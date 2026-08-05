Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Slávistky si Ligu mistryň nezahrají, v předkole nestačily na Glasgow Rangers

Lucie Macháčová
  23:07aktualizováno  23:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: SK Slavia Praha

Fotbalistky pražské Slavie si ani v letošní sezoně nejprestižnější evropskou soutěž nezahrají. V úvodním utkání miniturnaje 2. předkola Ligy mistryň ve Skotsku vedly nad Glasgow Rangers ještě v 80. minutě 1:0 díky gólu Briedeové. Nakonec ale prohrály v prodloužení 1:2. V sobotu zabojují alespoň o účast v Evropském poháru.

Sobotní finále miniturnaje ve Skotsku o vstupenku do play off Ligy mistryň si zahrají Glasgow Rangers a Ajax Amsterdam. Ten zdolal ve čtvrtek Bröndby Kodaň 2:0.

Slávistky čeká v sobotu duel s Bröndby o 3. místo miniturnaje a hlavně účast v Evropském poháru, druhé evropské soutěži žen. Pokud slávistky zápas s dánským celkem nezvládnou, pohárová Evropa bude fuč.

Což by byla pro tým kouče Filipa Klapky velká komplikace. Slavia se sice během letní pauzy významně proměnila, když do polských Katowic odešly zkušené Martina Šurnovská či Molly McLaughlinová, ale stále má mistrovské i evropské ambice.

Dres českých vicemistryň oblékla v létě Američanka Sierra Pennocková a Panamanka Hilary Jaénová. Ani jedna ale v základní sestavě ve Skotsku nenastoupila.

Votíková zůstává. Její role v City by teď asi nebyla ideální, zní ze Slavie

Ze Slovácka přišly opory Sabina Střížová a Lucie Jelínková a nejzvučnější jméno dorazilo z německé Frauen Bundesligy: šikovná střední záložnice Mária Mikolajová.

Právě drobná Slovenka byla i v základní jedenáctce Slavie, která na umělé trávě na stadionu Broadwood vyběhla proti Rangers. Naopak Kateřina Svitková, která se vrací na trávník po mateřské pauze a porodu dcery Zoe, začala jen na lavičce.

Dlouho to pro slávistky vypadalo nadějně. Častěji držely balon, ale ne a ne se dostat do vápna. První střelu na branku si vypracovaly až ve 34. minutě. Pokus Dubcové mířil jen do rukavic skotské gólmanky Fifeové. Akce často táhla po levé lajně Američanka Briedeová a právě ta byla i jedinou slávistickou střelkyní. V 57. minutě využila křižnou nahrávku Kravčukové a tváří v tvář před skotskou gólmankou mířila přesně – 1:0.

Po vstřeleném gólu ale aktivita slávistek zeslábla. Nohy tuhly, kombinace vázly. V 73. minutě vběhla na hřiště Svitková, ale ani ta sešívanou souhru nerozhýbala. Skotský tým měl navrch. A v 82. minutě se díky střele k tyči od Dochertyové dočkal vyrovnání na 1:1. V samotném závěru základní hrací doby se pak dvakrát blýskla skvělými zákroky Votíková.

Slávistky ale potřebovaly zabrat hlavně v ofenzivě, kde to i v prodloužení drhlo. Šance Cvrčkové ani Briedeové gólem neskončily, naopak skórovala Austinová.

Ve 114. minutě byla vyloučena Hendleová, Pražanky však krátkou přesilovku nevyužily a odcházely do kabin s hlavou v dlaních a slzami v očích.

Klíčový duel v boji o účast v Evropském poháru čeká Svitkovou a spol. v sobotu. O týden později odstartují českou ligu – v Horních Měcholupech přivítají od 12:15 Viktorii Plzeň.

V pohárové Evropě jsou celkem tři české ženské týmy. Mistrovská Sparta si zajistila přímou účast rovnou ve 3. předkole Ligy mistryň, navíc bude nasazená. Soupeře se dozví 11. srpna. Evropský pohár pak čeká vůbec poprvé v historii třetí tým české ligy Slovan Liberec.

Liga mistrů žen
2. kolo kvalifikace - semifinále 5. 8. 2026 20:30
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Glasgow Rangers Glasgow Rangers 1:2P (0:0)
Góly:
58. Briedeová
Góly:
81. Dochertyová
102. Austinová
Sestavy:
Votíková – Veselá, Bendová (115. Polcarová, Jelínková, Bartovičová (C), Krejčiříková (85. Kroupová), Kravchuková (72. Žufánková), Dubcová (72. Svitková), Mikolajová, Briedeová, Cvrčková (106. Szewieczyková)
Sestavy:
Fifeová – Smithová (68. Collinsová), Austinová, Roelfsemová, Dochertyová (C) (107. Connolly-Jacksonová), Blakeová (68. Handleová), Thrysoeová, Cruftová, Berryová, Wilkonsonová (115. Blacková), Brookshireová (97. Boyceová)
Náhradníci:
Jaenová, Jílková, Korsunová, Kroupová, Pennocková, Polcarová, Sobotková, Svitková, Szewieczyková, Vavrlová, Žufánková
Náhradníci:
Blacková, Boyceová, Collinsová, Connolly-Jacksonová, Hendleová, Millerová, Ohbaová, Rarityová
Žluté karty:
77. Krejčíříková, 104. Žufánková, 110. Kroupová
Žluté karty:
113. Hendleová
Červené karty:
Červené karty:
114. Hendleová

Rozhodčí: Terteleacová – Mazgaová, Mostowská

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Inter Turku vs. VaduzFotbal - 3. předkolo - 6. 8. 2026:Inter Turku vs. Vaduz //www.idnes.cz/sport
6. 8. 17:00
  • 1.90
  • 3.74
  • 3.71
KuPS vs. U CraiovaFotbal - 3. předkolo - 6. 8. 2026:KuPS vs. U Craiova //www.idnes.cz/sport
6. 8. 17:00
  • 3.40
  • 3.40
  • 2.09
Jablonec vs. RFS RigaFotbal - 3. předkolo - 6. 8. 2026:Jablonec vs. RFS Riga //www.idnes.cz/sport
6. 8. 18:00
  • 1.63
  • 3.86
  • 5.77
FC Noah vs. SionFotbal - 3. předkolo - 6. 8. 2026:FC Noah vs. Sion //www.idnes.cz/sport
6. 8. 18:00
  • 2.67
  • 3.47
  • 2.48
HJK Helsinky vs. MotherwellFotbal - 3. předkolo - 6. 8. 2026:HJK Helsinky vs. Motherwell //www.idnes.cz/sport
6. 8. 18:00
  • 2.46
  • 3.44
  • 2.71
Paide vs. Rapid VídeňFotbal - 3. předkolo - 6. 8. 2026:Paide vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
6. 8. 18:00
  • 12.50
  • 7.00
  • 1.19
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Pohřeb Franca Baresiho v Miláně.

Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

John Mercado slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:1 proti Lyonu v předkole...

Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...

UEFA se bouří proti Infantinově ultimátu. Zvažuje i bojkot mistrovství světa

Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na...

Byl by to bezprecedentní krok. Evropská fotbalová unie UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa poté, co mezinárodní fotbalová federace FIFA přišla s plánem rozprodat soukromým investorům část...

České fotbalisty poprvé povede cizinec. Vedení představilo Španěla Deniu

Santi Denia, nový trenér české reprezentace.

Fotbalovou reprezentaci poprvé povede cizinec. Novým trenérem byl jmenován dvaapadesátiletý španělský kouč Santi Denia. Jeho působení schválil výkonný výbor asociace takřka jednohlasně. Denia dostal...

Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví gól Tromsu IL v odvetném utkání 2. předkola...

Vyřadit už jen jednoho protivníka a fotbalový Hradec Králové se stane účastníkem základní fáze pohárů. Norského favorita z Tromsö porazil i v odvetě a postoupil do 3. předkola Evropské ligy. Na...

Slávistky si Ligu mistryň nezahrají, v předkole nestačily na Glasgow Rangers

ilustrační snímek

Fotbalistky pražské Slavie si ani v letošní sezoně nejprestižnější evropskou soutěž nezahrají. V úvodním utkání miniturnaje 2. předkola Ligy mistryň ve Skotsku vedly nad Glasgow Rangers ještě v 80....

5. srpna 2026  23:07,  aktualizováno  23:45

Souboj případných soupeřů Hradce, Panathinaikos remizoval s CSKA 1948 Sofia

ilustrační snímek

Panathinaikos Atény remizoval v úvodním utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy s CSKA 1948 Sofia 1:1. Postupující tým by mohl narazit na Hradec Králové v případě vypadnutí východočeského klubu...

5. srpna 2026  22:45

Fenerbahce porazilo v úvodním duelu Graz a je blíže možnému střetnutí se Spartou

Hráči Fenerbahce Istanbul slaví gól v utkání se Sturmem Graz.

Fenerbahce Istanbul v úvodním zápase 3. předkola fotbalové Ligy mistrů zdolalo Sturm Graz 2:0 a je blíže případnému duelu s pražskou Spartou. Turecký vicemistr splnil roli favorita, góly dali...

5. srpna 2026  22:09

Jablonec - RFS Riga: Kde naladíte Konferenční ligu v TV, statistiky a informace

Jablonecký Jiří Sláma (č. 20) přijímá gratulace spoluhráčů poté, co po jeho...

Fotbalisté Jablonce zahájí 3. předkolo Konferenční ligy proti lotyšskému RFS. První utkání odehrají doma ve čtvrtek 6. srpna. Kde můžete utkání sledovat, jaké jsou poslední výsledky týmů i další...

5. srpna 2026  20:54

Newcastle s Horníčkem povede Němec Jaissle. Slavil úspěchy v Salcburku i al-Ahlí

Trenér Matthias Jaissle.

Trenérem fotbalistů Newcastlu se stal německý kouč Matthias Jaissle. Anglický klub, který nedávno posílil brankář Lukáš Horníček, jej jmenoval nástupcem Eddieho Howea. Ten na lavičce překvapivě...

5. srpna 2026  20:41

Fotbalové přestupy ONLINE: Newcastle má nového kouče. Bewene prodloužil v Baníku

Sledujeme online
Záložník Baníku Abdullahi Bewene se snaží předskočit táborského Jamese Bella.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

5. srpna 2026  20:23

Z nouze trefa? Mackovi radil Pogba, obědval s Buffonem. Teď osvěžil Spartu

Premium
Roman Macek ze Sparty během utkání s Lyonem.

Když se na něj jako na patnáctiletého kluka jezdili do Zlína vyptávat skauti z mnichovského Bayernu a následně si ho vyhlédli kolegové z Juventusu, nejspíš by nevěřil, že svůj první zápas pod...

5. srpna 2026

Jihočeský kraj nabídl 32,5 milionu korun za Dynamo. Nechceme ztrácet čas, řekl Kuba

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Jihočeský kraj předložil Dorothy Nneke Ede, majitelce českobudějovického fotbalového Dynama, nabídku na odkoupení klubu za 32,5 milionu korun. Požaduje za to také převod mládežnické akademie....

5. srpna 2026  18:31

OBRAZEM: Obratu s Lyonem přihlížel i Nedvěd. Jaký byl velký večer na Letné?

Do kvalifikačního duelu Ligy mistrů proti Lyonu hnala sparťany zaplněná Letná.

Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a...

5. srpna 2026  16:03

Požár opět v Brně, Zbrojovka mu svěřila skauting. Část fanoušků nesouhlasí

Po třech letech se do brněnské Zbrojovky vrací symbol nevydařené éry bývalého...

Byl symbolem nevydařené éry Václava Bartoňka coby majitele Zbrojovky Brno, teď se po třech letech vrací. Bývalý sportovní ředitel Tomáš Požár už v klubu působil mezi lety 2018 až 2023, nově dostal na...

5. srpna 2026  15:22

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Evropský specialista Ryneš zajistil další výhru. V odvetě budeme hrát stejně, hlásí

Matěj Ryneš vstřelil vyrovnávací gól Sparty proti Lyonu.

Je to pohárový střelec, muž velkých evropských večerů. Vždyť v rudém dresu skóroval naposledy loni v Konferenční lize v Craiově, předtím proti Aktobe a dvě sezony nazpět v památném duelu o Ligu...

5. srpna 2026  14:20

Hradec - Besiktas: Kde naladíte Evropskou ligu v TV, statistiky a informace

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví výhru v odvetném utkání 2. předkola Evropské...

Fotbalisty Hradce Králové čeká další těžká zkouška. Po vyřazení norského Tromsö vyzvou ve 3. předkole Evropské ligy turecký Besiktas. Kde můžete první utkání sledovat, jaké jsou poslední výsledky...

5. srpna 2026  13:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.