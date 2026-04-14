Kanonáda v Chomutově. Fotbalistky v kvalifikaci o MS porazily Černou Horu

„Úkol splněn, máme tři body. Chtěly jsme nastřílet co nejvíc gólů. Daly jsme jich sice pět, ale mohlo jich být víc. Věděly jsme, že proti hlubokému bloku se nehraje snadno a každá branka je v této kvalifikaci důležitá,“ upozornila trenérka Jitka Klimková po zápase pro ČT sport.
Další utkání čeká české fotbalistky v sobotu na hřišti Černé Hory v Nikšiči. Boj o postup na MS 2027 do Brazílie pak bude pokračovat 5. června, kdy Češky přivítají doma Albánii, o čtyři dny později hrají rozhodující duel o první místo skupiny ve velšském Cardiffu.
Pokud Wales dle očekávání zvládne večerní zápas s Albánií, budou mít Češky s Velšankami v tabulce stejně bodů, ale horší skóre. Vzájemný souboj skončil v březnu v Uherském Hradišti 2:2.
První místo ve skupině B1 = postup do Ligy A a lepší pozice a schůdnější soupeř pro baráž o MS.
„V dalším zápase proti Černé Hoře nás čeká stejný průběh. Zalezou a my budeme dobývat. Jen musíme přidat více centrů a zlepšit zakončení,“ řekla autorka dvou branek Klára Cahynová, opora Realu Sociedad.
Na Letním stadionu v Chomutově, kam dorazilo přes 1200 diváků, byla k vidění jasná dominance českých fotbalistek. I asistent trenérky Klimkové Miroslav Zbořil, který měl v nové roli premiéru, musel být spokojený. Brankářka Olivie Lukášová mohla většinu zápasu chytat leda tak lelky.
První gól padl už v 9. minutě. Polášková, hráčka bundesligového Norimberku, centrovala před branku, Cvrčková šla důrazně do souboje s brankářkou Kalačovou a ta si míč kuriózně vyboxovala jen do vlastní branky.
🔥 Dva centry zprava, dva góly! Češky proto bleskově vedou nad Černohorkami 2:0. 🇨🇿⚽️🇲🇪— ČT sport (@sportCT) April 14, 2026
Ve 13. minutě to bylo už 2:0. Opět přišel pěkný centr z pravé strany - tentokrát od Stárové – a Černá dala svůj pátý gól v reprezentaci. Sparťanská spolupráce zafungovala výtečně.
Hrálo se téměř neustále na polovině Černé Hory, která bránila v hlubokém bloku. Khýrová vysunula Cvrčkovou, jenže její přízemní střelu vyrazila gólmanka. Ani další šance Cvrčkové - hlavička po centru Černé - gólem neskončila. Míč se otřel o břevno.
Další hlavička už ale zaplula do sítě. Po rohu Khýrové dala svůj 11. gól v reprezentaci kapitánka Cahynová, se 127 starty v reprezentaci rekordmanka českých ženských i mužských národních týmů v počtu startů.
Soupeřky z Balkánu si v ofenzivě vytvořily snad jen jednu střelu zhruba z 30 metrů, jinak byly bezzubé.
Do druhého poločasu vyběhla na hřiště místo slávistky Cvrčkové útočnice Stašková z Fenerbahce Istanbul a vzápětí bylo opět veselo. Po centru Khýrové právě Stašková pustila míč za sebe a Polášková ho uklidila do sítě – 4:0.
A pak přišel další gól Cahynové hlavou. Téměř přes kopírák jako její trefa z první půle. Jen roh zahrávala nikoli Khýrová, nýbrž Sonntagová.
Ve vzduchu byla i šestá branka. Stašková šla na gólmanku, přihrála nesobecky Žufánkové, ale ta odkrytou branku minula. Fotbalistky se tak s chomutovským stadionem rozloučily výhrou 5:0.
Kvalifikace mistrovství světa fotbalistek
Skupina B1 (Chomutov)
Česko - Černá Hora 5:0 (3:0)
Sestava Česka: Lukášová - Stárová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová - Dubcová, Cahynová (66. Bendová), Černá (77. Kotrčová) - Polášková (85. Veselá), Cvrčková (46. Stašková), Khýrová (66. Žufánková). Trenérka: Klimková.
20:15 Wales - Albánie.
Tabulka:
|1.
|Česko
|3
|2
|1
|0
|12:3
|7
|2.
|Wales
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|3.
|Albánie
|2
|1
|0
|1
|3:6
|3
|4.
|Černá Hora
|3
|0
|0
|3
|2:13
|0