Slávistky si Ligu mistryň nezahrají, v předkole nestačily na Glasgow Rangers

Sobotní finále miniturnaje ve Skotsku o vstupenku do play off Ligy mistryň si zahrají Glasgow Rangers a Ajax Amsterdam. Ten zdolal ve čtvrtek Bröndby Kodaň 2:0.
Slávistky čeká v sobotu duel s Bröndby o 3. místo miniturnaje a hlavně účast v Evropském poháru, druhé evropské soutěži žen. Pokud slávistky zápas s dánským celkem nezvládnou, pohárová Evropa bude fuč.
Což by byla pro tým kouče Filipa Klapky velká komplikace. Slavia se sice během letní pauzy významně proměnila, když do polských Katowic odešly zkušené Martina Šurnovská či Molly McLaughlinová, ale stále má mistrovské i evropské ambice.
Dres českých vicemistryň oblékla v létě Američanka Sierra Pennocková a Panamanka Hilary Jaénová. Ani jedna ale v základní sestavě ve Skotsku nenastoupila.
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Votíková zůstává. Její role v City by teď asi nebyla ideální, zní ze Slavie
Ze Slovácka přišly opory Sabina Střížová a Lucie Jelínková a nejzvučnější jméno dorazilo z německé Frauen Bundesligy: šikovná střední záložnice Mária Mikolajová.
Právě drobná Slovenka byla i v základní jedenáctce Slavie, která na umělé trávě na stadionu Broadwood vyběhla proti Rangers. Naopak Kateřina Svitková, která se vrací na trávník po mateřské pauze a porodu dcery Zoe, začala jen na lavičce.
Dlouho to pro slávistky vypadalo nadějně. Častěji držely balon, ale ne a ne se dostat do vápna. První střelu na branku si vypracovaly až ve 34. minutě. Pokus Dubcové mířil jen do rukavic skotské gólmanky Fifeové. Akce často táhla po levé lajně Američanka Briedeová a právě ta byla i jedinou slávistickou střelkyní. V 57. minutě využila křižnou nahrávku Kravčukové a tváří v tvář před skotskou gólmankou mířila přesně – 1:0.
Po vstřeleném gólu ale aktivita slávistek zeslábla. Nohy tuhly, kombinace vázly. V 73. minutě vběhla na hřiště Svitková, ale ani ta sešívanou souhru nerozhýbala. Skotský tým měl navrch. A v 82. minutě se díky střele k tyči od Dochertyové dočkal vyrovnání na 1:1. V samotném závěru základní hrací doby se pak dvakrát blýskla skvělými zákroky Votíková.
Slávistky ale potřebovaly zabrat hlavně v ofenzivě, kde to i v prodloužení drhlo. Šance Cvrčkové ani Briedeové gólem neskončily, naopak skórovala Austinová.
Ve 114. minutě byla vyloučena Hendleová, Pražanky však krátkou přesilovku nevyužily a odcházely do kabin s hlavou v dlaních a slzami v očích.
Klíčový duel v boji o účast v Evropském poháru čeká Svitkovou a spol. v sobotu. O týden později odstartují českou ligu – v Horních Měcholupech přivítají od 12:15 Viktorii Plzeň.
V pohárové Evropě jsou celkem tři české ženské týmy. Mistrovská Sparta si zajistila přímou účast rovnou ve 3. předkole Ligy mistryň, navíc bude nasazená. Soupeře se dozví 11. srpna. Evropský pohár pak čeká vůbec poprvé v historii třetí tým české ligy Slovan Liberec.
58. Briedeová
81. Dochertyová
102. Austinová
Votíková – Veselá, Bendová (115. Polcarová, Jelínková, Bartovičová (C), Krejčiříková (85. Kroupová), Kravchuková (72. Žufánková), Dubcová (72. Svitková), Mikolajová, Briedeová, Cvrčková (106. Szewieczyková)
Fifeová – Smithová (68. Collinsová), Austinová, Roelfsemová, Dochertyová (C) (107. Connolly-Jacksonová), Blakeová (68. Handleová), Thrysoeová, Cruftová, Berryová, Wilkonsonová (115. Blacková), Brookshireová (97. Boyceová)
Jaenová, Jílková, Korsunová, Kroupová, Pennocková, Polcarová, Sobotková, Svitková, Szewieczyková, Vavrlová, Žufánková
Blacková, Boyceová, Collinsová, Connolly-Jacksonová, Hendleová, Millerová, Ohbaová, Rarityová
77. Krejčíříková, 104. Žufánková, 110. Kroupová
113. Hendleová
114. Hendleová
Rozhodčí: Terteleacová – Mazgaová, Mostowská