Votíková zůstává. Její role v City by asi nebyla ideální, zní ze Slavie

Odchod Votíkové do City byl blízko. Mistryně anglické ligy (WSL) měly o českou gólmanku velký zájem. Transfer ale neklapne.
„Bylo to výsledkem vzájemné dohody mezi klubem a Bárou. Naší prioritou bylo, aby v této sezoně zůstala ve Slavii. Zároveň ani z její strany nebyl zájem odejít za každou cenu,“ řekl pro iDNES.cz Martin Říha, generální ředitel Slavie.
„Bára vnímala, že role, kterou by v Manchesteru City v tuto chvíli pravděpodobně měla, nemusí být pro její další sportovní rozvoj ideální,“ dodal Říha.
Prioritou Votíkové je nyní chytat.
|
FORTUNA LYGA. Nová značka má zdůraznit vlastní identitu nejvyšší soutěže žen
V Arsenalu, kde strávila v roli brankářské trojky jarní část sezony, se nedostala do branky ani na jedinou minutu. Ve Slavii by naopak měla být číslo jedna před dvacetiletou Vanesou Jílkovou.
Slávistky nyní čeká 2. předkolo kvalifikace o Ligu mistryň. To se hraje formou miniturnajů. Svitková a spol. narazí nejprve na hostitele z Glasgow Rangers. V případě úspěchu půjdou na lepšího z dvojice Ajax – Brøndby Kodaň.
Pokud naopak slávistky proti Rangers neuspějí, čeká je duel s poraženým o třetí místo. A můžou vyhlížet účast v Evropském poháru, druhé evropské soutěži žen.
Vítěz miniturnaje ve Skotsku postupuje do 3. předkola Ligy mistryň, odkud už je jen krok do vysněné Ligy mistryň. Nejprestižnější evropská soutěž se hraje od loňska v novém formátu, kdy 18 týmů je v jedné velké skupině. Každý tým čeká šest zápasů se šesti různými soupeři. Jde o podobný systém jako u mužů. Už žádné skupiny po čtyřech týmech.
Sparta coby mistr české ligy začne ve 3. předkole Ligy mistryň, soupeře se dozví 11. srpna. Třetí tým ligy Slovan Liberec si pak zahraje vůbec poprvé v historii Evropský pohár. Česká liga žen pak startuje v sobotu 15. srpna. Slávistky hostí Viktorii Plzeň, nejspíš i s Votíkovou v brance.