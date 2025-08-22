Svitkové se líbí slávistická vize. S klubem prodloužila smlouvu do roku 2029

„Líbí se mi filozofie klubu a to, co Slavia nabízí pro ženský fotbal a jak ho chce posouvat dál. Proto jsem moc ráda, že můžu prodloužit smlouvu, zůstat tady ještě o pár let déle a podílet se na rozvoji ženského fotbalu v České republice,“ řekla po podpisu nové smlouvy Svitková.
|
Mamka mi fotbal rozmlouvala, teď je největší fanynkou. Růžičková o Slavii, derby a snech
Do Slavie přišla Svitková poprvé v roce 2013 z Plzně. Z vršovického klubu pak v červenci 2020 přestoupila do West Hamu, který o dva roky později vyměnila za jiný londýnský celek Chelsea, s ní vyhrála anglický titul a domácí pohár. Její kariéru v Anglii ale výrazně ovlivnila zranění a operace kolena.
Na jaře 2024 se vrátila do Slavie původně na hostování, které poté změnila na přestup. V Edenu dvakrát za sebou oslavila zisk double. V uplynulé sezoně navíc Svitková ovládla individuální statistiky – stala se nejlepší hráčkou i střelkyní ligy, když v 18 zápasech nastřílela 23 branek. Popáté se tak ve slávistickém dresu stala nejlepší střelkyní ligy.