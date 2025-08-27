Fotbalistky Slavie na úvod 2. předkola Ligy mistryň porazily turecký Fomget

První poločas gól nepřinesl. Slávistky začaly náporem, ale vytěžily z něj jen břevno Šurnovské a neuznaný gól Bartovičové z ofsajdové pozice. Svěřenkyně trenéra Jiřího Vágnera udeřily hned po přestávce. Skóre otevřela McLaughlinová trefou z hranice šestnáctky a o tři minuty později Svitková obstřelila gólmanku Akgözovou, která chybně vyběhla daleko před branku.
Závěr byl dramatický. V 88. minutě byla po druhé žluté kartě vyloučena Polcarová. Fomget měl v nastavení výhodu pokutového kopu, ale Votíková ho Kučové chytila. Stejná hráčka pak už jen upravila konečné skóre.
Všechny čtyři týmy odehrají na miniturnajích dvě utkání. Nejprve semifinálové duely, potom zápasy o umístění. Vítěze čeká ještě závěrečný krok do hlavní soutěže, podzimní play off s posledním soupeřem hrané na dva zápasy doma a venku.
Druhý a třetí tým z miniturnajů si zahrají druhé, respektive první předkolo nově založeného ženského Evropského poháru.
Vicemistrovská Sparta pořádá další miniturnaj v Praze, na úvod dnes změří síly s dánským Nordsjällandem.
2. kolo kvalifikace o fotbalovou Ligu mistryň
semifinále skupin:
Skupina 7 (Helsinky):
Slavia Praha - ABB Fomget (Tur.) 2:1 (0:0)
18:00 Valerenga (Nor.) - HJK Helsinky.
Skupina 2 (Praha):