde uvidíme drama až do konce? Právě malá konkurence a až příliš rozevřené nůžky totiž českou ligu brzdí nejvíce.

Profesionálky vs. amatérky

Sparťanky i slávistky fungují poslední roky v profi režimu a své zápasy vyhrávají většinou o parník.

Třeba Sparta porazila na podzim Viktorii Plzeň 7:1, Baník Ostrava 5:0 a FC Praha 7:0. Slavia stejné týmy pokaždé 4:0. Jednoznačně, suverénně.

Fotbalistky Slavie deklasovaly Spartu a mají titul. V Edenu padl divácký rekord

„Když vidím v naší lize některé naše reprezentantky, jak jim stačí většinu ligových zápasů nehrát ani naplno, tak je mi smutno. Rozumím tomu, že Sparta a Slavie chtějí být co nejlepší, dokud si ale tyto dva týmy neuvědomí, že česká liga a zápasy proti vesměs amatérským týmům je prostě pro naše top hráčky málo, tak se bohužel na úrovni reprezentace nikam neposuneme,“ míní šéf ženského fotbalu ve Slovácku Macek.

„I u nás mají hráčky profi smlouvy, ale mnohem nižší než ve Spartě a Slavii. A netrénujeme dopoledne, nýbrž večer. V týmu je řada studentek vysokých škol.“

Kudy do zahraničí? Křídelnice Alena Pěčková šla v létě 2024 do Eibaru přímo z Hradiště. Bez zastávky u pražských „S“. Což je rarita. Cahynová s Lukášovou mířily ven přes Slavii, Polášková přes Spartu. Přetahovaná mezi „S“ je i v ženském fotbale. Byť hráčky na rozdíl od fotbalistů odcházejí výhradně po konci smlouvy čili zadarmo.

„Že jsme dlouhodobě třetí, je souhrou více faktorů. Prvním je výchova hráček a s ní spojený dlouhodobě kvalitní tréninkový proces. Tohle je v Česku pořád hodně podceňovaná věc. Kdo není schopný zajistit kvalitní tréninkový proces, nemá šanci vychovat dobrou hráčku,“ říká Macek.

Kvalitní trenéři, půl úspěchu

Problémem ženského fotbalu (a nejen ženského) je kvalita trenérů a s tím spojené finanční podmínky.

„Ve Slovácku jsme měli štěstí na lidi, co trénováním žili a dělali pro klub maximum, a to i na úkor sebe a svého vlastního pohodlí. Dnes už bývalý ředitel pan Pojezný i s omezeným rozpočtem ženy podporoval a viděl v nich budoucnost. V době, kdy ostatní spali a ženský fotbal je nezajímal, my jsme pracovali a budovali si svoje know-how, ze kterého těžíme dodnes. Jsem rád, když čtu rozhovory s našimi bývalými hráčkami, jak vzpomínají na Miloše Hlaváčka nebo Míru Zbořila jako na skvělé kouče, kteří je hodně naučili. Oni a další trenéři v klubu mají na tom, že jsme dlouhodobě vysoko, obrovský podíl. A jsem rád, že se přístup mění i v jiných klubech. Je to jediná možnost, jak se zvedne i celá ženská liga, potažmo celý ženský fotbal.“

Svatopluk Macek, vedoucí úseku ženského fotbalu ve Slovácku

Co ale Macka dlouhodobě trápí, je přístup některých mládežnických týmů k zápasům. „Trénuju zároveň kategorii dívek do 13 let a vidím, že většinu týmů zajímá jen výsledek, tedy jak dosáhnout výhry. Téměř nikoho nezajímá herní rozvoj samotné hráčky. Hlavní je u nás pořád neudělat chybu, hrát bezpečně a pokud možno co nejdál od vlastní brány. Ve Slovácku to máme nastavené jinak, snažíme se hrát s míčem tak, aby se fotbalistky měly možnost zdokonalovat a ne se jen dívat, jak jim lítá míč nad hlavou, když ho brankářka odkopne co nejdál od vlastní brány.“

Rekord ligy: 6 322 diváků

Fotbal. Sport, který byl dlouhá léta doménou mužů, získává ve světě i u nás stále větší oblibu a popularitu mezi ženami. Holky v kopačkách už nejsou podivínky jako v roce 1966, kdy se v Československu uskutečnil první turnaj žen – O srdce Mladého světa. Tehdy diváci vnímali fotbalistky spíš jako kuriozitu.

A dnes?

Nožičky zvládnu, i když mi bude 80. Fotbalistky vzpomínaly, jak vládly Evropě

Možná jste si všimli, že loňské mistrovství Evropy žen ve Švýcarsku bylo v mnoha směrech přelomové. Na turnaj, který stejně jako před čtyřmi lety vyhrály Angličanky, přišlo na osm stadionů ve Švýcarsku dohromady 657 291 lidí, nejvíc v historii. Na posledním Euru v Anglii 2022 jich bylo 574 875. A pouze dva zápasy nebyly vyprodané.

„Bohužel u nás i v dalších postkomunistických zemích je vůči ženskému fotbalu stále víc předsudků než na Západě, déle trvá pozměnit mentalitu,“ míní Miroslava Fousková, vedoucí úseku ženského fotbalu FAČR.

„Špatné“, ale zase nejlepší. Jak Angličanky obhájily přes bolest a děkují náhradnici

Zájem je přesto pořád větší a větší. Nejvyšší soutěž má poslední dva roky titulárního partnera – sázkovou kancelář Fortuna – i stejné míče značky Select. Zdánlivá banalita, která tu však v minulosti chyběla. Všechny zápasy ligy vysílá ČT sport, ať už na svém hlavním kanálu či platformě ČT sport Plus.

A stoupají rovněž čísla. V loňské sezoně překonala liga žen potřetí za sebou celkový rekord návštěvnosti. Loni o téměř 5 000 diváků. Z 20 336 v sezoně 2023/24 poskočil počet diváků na 25 087.

Momentka z ženského derby. Kristýna Růžičková ze Slavie se snaží obrat o míč Michaelu Khýrovou.

Zasloužila se o to hlavně Slavia, která drží i rekordní návštěvu ligy. Loni v květnu vidělo poslední derby sezony v Edenu 6 322 diváků. Slávistky přejely Spartu 5:0 a slavily titul.

I díky Kateřině Svitkové, která se blýskla hattrickem a na další dvě branky přihrála. Ostatně i nyní jí to solidně „kope“. Je těhotná, letos očekává narození dcerky.

Program 11. kola ligy žen:

Sobota 14. února
Lokomotiva Brno – Baník Ostrava
FC Praha – Sparta Praha
Viktoria Plzeň – Slovácko

Neděle 15. února:
Slovan Liberec – Slavia Praha

Slávistky hrají domácí zápasy výhradně v Horních Měcholupech, sparťanky na Proseku. Derby či utkání v evropských pohárech se však stále častěji konají na hlavních stadionech v Edenu či na Letné.

Fotbalistky Slovácka zas nastupují na stadionu Miroslava Valenty, a to pravidelně. V říjnu v rámci Evropského poháru tu jejich duel proti Eintrachtu Frankfurt vidělo 1 216 diváků. Rekord. Nikdy nedorazilo na domácí zápas žen Slovácka více lidí. I to je motivace.

Co na tom, že proti bundesligovému soupeři, který měl několik hráček z mistrovství Evropy, český tým prohrál doma 0:1 a v součtu 0:5. Mimochodem, v soutěži ještě pokračuje Sparta. 11. února se utká na Letné v úvodním čtvrtfinále Evropského poháru s Austrií Vídeň.

Famózní obrat v Bernu! Sparťanky jdou v Evropském poháru do čtvrtfinále

Co by ženský fotbal v Česku výrazně pozvedlo, je postup na velký šampionát. První v historii. Příští Euro 2029 se koná v Německu.

Ale nepředbíhejme. Letos vyhlížejí české fotbalistky kvalifikaci mistrovství světa 2027 v Brazílii. Velký cíl i sen. A bude u toho i čtveřice hráček z top zahraničních soutěží. Holky ze Slovácka.

Slovácko sa nebojí. A prohání pražská „S“. Jak se dělá ženský fotbal v Hradišti?

