Drama s výhrou. Fotbalistky Sparty i Slavie úvod kvalifikace o Ligu mistryň zvládly

Autor: ,
  14:41aktualizováno  21:49
Fotbalistky Slavie i Sparty zahájily ve středu své miniturnaje 2. předkola Ligy mistryň. A oba týmy postoupily do sobotních finále.Slávistky v Helsinkách vyhrály 2:1 nad tureckým Fomgetem. Ve druhém poločase se trefily Molly McLaughlinová a Kateřina Svitková, brankářka Barbora Votíková chytila v nastavení penaltu. Sparta v pražské skupině zdolala na Letné dánský Nordsjälland po remíze 4:4 a prodloužení až na penalty. I díky hattricku Američanky Hallie Bergfordové.
Kateřina Svitková oslavuje gól

Kateřina Svitková oslavuje gól | foto: ČTK

Kateřina Svitková oslavuje gól
Kateřina Svitková oslavuje gól
Kateřina Svitková oslavuje gól
Kateřina Svitková oslavuje gól
11 fotografií

České šampionky ze Slavie se o postup utkají v sobotu s norskou Valerengou, která porazila Helsinky 1:0. Vítěz jde do posledního 3. předkola Ligy mistryň.

Sparta narazí na AS Řím, jehož branku hájí česká reprezentantka Olivie Lukášová, která přišla do italského celku před rokem ze Slavie. Její tým, favorit pražské skupiny, zdolal kazašské Aktobe 2:0.

První poločas utkání Slavie s Fomgetem, který se hrál v Bolt Areně v Helsinkách pro 11 tisíc diváků, gól nepřinesl. Slávistky začaly náporem, ale vytěžily z něj jen břevno Šurnovské a neuznaný gól Bartovičové z ofsajdové pozice. Tým trenéra Jiřího Vágnera udeřil hned po přestávce.

Skóre otevřela McLaughlinová trefou z hranice šestnáctky a o tři minuty později Svitková obstřelila gólmanku Akgözovou, která chybně vyběhla daleko před branku.

Závěr byl dramatický. V 88. minutě byla po druhé žluté kartě vyloučena Polcarová. Fomget měl v nastavení výhodu pokutového kopu, ale Votíková ho Kučové chytila. Stejná hráčka pak už jen upravila skóre na 2:1 pro české šampionky.

Sparťanky zahodily vedení, ale postupují

Fotbalistky Sparty se po dvou letech představily na hlavním stadionu na pražské Letné. Naposledy tu hrály v září 2023 derby proti Slavii (0:1). A první poločas měly parádní: vedly 3:0.

Využily hrubých chyb při odkopech brankářky Nordsjällandu Raceové. Třikrát se trefila nová posila Hallie Bergfordová, jednou Michaela Khýrová.

Jenže v závěru jim rychle ubývaly síly téměř tisícovka diváků na Letné viděla drama. Vlastní gól Antonie Stárové upravil skóre na 4:4 a poslal zápas do prodloužení.

Eliška Sonntagová slaví se svými spoluhráčkami postup přes Nordsjaelland.

V něm už gól nepadl a došlo na rozstřel. Dánské vicemistryně jednou trefily tyč a jednu penaltu brankářka Nikola Harantová, teprve sedmnáctiletý talent Sparty, chytila. Rozhodující penaltu proměnila zkušená Eliška Sonntagová.

Sparťanky si tak v sobotu zahrají finále miniturnaje proti AS Řím. Kde? Ve svém areálu na Proseku, nebo snad opět na Letné? Jasno bude ve čtvrtek.

Vítěz postoupí do posledního předkola Ligy mistryň, poražený a vítěz zápasu o 3. místo do nové soutěže Europa Cup, která se hraje až do finále systémem dvojzápasů. Čtvrtý tým je bez pohárové Evropy.

Liga mistryň se letos poprvé odehraje v novém formátu: 18 týmů v jedné velké skupině. Každý tým čeká šest zápasů s šesti různými soupeři. Jde o podobný systém jako u mužů. Už žádné skupiny po čtyřech týmech.

Evo, nebuď zbabělec! Kapitánka Sparty o mentální síle, profirežimu i boji o titul

Finále letošního ročníku se odehraje na konci května 2026 na stadionu Ullevaal v norském Oslu. Titul obhajují fotbalistky londýnského Arsenalu. Historicky nejúspěšnějším týmem je s osmi triumfy francouzský Olympique Lyon.

2. kolo kvalifikace o fotbalovou Ligu mistryň

semifinále skupin:

Skupina 7 (Helsinky):

Slavia Praha - ABB Fomget (Tur.) 2:1 (0:0)
Branky: 46. McLaughlinová, 49. Svitková - 90.+5 Kučová. ČK: 88. Polcarová (Slavia)

Valerenga (Nor.) - HJK Helsinky 1:0 (1:0)

Skupina 2 (Praha):

Sparta Praha - Nordsjälland (Dán.) 5:4 po prodl. (4:4, 3:0), pen. 4:3
Branky: 14., 33. a 54. Bergfordová, 26. Khýrová - 46. Walterová, 67. Wisniewská, 72. Engsigová-Karupová, 89. vlastní Stárová

AS Řím - Aktobe (Kaz.) 2:0 (2:0)

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Bruggy vs. RangersFotbal - Play-off - 27. 8. 2025:Bruggy vs. Rangers //www.idnes.cz/sport
Živě6:0
  • -
  • 5000.00
  • 10000.00
Benfica vs. FenerbahceFotbal - Play-off - 27. 8. 2025:Benfica vs. Fenerbahce //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.15
  • 6.20
  • 35.00
Kodaň vs. BasilejFotbal - Play-off - 27. 8. 2025:Kodaň vs. Basilej //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.18
  • 5.60
  • 30.00
Celta Vigo vs. BetisFotbal - 6. kolo - 27. 8. 2025:Celta Vigo vs. Betis //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.70
  • 1.65
  • 6.00
Kuopio vs. MidtjyllandFotbal - Play-off - 28. 8. 2025:Kuopio vs. Midtjylland //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:00
  • 4.01
  • 4.03
  • 1.77
Domažlice vs. PísekFotbal - 2. kolo - 28. 8. 2025:Domažlice vs. Písek //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 1.46
  • 4.53
  • 4.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí blízko Wolves, nakonec půjde o hostování s opcí

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nebyl to pěkný zápas, ale hlavní je postup, řekl Priske. Před hráči smeknul

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Děkovačku s fanoušky zahájil mocným hecováním, aby probudil i ty, kterým se úplně slavit nechtělo. I přes porážku 0:1 a mátožný výkon sparťané postoupili. A kouč Brian Priske věděl, že musel v určitý...

27. srpna 2025  22:09

Drama s výhrou. Fotbalistky Sparty i Slavie úvod kvalifikace o Ligu mistryň zvládly

Fotbalistky Slavie i Sparty zahájily ve středu své miniturnaje 2. předkola Ligy mistryň. A oba týmy postoupily do sobotních finále.Slávistky v Helsinkách vyhrály 2:1 nad tureckým Fomgetem. Ve druhém...

27. srpna 2025  14:41,  aktualizováno  21:49

Přesvědčivé výsledky favoritů. Prvoligové týmy si v domácím poháru zastřílely

Fotbalisté Bohemians 1905 ve 2. kole domácího poháru zvítězili 2:1 v Hostouni. Postoupila i další šestice prvoligových týmů. Liberec na úvod MOL Cupu vyhrál v Brandýse nad Labem vysoko 6:0, Mladá...

27. srpna 2025,  aktualizováno  21:21

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

27. srpna 2025  17:38,  aktualizováno  21:04

Pelta dokončuje prodej Jablonce. Jednání jsou prý v závěrečné fázi

Tři měsíce poté, co byl pravomocně odsouzen k pěti a půl letům ve vězení, potvrdil Miroslav Pelta, že dokončuje prodej fotbalového Jablonce. S přestávkou tam působí už od 90. let, jednání jsou prý v...

27. srpna 2025  18:50

Los Ligy mistrů 2025/26: koše, možní soupeři Slavie, kde sledovat živě?

Losování Ligy mistrů netrpělivě očekávají fotbaloví fanoušci po celém světě. Důstojný akt za účasti legend i osobností už je tradicí. Českým zástupcem v osudí je domácí šampion Slavia. Soupeři se k...

27. srpna 2025  15:59

Olomouc - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce přivezli z prvního souboje se švédským Malmö mizerný výsledek 0:3 a před domácím pokusem o reparát doufají v zázrak. Kdy a kde můžete odvetný duel play off o postup do ligové fáze...

27. srpna 2025  15:15

Molodci z Nebeských hor. Nejbláznivější příběh Ligy mistrů: Almaty leží skoro v Číně

Strašák, nebo bizár, který prostě musíte zažít? Pro fotbalisty, včetně těch slávistických, před čtvrtečním losem hlavní fáze Ligy mistrů spíš to první, ale někteří fanoušci by si dost možná Kajrat...

27. srpna 2025  14:39

Baník - Celje: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Baník Ostrava má před sebou rozhodující bitvu o účast v ligové fázi Konferenční ligy. V prvním souboji na hřišti slovinského Celje však nestíhal a přivezl si milosrdnou porážku 0:1. Dokáže v odvetě...

27. srpna 2025  13:45

Martin je jiný člověk. Brožek o bratrech Haškových, fotbale i životě v Jelgavě

Premium

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Když v Jelgavě zajde do své oblíbené restaurace, cestou k výčepu mine naleštěnou Jawu 350 z roku 1968. „Vždycky mi to připomene mladistvá léta, když jsme jako kluci na třistapadinách jezdili,“ poví...

27. srpna 2025

Makej, dokud to dáš, pak přijde další. Ostravský asistent Šmarda o rotaci hráčů

Jako asistent trenéra fotbalistů ostravského Baníku zůstává Michal Šmarda v pozadí. Leč v minulých dvou prvoligových utkáních vystoupil do popředí, jelikož Pavel Hapal na tribuně pykal za vyloučení v...

27. srpna 2025  10:28

Víc peněz pro účastníky, méně pro vítěze i další změny. Vše důležité o Lize mistrů

Měření evropských hokejových klubů je opět tady. Ve čtvrtek 28. srpna startuje jedenáctý ročník Ligy mistrů, nechybí ani trojnásobné české zastoupení. Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější...

27. srpna 2025  10:25

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.