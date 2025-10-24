Důležitá výhra. Fotbalistky v baráži o postup do Ligy A zdolaly Rakousko

Lucie Macháčová
  19:34
České fotbalistky v Uherském Hradišti v úvodním zápase baráže o postup do Ligy národů A porazily Rakousko 1:0. O výhře rozhodla ve 41. minutě sparťanská křídelnice Michaela Khýrová. Odveta se hraje v úterý na stadionu Franze Horra ve Vídni.
České fotbalistky se radují z gólu v utkání s Rakušankami.

České fotbalistky se radují z gólu v utkání s Rakušankami. | foto: ČTK

Kamila Dubcová nahrává v utkání s Rakouskem.
Aneta Polášková střílí v zápase s Rakouskem.
Michaela Khýrová hlavičkuje v zápase s Rakouskem.
Andrea Stašková bojuje o míč v utkání s Rakouskem.


Češky pod vedením trenérky Jitky Klimkové ve skupině B4 Ligy národů skončily druhé za Ukrajinou. Přišly tak o přímý postup do „áčka“, o který teď bojují v baráži. Elitní skupina by znamenala nejen kvalitnější zápasy, ale i lepší výchozí pozici pro kvalifikaci na mistrovství světa 2027 v Brazílii.

Naopak Rakušanky v áčkové skupině nyní jsou, ale skončily až třetí, proto putovaly do baráže. Do zápasu šly v roli favoritek: už dvakrát hrály na mistrovství Evropy (2017 a 2022), naopak Češky se velkého šampionátu dosud nezúčastnily.

Ani táta neměl slov. Polášková o přestupu do Německa i nároďáku. „Už postoupíme!“

Oba týmy trápí absence. Češky se musely obejít bez těhotné Svitkové a vykartovaných sparťanek Sonntagové a Černé a slávistické stoperky Bendové. Rakušankám zas chyběly zraněné středopolařky Zadrazilová z Bayernu Mnichov, Höbingerová z Liverpoolu i brankářka Zinsbergová z Arsenalu. Šanci tak dostala El Sheriffová z Werderu Brémy. A zejména v první půli se zapotila.

Po hodině hry ji protáhla střela Krejčiříkové, která šla těsně vedle branky. Bavila rychlá česká křídla. Dobrou formu si z Norimberku přivezla běhavá Polášková, která měla pod palcem pravou lajnu. Její pokus ze 39. minuty skončil těsně vedle.

Na levé straně zas fungovala sparťanská spolupráce mezi Bartoňovou a Khýrovou. A právě 25letá rodačka z Hradce Králové rozjásala ve 42. minutě 1710 diváků, kteří dorazili na stadion. Pálila levačkou po zemi k tyči.

Rakušanky hrozily zejména ze standardních situací – po centru Schaschindové hlavičkovala Wengerová těsně vedle branky. Nebezpečí bylo ve vzduchu i při rohových kopech.

Ve druhé půli tempo opadlo, Češky nebyly tak aktivní, docházely jim síly i šťáva. Zbytečné chyby, zbytečné ztráty. Zatáhly se a soustředily na obranu. Rakušanky cítily šanci. Víc centrů, šancí... Rakušankám se povedla střídání: Brunnthallerová i Pintherová několikrát překvapily gólmanku Votíkovou, ale mířily nepřesně.

Udrží Češky hubené vedení 1:0? Povedlo se. A dokonce mohly navýšit skóre. Khýrová ale z trestného kopu zatočila balon na břevno. Úterní odveta ve Vídni bude každopádně drama.

Liga národů fotbalistek

úvodní utkání baráže o postup do skupiny A

Česko - Rakousko 1:0 (1:0)
Branka: 41. Khýrová. Rozhodčí: Rustaová (Alb.)
Sestava ČR: Votíková - Růžičková (86. Střížová), Polcarová, Dědinová, Bartoňová - Dubcová (75. Kotrčová), Cahynová, Krejčiříková (66. Stárová) - Polášková, Stašková (75. Žufánková), Khýrová. Trenérka: Klimková

