Slávistky jsou bez evropských pohárů, proti Bröndby nezvládly penalty

Na umělé trávě na Broadwood Stadium ve Skotsku se hrál zápas o 3. místo miniturnaje (Slavia, Bröndby, Ajax, Glasgow), ale hlavně se bojovalo o vstupenku do Evropy.
Pouze vítězky zápasu mohly slavit účast v 1. předkole Evropského poháru, druhé evropské soutěže žen.
Trenér Filip Klapka tentokrát nechal mimo sestavu Kateřinu Svitkovou, která se vrací na trávníky po mateřské pauze. Slávistky i bez ní byly aktivnějším týmem a vypracovaly si řadu šancí.
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Slávistky si Ligu mistryň nezahrají, v předkole nestačily na Glasgow Rangers
První gól ale vstřelil dánský celek. V 52. minutě se trefila přesně zpoza šestnáctky Mila Bischoffová, osmnáctiletý norský supertalent. V 88. minutě naděje slávistek ožily. Hlavou po rohovém kopu skórovala střídající Tereza Szewieczková.
Šlo se do prodloužení, v němž gól navzdory slávistické převaze nepadl, a tak přišly na řadu penalty. Dubcová, Mikolajová a Szewieczková proměnily, ale Isabela Briedeová ve třetí sérii nikoli. Gólmanka Tompkinsová se dostala k pravé tyči včas.
Naopak soupeřky z Dánska byly stoprocentní, a tak postupují do 1. předkola Evropského poháru.
⏲️ KONEC | S Evropou se loučíme po penaltách 😢#UWCL pic.twitter.com/E2Mbnt3gY4— SK Slavia Praha ženy (@SlaviaZeny) August 8, 2026
Slávistky už vyhlížejí pouze českou ligu, kterou odstartují v sobotu 15. srpna doma v Horních Měcholupech proti Viktorii Plzeň, a domácí pohár.
To vše bez opor posledních let Martiny Šurnovské a Molly McLaughlinové, které obě zamířily do polských Katowic. Do Slavie naopak přišly Američanka Sierra Pennocková a Panamanka Hilary Jaénová, ty ale ani v jednom zápasu ve Skotsku nenastoupily. Naopak Mária Mikolajová z Hamburku by mohla být v nové sezoně jednou z lídryň týmu. A v dobré formě se ukazuje i teprve 17letá odchovankyně Vavrlová.
O Ligu mistryň si zahrají ještě fotbalistky Sparty, které se svého soupeře pro 3. předkolo dozví v úterý 11. srpna. Od postupu do hlavní fáze je dělí jen dvojzápas, navíc budou nasazené. Slovan Liberec, třetí tým české ligové tabulky, pak čeká Evropský pohár.
Liga mistryň se hraje od loňska v novém formátu: už žádné skupiny po čtyřech, nýbrž Ligová fáze s 18 týmy v jedné velké skupině. Každý tým čeká šest zápasů se šesti různými soupeři. Jde o podobný systém jako u mužů. Triumf obhajuje Barcelona, která v květnu ve finále deklasovala Olympique Lyon 4:0.
88. Szewieczková
52. Bischoffová
Votíková – Bartovičová (C) (96. Korsunová), Polcarová, Jelínková (46. Bendová), Veselá (62. Vavrlová) – Krejčiříková – Kravčuková (114. Pennocková), Mikolajová, Dubcová, Briedeová – Cvrčková (62. Szewieczková).
Tompkinsová – Karlsenová (C), Kovacsová, Brennová, Nejmannová (73. Brunesová) – Buchbergová (106. Finková) – Pelkowskiová, Lindwallová (63. Halldórsdóttirová) – Bischoffová (86. Madsenová) – Haltunenová (73. Thestrupová), Anderssonová (63. Rodgersová).
Jílková, Sobotková – Jaénová, Pennocková, Bendová, Žufánková, Szewieczková, Vavrlová, Kroupová, Korsunová.
Karungiová, Andersenová – Madesnová, Brunesová, Rodgersová, Halldórsdóttirová, Thestrupová, Messerliová, Finková, Romasová.
89. Bartovičová
40. Lindwallová, 61. Pelkowskiová, 76. Rodgersová
Rozhodčí: Vuoriová – Tiensuuová, Cabanerová (FIN)