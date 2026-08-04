Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Votíková zůstává. Její role v City by asi nebyla ideální, zní ze Slavie

Autor:
  19:39
Barbora Votíková

Barbora Votíková | foto: AP

Barbora Votíková v Arsenalu.
Barbora Votíková dostala v odvetě proti Rakousku v 74. minutě červenou kartu.
Brankářka Bára Votíková v novém dresu Slavie.
Leila Wandelerová zkouší překonat Barboru Votíkovou.
15 fotografií
Fotbalistky Slavie vstoupí už ve středu od 20:30 ve Skotsku do bojů o Ligu mistryň proti Glasgow Rangers. A to i s Barborou Votíkovou. Devětadvacetiletá brankářka i přes zájem Manchesteru City nakonec zůstává v pražském klubu i v nové sezoně.

Odchod Votíkové do City byl blízko. Mistryně anglické ligy (WSL) měly o českou gólmanku velký zájem. Transfer ale neklapne.

„Bylo to výsledkem vzájemné dohody mezi klubem a Bárou. Naší prioritou bylo, aby v této sezoně zůstala ve Slavii. Zároveň ani z její strany nebyl zájem odejít za každou cenu,“ řekl pro iDNES.cz Martin Říha, generální ředitel Slavie.

„Bára vnímala, že role, kterou by v Manchesteru City v tuto chvíli pravděpodobně měla, nemusí být pro její další sportovní rozvoj ideální,“ dodal Říha.

Prioritou Votíkové je nyní chytat.

FORTUNA LYGA. Nová značka má zdůraznit vlastní identitu nejvyšší soutěže žen

V Arsenalu, kde strávila v roli brankářské trojky jarní část sezony, se nedostala do branky ani na jedinou minutu. Ve Slavii by naopak měla být číslo jedna před dvacetiletou Vanesou Jílkovou.

Slávistky nyní čeká 2. předkolo kvalifikace o Ligu mistryň. To se hraje formou miniturnajů. Svitková a spol. narazí nejprve na hostitele z Glasgow Rangers. V případě úspěchu půjdou na lepšího z dvojice Ajax – Brøndby Kodaň.

Pokud naopak slávistky proti Rangers neuspějí, čeká je duel s poraženým o třetí místo. A můžou vyhlížet účast v Evropském poháru, druhé evropské soutěži žen.

Vítěz miniturnaje ve Skotsku postupuje do 3. předkola Ligy mistryň, odkud už je jen krok do vysněné Ligy mistryň. Nejprestižnější evropská soutěž se hraje od loňska v novém formátu, kdy 18 týmů je v jedné velké skupině. Každý tým čeká šest zápasů se šesti různými soupeři. Jde o podobný systém jako u mužů. Už žádné skupiny po čtyřech týmech.

Sparta coby mistr české ligy začne ve 3. předkole Ligy mistryň, soupeře se dozví 11. srpna. Třetí tým ligy Slovan Liberec si pak zahraje vůbec poprvé v historii Evropský pohár. Česká liga žen pak startuje v sobotu 15. srpna. Slávistky hostí Viktorii Plzeň, nejspíš i s Votíkovou v brance.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Levski vs. KajratFotbal - 3. předkolo - 4. 8. 2026:Levski vs. Kajrat //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 2.70
  • 6.80
Beer Ševa vs. CZ BělehradFotbal - 3. předkolo - 4. 8. 2026:Beer Ševa vs. CZ Bělehrad //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.60
  • 3.60
  • 1.70
Sparta vs. LyonFotbal - 3. předkolo - 4. 8. 2026:Sparta vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.95
  • 3.54
  • 2.36
Saint-Gilloise vs. Bodo/GlimtFotbal - 3. předkolo - 4. 8. 2026:Saint-Gilloise vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
  • 3.40
  • 2.50
Dinamo Záhřeb vs. Kauno ŽalgirisFotbal - 3. předkolo - 4. 8. 2026:Dinamo Záhřeb vs. Kauno Žalgiris //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.15
  • 7.59
  • 17.90
Pireus vs. NijmegenFotbal - 3. předkolo - 4. 8. 2026:Pireus vs. Nijmegen //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.56
  • 3.90
  • 5.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Pohřeb Franca Baresiho v Miláně.

Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...

Historické odkazy, odvážné designy i sázka na jistotu. Prohlédněte si ligové dresy

Nové fotbalové dresy pro sezonu 2026/2027.

Další ročník fotbalové Chance Ligy odstartoval v sobotu. Kromě řady posil představily ligové týmy také nové dresy. Některé vsadily na osvědčenou klasiku, část se však vydala odvážnější cestou. Které...

UEFA se bouří proti Infantinově ultimátu. Zvažuje i bojkot mistrovství světa

Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na...

Byl by to bezprecedentní krok. Evropská fotbalová unie UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa poté, co mezinárodní fotbalová federace FIFA přišla s plánem rozprodat soukromým investorům část...

České fotbalisty poprvé povede cizinec. Vedení představilo Španěla Deniu

Santi Denia, nový trenér české reprezentace.

Fotbalovou reprezentaci poprvé povede cizinec. Novým trenérem byl jmenován dvaapadesátiletý španělský kouč Santi Denia. Jeho působení schválil výkonný výbor asociace takřka jednohlasně. Denia dostal...

Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví gól Tromsu IL v odvetném utkání 2. předkola...

Vyřadit už jen jednoho protivníka a fotbalový Hradec Králové se stane účastníkem základní fáze pohárů. Norského favorita z Tromsö porazil i v odvetě a postoupil do 3. předkola Evropské ligy. Na...

ONLINE: Sparta - Lyon 0:0, v základu Macek i Brunes, jen na lavičce zůstal Haraslín

Sledujeme online
Sparťanští fotbalisté oslavují trefu Andrewa Irvinga proti Zlínu.

Třetí český tým vstupuje do kvalifikací evropských pohárů. V úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty na svém stadionu soupeří s francouzským Lyonem. Od 20:00 můžete zápas sledovat v...

4. srpna 2026  18:57,  aktualizováno 

Votíková zůstává. Její role v City by asi nebyla ideální, zní ze Slavie

Barbora Votíková

Fotbalistky Slavie vstoupí už ve středu od 20:30 ve Skotsku do bojů o Ligu mistryň proti Glasgow Rangers. A to i s Barborou Votíkovou. Devětadvacetiletá brankářka i přes zájem Manchesteru City...

4. srpna 2026  19:39

Nejdražší přestupy Čechů v historii: třetí je Horníček, kdo stál přes miliardu a půl?

Český gólman fotbalistů Bragy Lukáš Horníček na hřišti Celtiku.

Tabulka vybrané fotbalové společnosti se zase rozrostla. Na dělené třetí místo nejdražších českých hráčů historie po pondělku vyšplhal brankář Lukáš Horníček s cenovkou třicet milionů eur, čímž se...

4. srpna 2026  17:05

Jak se rodil megapřestup. Bývalý kouč o Horníčkovi: Newcastle? Volali mu na ryby

Premium
Martin Shejbal vedl Lukáše Horníčka v mládežnickém věku v Pardubicích.

Víckrát zdůrazní, že si nechce připisovat žádné zásluhy. Ale kdo jiný by měl o přestupu Lukáše Horníčka do anglického Newcastlu povyprávět než Martin Shejbal, někdejší manažer a trenér brankářů v...

4. srpna 2026  16:13

Zrušení bylo naprosto nezbytné. Proti Infantinově plánu se postavil i Wenger

Arsene Wenger na předávání cen FIFA v roce 2020.

Jeho nejbližší se k němu postupně otáčí zády. Proti plánu prezidenta FIFA Gianniho Infantina prodat podíly na světových šampionátech soukromým investorům se nově vyjádřil Arséne Wenger, šéf...

4. srpna 2026  14:49

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Pohřeb Franca Baresiho v Miláně.

Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...

4. srpna 2026  13:29

Příprava na větší nákup? Křetínský prodal část podílu ve West Hamu jinému Čechovi

Daniel Křetínský

Miliardář Daniel Křetínský odprodal více než dvě procenta podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Havrlantovi. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal...

4. srpna 2026  12:30

Sparta - Lyon: Kde naladíte Ligu mistrů v TV, statistiky a informace

Radost sparťanského střelce Andrewa Irvinga (vlevo) po gólu proti Zlínu.

Fotbalisty Sparty čekají velké zápasy o postup do Ligy mistrů. Ve 3. předkole se utkají s francouzským Lyonem. Začínají na Letné v úterý 4.8. od 20:00. Kde můžete utkání sledovat, jaké jsou poslední...

4. srpna 2026  11:41

Hradec před Besiktasem upozorňuje na překupníky, část vstupenek stornoval

Zahájení odvetného utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy mezi FC Hradec...

Ve čtvrtek na svém stadionu vyběhnou k zápasu 3. předkola Evropské ligy proti Besiktasi Istanbul. Po nájezdu tureckých fanoušků do komentářů na svých sociálních sítích se však fotbalový Hradec...

4. srpna 2026  10:53

Přestoupí Šulc? Trenér Lyonu to v Praze nevyloučil, soupeře Sparty zdržela bouřka

Pavel Šulc z Lyonu se raduje z gólu proti Marseille, který byl poté uznán jako...

Na Letné se kvůli zánětu v koleni nepředstaví a možná už si za francouzský tým ani nezahraje. Paulo Fonseca, trenér fotbalistů Lyonu, před úvodním utkáním třetího předkola Ligy mistrů proti Spartě...

4. srpna 2026  10:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň v Evropské lize 2026/27: soupeř, program a výsledky, historie

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce.

Plzeňští fotbalisté mají jistou účast v letošním ročníku evropských pohárů. Kterou soutěž si nakonec zahrají? Rozhodne se v utkání play off předkola Evropské ligy, ve kterém se střetnou s poraženým z...

4. srpna 2026  10:14

Fotbalové přestupy ONLINE: Odejde Šulc do Anglie? Fulham má posily z Realu

Sledujeme online
Záložník Pavel Šulc brání v utkání s Guatemalou.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

4. srpna 2026  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.