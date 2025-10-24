Důležitá výhra. Fotbalistky v baráži o postup do Ligy A zdolaly Rakousko

Češky pod vedením trenérky Jitky Klimkové ve skupině B4 Ligy národů skončily druhé za Ukrajinou. Přišly tak o přímý postup do „áčka“, o který teď bojují v baráži. Elitní skupina by znamenala nejen kvalitnější zápasy, ale i lepší výchozí pozici pro kvalifikaci na mistrovství světa 2027 v Brazílii.
Naopak Rakušanky v áčkové skupině nyní jsou, ale skončily až třetí, proto putovaly do baráže. Do zápasu šly v roli favoritek: už dvakrát hrály na mistrovství Evropy (2017 a 2022), naopak Češky se velkého šampionátu dosud nezúčastnily.
|
Ani táta neměl slov. Polášková o přestupu do Německa i nároďáku. „Už postoupíme!“
Oba týmy trápí absence. Češky se musely obejít bez těhotné Svitkové a vykartovaných sparťanek Sonntagové a Černé a slávistické stoperky Bendové. Rakušankám zas chyběly zraněné středopolařky Zadrazilová z Bayernu Mnichov, Höbingerová z Liverpoolu i brankářka Zinsbergová z Arsenalu. Šanci tak dostala El Sheriffová z Werderu Brémy. A zejména v první půli se zapotila.
Po hodině hry ji protáhla střela Krejčiříkové, která šla těsně vedle branky. Bavila rychlá česká křídla. Dobrou formu si z Norimberku přivezla běhavá Polášková, která měla pod palcem pravou lajnu. Její pokus ze 39. minuty skončil těsně vedle.
Na levé straně zas fungovala sparťanská spolupráce mezi Bartoňovou a Khýrovou. A právě 25letá rodačka z Hradce Králové rozjásala ve 42. minutě 1710 diváků, kteří dorazili na stadion. Pálila levačkou po zemi k tyči.
🔥 Michaela Khýrová v souboji tváří v tvář brankářce Rakouska nezaváhala. 🇨🇿⚽🇦🇹 1:0— ČT sport (@sportCT) October 24, 2025
Přímý přenos druhého poločasu sledujte na ČT sport. 📺
Více 👉 https://t.co/KnyzudnolK pic.twitter.com/exP3gbljSg
Rakušanky hrozily zejména ze standardních situací – po centru Schaschindové hlavičkovala Wengerová těsně vedle branky. Nebezpečí bylo ve vzduchu i při rohových kopech.
Ve druhé půli tempo opadlo, Češky nebyly tak aktivní, docházely jim síly i šťáva. Zbytečné chyby, zbytečné ztráty. Zatáhly se a soustředily na obranu. Rakušanky cítily šanci. Víc centrů, šancí... Rakušankám se povedla střídání: Brunnthallerová i Pintherová několikrát překvapily gólmanku Votíkovou, ale mířily nepřesně.
Udrží Češky hubené vedení 1:0? Povedlo se. A dokonce mohly navýšit skóre. Khýrová ale z trestného kopu zatočila balon na břevno. Úterní odveta ve Vídni bude každopádně drama.
Liga národů fotbalistek
úvodní utkání baráže o postup do skupiny A
Česko - Rakousko 1:0 (1:0)