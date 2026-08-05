Slávistky si Ligu mistryň nezahrají, v předkole nestačily na Glasgow Rangers

Zápas se odehrál na umělé trávě stadionu Broadwood. V prvním poločase gól nepadl.
Po přestávce se Slavia ujala vedení díky brance Američanky Briedeové. Skotský tým však byl v závěru lepší, Dochertyová vyrovnala a Austinová v prodloužení rozhodla. Ve 114. minutě byla vyloučena Hendleová, Pražanky však krátkou přesilovku nevyužily.
Mistrovská Sparta si díky vysokému klubovému koeficientu zajistila přímou účast ve 3. kvalifikačním kole Ligy mistryň a od postupu do ligové fáze ji dělí jen jedno dvojutkání. Vicemistrovská Slavia vstoupila do soutěže o předkolo dříve.
Vítězky miniturnajů postoupí do 3. kola kvalifikace. Týmy na druhém místě se přesunou do 2. předkola Evropského poháru a týmy na třetím místě postoupí do 1. předkola Evropského poháru.
58. Briedeová
81. Dochertyová
102. Austinová
Votíková – Veselá, Bendová (115. Polcarová, Jelínková, Bartovičová (C), Krejčiříková (85. Kroupová), Kravchuková (72. Žufánková), Dubcová (72. Svitková), Mikolajová, Briedeová, Cvrčková (106. Szewieczyková)
Fifeová – Smithová (68. Collinsová), Austinová, Roelfsemová, Dochertyová (C) (107. Connolly-Jacksonová), Blakeová (68. Handleová), Thrysoeová, Cruftová, Berryová, Wilkonsonová (115. Blacková), Brookshireová (97. Boyceová)
Jaenová, Jílková, Korsunová, Kroupová, Pennocková, Polcarová, Sobotková, Svitková, Szewieczyková, Vavrlová, Žufánková
Blacková, Boyceová, Collinsová, Connolly-Jacksonová, Hendleová, Millerová, Ohbaová, Rarityová
77. Krejčíříková, 104. Žufánková, 110. Kroupová
113. Hendleová
114. Hendleová
Rozhodčí: Terteleacová – Mazgaová, Mostowská