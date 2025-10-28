Penalta, červená, gól v poslední minutě. Fotbalistky do Ligy A nepostoupily

Lucie Macháčová
  20:48
České fotbalistky si v příštím roce Ligu národů A nezahrají. Zůstávají v „béčku“. Rozhodla o tom baráž o postup s Rakouskem. Češky sice v prvním zápase na Slovácku vyhrály 1:0, ale v úterní odvetě ve Vídni kousaly porážku 0:2. První gól padl v první půli z penalty. V 74. minutě byla za dvě žluté vyloučena gólmanka Votíková. Rozhodující branku pak vstřelila v závěru hlavičkující Kleinová.
Barbora Votíková dostala v odvetě proti Rakousku v 74. minutě červenou kartu. | foto: Pavel Jiřík/FAČR

„Podruhé na tomhle stadionu a podruhé bez postupu. Vypracovaly jsme si málo šancí a dělaly chyby,“ říkala v rozhovoru pro ČT záložnice Kristýna Růžičková, která na stadionu Franze Horra ve Vídni před třemi týdny prohrála 1:2 v dresu Slavie proti Austrii Vídeň. A slávistky se pak po penaltovém rozstřelu loučily s novou soutěží Europa Cup.

Teď byla Růžičková mezi smutnými opět. Ale v reprezentaci. Postup do Ligy národů A by znamenal kvalitnější soupeřky i schůdnější cestu kvalifikací na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Jenže zůstávají v béčku.

Tým trenérky Jitky Klimkové předvedl proti Rakušankám nejlepší výkon v prvním poločase úvodního zápasu na Slovácku. V ostatních třech byly aktivnější a důraznější Rakušanky, čím potvrdily roli favoritek.

Dvakrát byly na mistrovství Evropy (2017 a 2022), Češky dosud nikdy. Většinu hráček mají v německé bundeslize, naopak z českého výběru působí v zahraničí jen čtyři fotbalistky Cahynová (Real Sociedad), Polášková (Norimberk), Stašková (Fenerbahce) a Lukášová (AS Řím).

Ve Vídni Češky běhaly až příliš často bez míče. Střela na branku? Žádná.

„Nebyl to dobrý výkon, nevím, proč jsme se v úvodu takhle zbytečně zatáhly. To, co předvádíme s balonem, je prostě málo. Další důležitý zápas, v němž jsme byly blízko postupu, ale nedotáhly to,“ kroutila hlavou kapitánka Klára Cahynová.

Andrea Stašková v zápase proti Rakousku

Co se v hořkém zápase odehrálo? Ve 30. minutě Krejčiříková centrovala zprava a Stašková hlavičkovala mimo branku. Míč ještě šmrncla jedna z obránkyň Rakouska. Rohový kop? Finská rozhodčí teč neviděla, VAR přítomen nebyl, takže navzdory zlosti české útočnice dostala míč gólmanka El Sherifová.

Nedáš-dostaneš platilo stoprocentně. Dlouhý výkop brankářky uzmula rychlá Campbelová, kterou nedostoupila Polcarová, rakouská útočnice se střetla s vyběhnuvší Votíkovou a sudí měla jasno: penalta a žlutá pro gólmanku.

Ve 34. minutě tak rakouská kapitánka Puntigamová, záložnice Houstonu Dash, poslala míč z desítky přesně k tyči - 1:0.

Češky si dopředu vytvořily málo. Měly jen náznaky šancí, které vedla většinou Khýrová po levé lajně. Rakušanky byly důraznější, rychlejší a u všeho dřív. Votíková musela být ve střehu.

Životní zážitek, zářila trenérka. Fotbalistky v baráži do Ligy A zdolaly Rakousko

Ve druhém poločase Cahynová a spol. přidaly na aktivitě, zejména ofenzivní čtyřka se snažila vysoko napadat. Že by? Po jednom z rohů míč vyplaval u Khýrové, která mířila nad branku.

Staškovou nahradila rychlá Žufánková. Ale ani ta ke kýženému gólu nepomohla. Stejně tak další střídající Dubcová.

Základní sestava Češek pro odvetu s Rakouskem.

V 74. minutě přišel krušný moment pro český tým. Hickelsbergová unikala po lajně a Votíková proti ní vyběhla až mimo pokutové území. Jasný faul, druhá žlutá karta a s červeným kartonkem v zádech alou do sprch.

Do branky si tak stoupla Lukášová, gólmanka AS Řím. Ven šla Khýrová. Rakušanky vycítily šanci a draly se do útoku.

Aktivní Campbelová centrovala do vápna a číhající Hickelsbergová orazítkovala tyč! Největší šance zápasu. Už to vypadalo na prodloužení, ale v 89. minutě se po rohu nedomluvila česká defenziva a Kleinová hlavičkovala přesně – 2:0.

Postup do Ligy národů A se nekoná, mezi elitou zůstávají Rakušanky. České fotbalistky však letos čeká ještě jeden dvojzápas, tentokrát přátelského ražení. Na přelomu listopadu a prosince narazí v Turecku na Srbsko.

