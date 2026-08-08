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Slávistky jsou bez evropských pohárů, proti Bröndby nezvládly penalty

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  23:38

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Belle Briedeová po neproměněné penaltě. | foto: SK Slavia Praha

Fotbalistky Slavie koušou hned na startu sezony hořké zklamání. Nebudou hrát ani Ligu mistryň, ani Evropský pohár. Na miniturnaji ve Skotsku v rámci 2. předkola Ligy mistryň totiž prohrály ve středu s Glasgow Rangers 1:2 v prodloužení, čímž ztratily naději na Champions League, a v sobotu 1:2 po penaltovém rozstřelu s dánským Bröndby Kodaň.

Na umělé trávě na Broadwood Stadium ve Skotsku se hrál zápas o 3. místo miniturnaje (Slavia, Bröndby, Ajax, Glasgow), ale hlavně se bojovalo o vstupenku do Evropy.

Pouze vítězky zápasu mohly slavit účast v 1. předkole Evropského poháru, druhé evropské soutěže žen.

Trenér Filip Klapka tentokrát nechal mimo sestavu Kateřinu Svitkovou, která se vrací na trávníky po mateřské pauze. Slávistky i bez ní byly aktivnějším týmem a vypracovaly si řadu šancí.

Slávistky si Ligu mistryň nezahrají, v předkole nestačily na Glasgow Rangers

První gól ale vstřelil dánský celek. V 52. minutě se trefila přesně zpoza šestnáctky Mila Bischoffová, osmnáctiletý norský supertalent. V 88. minutě naděje slávistek ožily. Hlavou po rohovém kopu skórovala střídající Tereza Szewieczková.

Šlo se do prodloužení, v němž gól navzdory slávistické převaze nepadl, a tak přišly na řadu penalty. Dubcová, Mikolajová a Szewieczková proměnily, ale Isabela Briedeová ve třetí sérii nikoli. Gólmanka Tompkinsová se dostala k pravé tyči včas.

Naopak soupeřky z Dánska byly stoprocentní, a tak postupují do 1. předkola Evropského poháru.

Slávistky už vyhlížejí pouze českou ligu, kterou odstartují v sobotu 15. srpna doma v Horních Měcholupech proti Viktorii Plzeň, a domácí pohár.

To vše bez opor posledních let Martiny Šurnovské a Molly McLaughlinové, které obě zamířily do polských Katowic. Do Slavie naopak přišly Američanka Sierra Pennocková a Panamanka Hilary Jaénová, ty ale ani v jednom zápasu ve Skotsku nenastoupily. Naopak Mária Mikolajová z Hamburku by mohla být v nové sezoně jednou z lídryň týmu. A v dobré formě se ukazuje i teprve 17letá odchovankyně Vavrlová.

O Ligu mistryň si zahrají ještě fotbalistky Sparty, které se svého soupeře pro 3. předkolo dozví v úterý 11. srpna. Od postupu do hlavní fáze je dělí jen dvojzápas, navíc budou nasazené. Slovan Liberec, třetí tým české ligové tabulky, pak čeká Evropský pohár.

Liga mistryň se hraje od loňska v novém formátu: už žádné skupiny po čtyřech, nýbrž Ligová fáze s 18 týmy v jedné velké skupině. Každý tým čeká šest zápasů se šesti různými soupeři. Jde o podobný systém jako u mužů. Triumf obhajuje Barcelona, která v květnu ve finále deklasovala Olympique Lyon 4:0.

Liga mistrů žen
2. kolo kvalifikace 8. 8. 2026 20:30
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Brondby IF Brondby IF 1:1 (0:0)pen. 3:5
Góly:
88. Szewieczková
Góly:
52. Bischoffová
Sestavy:
Votíková – Bartovičová (C) (96. Korsunová), Polcarová, Jelínková (46. Bendová), Veselá (62. Vavrlová) – Krejčiříková – Kravčuková (114. Pennocková), Mikolajová, Dubcová, Briedeová – Cvrčková (62. Szewieczková).
Sestavy:
Tompkinsová – Karlsenová (C), Kovacsová, Brennová, Nejmannová (73. Brunesová) – Buchbergová (106. Finková) – Pelkowskiová, Lindwallová (63. Halldórsdóttirová) – Bischoffová (86. Madsenová) – Haltunenová (73. Thestrupová), Anderssonová (63. Rodgersová).
Náhradníci:
Jílková, Sobotková – Jaénová, Pennocková, Bendová, Žufánková, Szewieczková, Vavrlová, Kroupová, Korsunová.
Náhradníci:
Karungiová, Andersenová – Madesnová, Brunesová, Rodgersová, Halldórsdóttirová, Thestrupová, Messerliová, Finková, Romasová.
Žluté karty:
89. Bartovičová
Žluté karty:
40. Lindwallová, 61. Pelkowskiová, 76. Rodgersová

Rozhodčí: Vuoriová – Tiensuuová, Cabanerová (FIN)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Karviná B vs. Uh. BrodFotbal - 2. kolo - 9. 8. 2026:Karviná B vs. Uh. Brod //www.idnes.cz/sport
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  • 1.75
  • 3.86
  • 2.96
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9. 8. 10:15
  • 2.35
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Hradec Králové B vs. Pardubice BFotbal - 1. kolo - 9. 8. 2026:Hradec Králové B vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
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Zlín B vs. Polanka n/OFotbal - 2. kolo - 9. 8. 2026:Zlín B vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
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