Drama s výhrou. Fotbalistky Sparty i Slavie úvod kvalifikace o Ligu mistryň zvládly

České šampionky ze Slavie se o postup utkají v sobotu s norskou Valerengou, která porazila Helsinky 1:0. Vítěz jde do posledního 3. předkola Ligy mistryň.
Sparta narazí na AS Řím, jehož branku hájí česká reprezentantka Olivie Lukášová, která přišla do italského celku před rokem ze Slavie. Její tým, favorit pražské skupiny, zdolal kazašské Aktobe 2:0.
První poločas utkání Slavie s Fomgetem, který se hrál v Bolt Areně v Helsinkách pro 11 tisíc diváků, gól nepřinesl. Slávistky začaly náporem, ale vytěžily z něj jen břevno Šurnovské a neuznaný gól Bartovičové z ofsajdové pozice. Tým trenéra Jiřího Vágnera udeřil hned po přestávce.
Skóre otevřela McLaughlinová trefou z hranice šestnáctky a o tři minuty později Svitková obstřelila gólmanku Akgözovou, která chybně vyběhla daleko před branku.
Závěr byl dramatický. V 88. minutě byla po druhé žluté kartě vyloučena Polcarová. Fomget měl v nastavení výhodu pokutového kopu, ale Votíková ho Kučové chytila. Stejná hráčka pak už jen upravila skóre na 2:1 pro české šampionky.
🏁 𝗙𝗨𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗦𝗖𝗘𝗡𝗘𝗦 😍#UWCL #sksfmg pic.twitter.com/WEbLIYGV6G— SK Slavia Praha ženy (@SlaviaZeny) August 27, 2025
Sparťanky zahodily vedení, ale postupují
Fotbalistky Sparty se po dvou letech představily na hlavním stadionu na pražské Letné. Naposledy tu hrály v září 2023 derby proti Slavii (0:1). A první poločas měly parádní: vedly 3:0.
Využily hrubých chyb při odkopech brankářky Nordsjällandu Raceové. Třikrát se trefila nová posila Hallie Bergfordová, jednou Michaela Khýrová.
Jenže v závěru jim rychle ubývaly síly téměř tisícovka diváků na Letné viděla drama. Vlastní gól Antonie Stárové upravil skóre na 4:4 a poslal zápas do prodloužení.
V něm už gól nepadl a došlo na rozstřel. Dánské vicemistryně jednou trefily tyč a jednu penaltu brankářka Nikola Harantová, teprve sedmnáctiletý talent Sparty, chytila. Rozhodující penaltu proměnila zkušená Eliška Sonntagová.
Sparťanky si tak v sobotu zahrají finále miniturnaje proti AS Řím. Kde? Ve svém areálu na Proseku, nebo snad opět na Letné? Jasno bude ve čtvrtek.
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝 🤩 pic.twitter.com/E2InHRzjzT— AC Sparta Praha Ženy (@ACSparta_Zeny) August 27, 2025
Vítěz postoupí do posledního předkola Ligy mistryň, poražený a vítěz zápasu o 3. místo do nové soutěže Europa Cup, která se hraje až do finále systémem dvojzápasů. Čtvrtý tým je bez pohárové Evropy.
Liga mistryň se letos poprvé odehraje v novém formátu: 18 týmů v jedné velké skupině. Každý tým čeká šest zápasů s šesti různými soupeři. Jde o podobný systém jako u mužů. Už žádné skupiny po čtyřech týmech.
|
Finále letošního ročníku se odehraje na konci května 2026 na stadionu Ullevaal v norském Oslu. Titul obhajují fotbalistky londýnského Arsenalu. Historicky nejúspěšnějším týmem je s osmi triumfy francouzský Olympique Lyon.
2. kolo kvalifikace o fotbalovou Ligu mistryň
semifinále skupin:
Skupina 7 (Helsinky):
Slavia Praha - ABB Fomget (Tur.) 2:1 (0:0)
Valerenga (Nor.) - HJK Helsinky 1:0 (1:0)
Skupina 2 (Praha):
Sparta Praha - Nordsjälland (Dán.) 5:4 po prodl. (4:4, 3:0), pen. 4:3
AS Řím - Aktobe (Kaz.) 2:0 (2:0)