Po 12 letech na Žižkově. Fotbalistky přivítají v kvalifikaci na MS Albánii

Tým trenérky Jitky Klimkové vede v prostřední výkonnostní lize B tabulku skupiny 1 a po čtyřech zápasech drží neporazitelnost. Po úvodní remíze 2:2 s Walesem, kdy Češky přišly v Uherském Hradišti o výhru gólem v nastavení, třikrát za sebou zvítězily, naposledy 4:1 v Černé hoře. V Albánii hrály už v březnu, přivezly výhru 5:1.
Češky jsou v tabulce první o skóre (o dva góly) před Velšankami, účastnicemi posledního Eura žen 2025. Ve Walesu, v klíčovém zápase sezony, se představí na závěr kvalifikace v úterý 9. června.
V lize B se nehraje o přímý postup na světový šampionát, který se uskuteční v příštím roce v Brazílii, ale první tým skupiny postoupí přímo do výkonnostní Ligy A, k tomu bude mít schůdnější pozici pro baráž, do níž se kvalifikují první tři týmy. Češky i Velšanky už si baráž zajistily.
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Rekordní čtyři hráčky z Liberce. Trenérka Klimková nominovala na zápas roku
Česká reprezentace žen hrála poslední domácí zápasy na Slovácku, na stadionu Viktorie Žižkov se představí po dlouhých 12 letech. Naposledy tu 18. června 2014 deklasovala Severní Makedonii 5:2.
Vyhraje suverénně i tentokrát?
Zápas vysílá od 17.10 stanice ČT2 a ČT sport Plus.