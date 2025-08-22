Svitkové se líbí slávistická vize. S klubem prodloužila smlouvu do roku 2029

Autor: ,
  13:04
Čtyřnásobná nejlepší česká fotbalistka roku Kateřina Svitková bude působit ve Slavii až do roku 2029. Nejlepší hráčka a střelkyně uplynulé ligové sezony se v klubu dohodla na prodloužení smlouvy, informoval mistrovský tým. Po půlročním hostování z Chelsea se osmadvacetiletá reprezentační záložnice původně v roce 2024 upsala Slavii na tři roky.
Kateřina Svitková ze Slavie slaví gól v derby se Spartou.

Kateřina Svitková ze Slavie slaví gól v derby se Spartou. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nejlepší brankářka sezony 2024/2025 Barbora Votíková, hráčka a střelkyně...
Speciální čtvrtou sadu slávistických dresů představili zástupci ženského i...
Kateřina Svitková slaví gól proti Chorvatsku.
Česká útočnice Kateřina Svitková (vlevo) slaví gól do sítě Chorvatska.
52 fotografií

„Líbí se mi filozofie klubu a to, co Slavia nabízí pro ženský fotbal a jak ho chce posouvat dál. Proto jsem moc ráda, že můžu prodloužit smlouvu, zůstat tady ještě o pár let déle a podílet se na rozvoji ženského fotbalu v České republice,“ řekla po podpisu nové smlouvy Svitková.

Mamka mi fotbal rozmlouvala, teď je největší fanynkou. Růžičková o Slavii, derby a snech

Do Slavie přišla Svitková poprvé v roce 2013 z Plzně. Z vršovického klubu pak v červenci 2020 přestoupila do West Hamu, který o dva roky později vyměnila za jiný londýnský celek Chelsea, s ní vyhrála anglický titul a domácí pohár. Její kariéru v Anglii ale výrazně ovlivnila zranění a operace kolena.

Na jaře 2024 se vrátila do Slavie původně na hostování, které poté změnila na přestup. V Edenu dvakrát za sebou oslavila zisk double. V uplynulé sezoně navíc Svitková ovládla individuální statistiky – stala se nejlepší hráčkou i střelkyní ligy, když v 18 zápasech nastřílela 23 branek. Popáté se tak ve slávistickém dresu stala nejlepší střelkyní ligy.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Start Brno vs. Slovácko BFotbal - 4. kolo - 22. 8. 2025:Start Brno vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
22. 8. 17:30
  • 1.80
  • 3.77
  • 2.88
Č. Budějovice vs. Sparta BFotbal - 7. kolo - 22. 8. 2025:Č. Budějovice vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
22. 8. 18:00
  • 2.22
  • 3.39
  • 2.94
Příbram vs. Ostrava BFotbal - 7. kolo - 22. 8. 2025:Příbram vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
22. 8. 18:00
  • 3.06
  • 3.49
  • 2.12
Chrudim vs. Zbrojovka BrnoFotbal - 7. kolo - 22. 8. 2025:Chrudim vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
22. 8. 18:00
  • 5.62
  • 4.12
  • 1.50
Prostějov vs. JihlavaFotbal - 7. kolo - 22. 8. 2025:Prostějov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
22. 8. 18:00
  • 2.15
  • 3.22
  • 3.23
Kladno vs. Bohemians BFotbal - 3. kolo - 22. 8. 2025:Kladno vs. Bohemians B //www.idnes.cz/sport
22. 8. 18:00
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Jaký je vlastně Jankto. Slávistický sparťan, který se lišil talentem i životním stylem

Premium

Vždycky byl trochu jiný než ostatní. Lišil se talentem. Jako jediný ze slávistického ročníku 1996 povýšil mezi kluky, kteří byli o rok starší. Tím pádem odmalička patřil do týmu, v němž hrál třeba s...

22. srpna 2025

Jako poslední z top soutěží se rozjíždí bundesliga. Co čekat od šesti Čechů?

Na soupiskách jednotlivých týmů jich zatím figuruje šest, ale je otázka, jestli opravdu všichni ve svých klubech zůstanou. Co čekat od českých fotbalistů v německé bundeslize? Dostaneme se k nim....

22. srpna 2025

Hráči Celje zdržovali a sudí jim na to skákal, čertil se ostravský Frydrych

Se spoluhráči si za celý zápas vypracovali minimum šancí a měli štěstí, že inkasovali pouze jednou. Přesto si ostravský kapitán Michal Frydrych neodpustil menší rýpnutí směrem k soupeři. „Nelíbilo se...

22. srpna 2025  10:30

Teplice posílily o Nyarka a na Jablonec si věří. I když teď mají nejlepší formu, ví Bílek

Na nepovedený podzimní start i rozsáhlou marodku zareagovaly fotbalové Teplice dvojím posílením. Třináctý tým ligové tabulky získal slovenského stopera Jakuba Jakubka a zvýšil konkurenci i v...

22. srpna 2025  9:13

Riga? V lecčem i lepší než my. Odveta bude těžká, druhý gól měl přijít dřív, řekl Priske

Na závěr tiskové konference se zeširoka usmál, když odpovídal na otázku na bývalého sparťana Ladislava Krejčího, jenž by mohl zamířit do slavné Premier League. „Je to legenda klubu a já věřím, že se...

22. srpna 2025  8:45

Už ne jen hokej. Ve třetí lize se připomínají vsetínští fotbalisté, pomáhá i silný partner

Je to hokejové město. Místní klub byl na přelomu tisíciletí hegemonem extraligy, kterou šestkrát opanoval. Teď o sobě dávají vědět i fotbalisté Vsetína, kteří po dlouhých 41 letech působí ve třetí...

22. srpna 2025  8:18

Druhá půle už byla lepší, řekl Hapal po porážce s Celje. Odveta? Je to hratelné

V pozápasovém rozhovoru nic nezastíral. Jeho svěřenci nepředvedli ani zdaleka ideální výkon a klidně mohli ze Slovinska odjet s výpraskem. Nakonec ale s Celje prohráli v úvodním zápase play off...

22. srpna 2025  7:40

Guľa po Spartě: Doma zkusíme zázrak. Haraslínovi vzkázal, ať si góly schová

Emotivně pobízel svoje svěřence pokaždé, co se jim povedl obranný zákrok, kterým zastavili postup sparťanských fotbalistů. S výkonem byl Adrián Guľa, trenér lotyšského týmu Riga FC, sice spokojený,...

22. srpna 2025  5:59

Úleva, hlavně pro mě, oddechl si Haraslín po druhé brance. Před odvetou varuje

Během minuty a půl kolem hodiny hry měl tři nebezpečné rány, krátce předtím se zastřeloval poprvé. Ne, kapitánu sparťanských fotbalistů Lukáši Haraslínovi přáno nebylo. Štěstí pro Spartu, že ho v...

21. srpna 2025  23:40

Juráskův Besiktas v Konferenční lize remizoval. Klopýtly Šachtar i RFS Riga

Fotbalisté Besiktase Istanbul v základní sestavě s českým obráncem Davidem Juráskem remizovali v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Konferenční ligy v Lausanne 1:1. Celek RFS z Rigy s bekem...

21. srpna 2025  23:27

Midtjylland má po vysoké výhře blízko do skupinové fáze Evropské ligy

V úvodních zápasech 4. předkola fotbalové Evropské ligy využili nejlépe výhodu domácího prostředí hráči dánského Midtjyllandu, když zvítězili nad finským Kuopiem 4:0. Odvety jsou na programu za...

21. srpna 2025  22:52

Olomouc dostala lekci. Janotka: Místy jsme Malmö přehráli. Tkáčovi zápas nesedl

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Pochválil výkon svých svěřenců, ocenil nasazení i přístup. Přesto trenér fotbalové Sigmy Tomáš Janotka nedokázal skrýt zklamání. „Krutý výsledek,“ hlesl. Olomouci se ve čtvrtek notně vzdálil...

21. srpna 2025  22:42

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.