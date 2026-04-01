Švíbková z Lince je poprvé v reprezentaci. Klimková nominovala na Černou Horu

Lucie Macháčová
  17:49
Nejprve pogratulovala fotbalistům k postupu na mistrovství světa, až poté začala vyprávět o nominaci fotbalistek. „Kluci jsou pro nás velkou inspirací. Důkazem, že když do zápasu dáte srdce, můžete porazit kohokoli,“ řekla trenérka české ženské reprezentace Jitka Klimková před dvojzápasem s Černou Horou. První utkání se odehraje 14. dubna od 17:30 v Chomutově, odveta o čtyři dny později na hřišti soupeře.
Jitka Klimková, trenérka české reprezentace žen.

V nominaci je i zcela nové jméno. Poprvé oblékne národní dres ženského áčka Andrea Švíbková, 21letá útočnice lineckého LASK, která nastřádala v této sezoně rakouské bundesligy 8 gólů. A po téměř dvou letech se do národního týmu vrací záložnice Liberce Nela Krejčířová.

Po boku Klimkové seděl na tiskové konferenci v sídle FAČR na pražském Strahově i její nový asistent Miroslav Zbořil. Dosavadní trenér mládežnické reprezentace žen nahradil u týmu Michala Kolomazníka. Ten naopak míří na jeho místo hlavního trenéra „sedmnáctky“.

Program české ženské reprezentace:

Kvalifikace MS 2027, Liga B, skupina B1:

14. 4., 17:30, Česko – Černá Hora (Chomutov, ČT sport)

18. 4., 18:00, Černá Hora – Česko (Nikšić)

5. 6. Česko – Albánie

9. 6. Wales – Česko

„Taková nabídka se neodmítá. Je to pro mě obrovská výzva a čest. Těším se,“ řekl Zbořil, jenž se v ženském fotbale pohybuje od roku 2013.

Byl kupříkladu šéftrenérem mládeže Slovácka a vedl různé mládežnické reprezentační výběry.

Premiéru bude mít 14. dubna v Chomutově proti Černé Hoře. „Nominaci už jsme dělali s Jitkou společně.“

V březnu Češky remizovaly s Walesem 2:2 a poté porazily 5:1 Albánii. V tabulce skupiny Ligy B jsou zatím na druhém místě o skóre za Walesem. Právě ve Walesu si to nejspíš rozdají v červnu o přímý postup do LIgy A (a schůdnějšího soupeře pro baráž o MS).

„Kluci už na mistrovství světa jsou a chystají se do Mexika, my zas sníme o postupu na MS do Brazílie 2027. Jsou pro nás inspirací a vzorem,“ povídala Klimková.

České fotbalistky daly Albánii pět gólů, Cahynová má rekord v počtu startů

V nejbližším dvojzápase v boji o postup vám pomůže i nová tvář Andrea Švíbková z Lince. Čím si nominaci zasloužila?
Sledujeme ji už dlouho. Andrea podává v Linci kvalitní výkony, střílí góly, chceme vidět, zda dokáže uplatnil svou formu i v seniorské reprezentaci. Dosud byla ve výběru do třiadvaceti let, kde patří mezi opory týmu. Zároveň tím chceme ukázat mladým holkám, že je sledujeme a mají šanci objevit se i v áčku.

Kvůli zranění ale chybí dvě hráčky Slavie – Kristýna Růžičková a Tereza Krejčiříková. Je to komplikace?
Musíme si poradit. Kristýna odehrála osmnáct minut proti Slovácku, ale ještě není zcela fit, takže bude lepší, když zůstane v klubu. Terezu trápí zadní stehenní sval, ta bude bohužel mimo několik týdnů.

Naopak do branky AS Řím se vrátila Olivie Lukášová, která o víkendu pomohla k výhře 2:1 nad Interem Milán.
Je skvělé, že si zachytala ostrý zápas, navíc vítězný. Nabere další zkušenosti a sebevědomí, což může přenést i do národního týmu.

Ve Spartě září Michaela Khýrová, s pěti góly nejlepší střelkyně Evropského poháru. Z ní musíte mít jistě radost.
Z celé Sparty mám radost. Ve čtvrtek je čeká na půdě Hammarby odveta semifinále Evropského poháru, věřím, že to zvládnou a postoupí do finále. Byla by to velká vzpruha pro celý český ženský fotbal. A Míša? Jsem ráda, že si stabilně drží skvělou formu a ukazuje ji v klubu i v reprezentaci.

Michaela Khýrová (11) slaví sparťanský gól v utkání s Bernem.

Ve Spartě podávají kvalitní výkony i sedmnáctiletá gólmanka Harantová a čerstvě osmnáctiletá Rancová, se třinácti góly spolu se slávistkou Šurnovskou nejlepší střelkyně ligy. O nich jste neuvažovali?
O posouvání hráček s trenéry jednotlivých kategorií diskutujeme pravidelně. Jak Harantová, tak Rancová jsou oporami reprezentace do devatenácti let. Trenér Dan Šmejkal je potřebuje v boji o postup do Ligy A, kvalifikační skupinu hrají v Chorvatsku ve stejném termínu jako my. Takže obě holky budou tradičně v „devatenáctce“ a věřím, že pomůžou vybojovat postup.

Čeká vás Černá Hora. Jaký je to soupeř?
Hrají systémem 5-3-2, očekáváme, že budou zaparkované před svou brankou a my budeme dobývat. Důležité bude chytnout začátek zápasu a vstřelit rychle první branku. A ideálně jich dát co nejvíc. Každý gól je pro nás důležitý. Vidíme to v tabulce, Wales dal o gól víc a je první. Chceme dát fanouškům kvalitní výkon, výhru a góly.

Bude u toho už i váš nový asistent Miroslav Zbořil, který doplní asistentku Keri Beth Sarverovou. Co od spolupráce očekáváte?
Už nyní jsem s Mírou coby trenérem výběru do sedmnácti let úzce spolupracovala, takže to nebude nic nového. Do áčka může přinést své obrovské zkušenosti z ženského fotbalu, svou pečlivost a pracovitost. Rozhodně pro nás bude přínosem.

Rošáda v ženských reprezentacích. Kolomazník si vymění pozici se Zbořilem

Zápas proti Černé Hoře se odehraje na Letním stadionu v Chomutově. Spokojenost?
Určitě. Tento týden tam kluci do jednadvaceti let porazili Gibraltar, my jsme tam loni v květnu přehrály 5:0 Chorvatsko. A jistě si pamatujete, jak tam v létě 2024 pod trenérem Karlem Radou holky porazily Španělky 2:1. Je to příjemý stadion se skvělými podmínkami. Kluci tam měli velkou podporu fanoušků, tak věřím, že dorazí i na nás. Navíc bude u stadionu hodinu před zápasem otevřena i fanzóna. Věřím, že si naši fanoušci v Chomutově užijí skvělé odpoledne s vítězným koncem.

