Iveta Fabešová patří mezi respektované osobnosti české cukrářské scény. Ve své práci propojuje kreativitu, preciznost a důraz na kvalitu, přičemž každý detail má své místo. Nyní se rozhodla využít svou tvorbu také k podpoře ženského fotbalu a mladé generace slávistických fotbalistek. Právě podpora mládeže a vytváření příležitostí pro další generace hráček jsou důležitou součástí budoucnosti ženské Slavie.
Nový slávistický dezert vytvořený speciálně k 60letému výročí ženského fotbalu na Slavii na první pohled zaujme svou podobou. Nechybí dominantní červená a bílá barva, ikonická hvězda ani nezaměnitelné písmeno S. Za jeho podobou stojí precizní cukrářské zpracování a cit pro detail, které jsou pro tvorbu Ivety Fabešové charakteristické.
Dezert si budou moci vychutnat v kavárně Ivety Fabešové na Masaryčce a Werichově vile. Z každého prodaného dezertu navíc poputuje část peněz na podporu mládežnic Slavie. Každý, kdo si tak dopřeje sladké potěšení, zároveň přispěje k rozvoji mladých slávistických fotbalistek.