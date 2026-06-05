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Po 12 letech na Žižkově. Fotbalistky přivítají v kvalifikaci na MS Albánii

Autor: ,
  13:38
České fotbalistky se v pátek v Praze na Žižkově utkají v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2027 s Albánií, výkop je v 17.30. Jde o poslední domácí zápas Češek v této sezoně, za čtyři dny hrají o první místo ve skupině ve velšském Cardiffu.
Franny Černá vstřelila proti Černé Hoře svůj pátý gól v reprezentaci.

Franny Černá vstřelila proti Černé Hoře svůj pátý gól v reprezentaci. | foto: Pavel Jiřík/FAČR

Jitka Klimková, trenérka české ženské reprezentace.
Klára Cahynová slaví se spoluhráčkami gól proti Černé Hoře.
Fotbalistky italského AS Řím
Kamila Dubcová v zápase se Srbskem.
9 fotografií

Tým trenérky Jitky Klimkové vede v prostřední výkonnostní lize B tabulku skupiny 1 a po čtyřech zápasech drží neporazitelnost. Po úvodní remíze 2:2 s Walesem, kdy Češky přišly v Uherském Hradišti o výhru gólem v nastavení, třikrát za sebou zvítězily, naposledy 4:1 v Černé hoře. V Albánii hrály už v březnu, přivezly výhru 5:1.

Češky jsou v tabulce první o skóre (o dva góly) před Velšankami, účastnicemi posledního Eura žen 2025. Ve Walesu, v klíčovém zápase sezony, se představí na závěr kvalifikace v úterý 9. června.

V lize B se nehraje o přímý postup na světový šampionát, který se uskuteční v příštím roce v Brazílii, ale první tým skupiny postoupí přímo do výkonnostní Ligy A, k tomu bude mít schůdnější pozici pro baráž, do níž se kvalifikují první tři týmy. Češky i Velšanky už si baráž zajistily.

Rekordní čtyři hráčky z Liberce. Trenérka Klimková nominovala na zápas roku

Česká reprezentace žen hrála poslední domácí zápasy na Slovácku, na stadionu Viktorie Žižkov se představí po dlouhých 12 letech. Naposledy tu 18. června 2014 deklasovala Severní Makedonii 5:2.

Vyhraje suverénně i tentokrát?

Zápas vysílá od 17.10 stanice ČT2 a ČT sport Plus.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Singapur vs. ČínaFotbal - - 5. 6. 2026:Singapur vs. Čína //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 12.00
  • 5.60
  • 1.20
Dukla B vs. PísekFotbal - 31. kolo - 5. 6. 2026:Dukla B vs. Písek //www.idnes.cz/sport
5. 6. 16:00
  • 2.36
  • 3.57
  • 2.16
Plzeň B vs. Loko PrahaFotbal - 31. kolo - 5. 6. 2026:Plzeň B vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
5. 6. 17:00
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
Petřín Plzeň vs. Slavia CFotbal - 31. kolo - 5. 6. 2026:Petřín Plzeň vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
5. 6. 17:30
  • 2.50
  • 2.61
  • 2.69
Gruzie vs. BahrajnFotbal - - 5. 6. 2026:Gruzie vs. Bahrajn //www.idnes.cz/sport
5. 6. 18:00
  • 2.70
  • 3.09
  • 2.42
Slovensko vs. Černá HoraFotbal - - 5. 6. 2026:Slovensko vs. Černá Hora //www.idnes.cz/sport
5. 6. 18:30
  • 1.62
  • 3.74
  • 5.46
Program a výsledky
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Výsledky

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