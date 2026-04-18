Další výhra v kvalifikaci na MS. Češky daly čtyři góly, ale přišly o Khýrovou

Lucie Macháčová
  18:42
České fotbalistky uzavřely dubnový reprezentační sraz další suverénní výhrou. Ve čtvrtém zápase kvalifikace o mistrovství světa ve své skupině B1 porazily Černou Horu 4:1. Na stadionu v Nikšiči se trefila kapitánka Cahynová, Khýrová, Dubcová z penalty a také nová tvář Švíbková. Útočnice rakouského Lince si tak hned v prvním startu v národním týmu připsala premiérový gól.
Debutantka v reprezentaci Andrea Švíbková (vpravo) se raduje ze svého gólu proti Černé Hoře spolu s Andreou Staškovou. | foto: Pavel Jiřík/FAČR

Češky tak vedou svou tabulku o tři body před Walesem, který večer hraje proti Albánii.

Boj o postup na mistrovství světa 2027, které hostí Brazílie, bude pokračovat 5. června, kdy Češky přivítají v Praze na stadionu Viktorie Žižkov Albánii. O čtyři dny později hrají rozhodující duel o první místo skupiny ve velšském Cardiffu. Tato pozice přinese postup do Ligy A a lepší vyhlídky pro baráž o světový šampionát.

Trenérka Jitka Klimková poslala do zápasu v Nikšiči stejnou sestavu, která v úterý v Chomutově přehrála Černou Horu suverénně 5:0. V brance byla Olivia Lukášová, gólmanka AS Řím, a na hrotu útoku slávistka Klára Cvrčková. V týmu soupeřek nechyběla opět její spoluhráčka ze Slavie Nadja Stanovičová.

Ale stejně jako v Chomutově Černohorky dlouho odolávat nevydržely. V 7. minutě využily pěknou akci, kdy se po ose Černá – Cvrčková – Khýrová prosadila střelou k tyči zpoza vápna kapitánka Cahynová.

Ve 24. minutě bylo srovnáno. Unikající Kučovou faulovala Bartoňová a kapitánka Bulatovičová srovnala z penalty na 1:1. O deset minut později si Češky vzaly vedení zpět. Černá vybídla na levé lajně svou spoluhráčku a spolubydlící Khýrovou a ta se trefila levačkou do boční sítě.

Ve druhé půli šla do akce Andrea Švíbková, útočnice Lince. Připsala si svůj první start v reprezentaci a vzápětí i první gól, když se dobře zorientovala ve vápně a balon od Khýrové z otočky poslala do sítě – 3:1.

Češky neměly dost. Domácí Kučová, která v první půli vybojovala penaltu, ji ve druhé zavinila a Dubcová dala ranou pod břevno na 4:1.

Už to vypadalo, že odbije pátá, jenže gól hlavou Pochmanové rozhodčí neuznala kvůli údajnému faulu české stoperky.

Vypadalo to na další povedený zápas, jenže přišla kaňka. Utkání nedohrála opora Khýrová. Po skluzu soupeřky odkulhala s pomocí lékařů ze hřiště. Faul na červenou? Podle rozhodčí nikoli.

V neděli 26. dubna pokračuje liga, zbývají čtyři kola a sparťanky vedou o pět bodů před Slavií. Bude u zápasu proti třetímu Slovácku i Khýrová?

Kvalifikace mistrovství světa fotbalistek

Evropská část

Skupina B1 (Nikšič):
Černá Hora - Česko 1:4 (1:2)
Branky: 24. Bulatovičová z pen. - 7. Cahynová, 38. Khýrová, 66. Švíbková, 70. Dubcová z pen.

Sestava Česka: Lukášová - Stárová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (46. Střížová) - Dubcová, Cahynová (64. Kotrčová), Černá - Polášková (46. Švíbková), Cvrčková (64. Stašková), Khýrová (84. Krejčířová). Trenérka: Klimková.

18:00 Albánie - Wales.

Tabulka:

1.Česko431016:410
2.Wales321012:37
3.Albánie31023:103
4.Černá Hora40043:170
Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Sparťanský útočník Jan Kuchta se snaží s míčem uniknout Nemanju Tekijaškovi z...

Sparťanští fotbalisté mohou minimálně do neděle stáhnout náskok vedoucí Slavie na pět bodů. Ve 30. kole Chance Ligy hrají doma se třetím Jabloncem, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v...

Útočník Patrik Schick vstřelil v sobotu svůj 11. gól v této sezoně německé fotbalové ligy, Leverkusen však penaltou v poslední minutě prohrál doma s Augsburgem 1:2. Hoffenheim penaltou v závěru...

Brenden Aaronson z Leedsu vidí žlutou kartu za faul na Ladislava Krejčího,...

Už je skoro definitivní, že sestoupí. Fotbalisté Wolverhamptonu ve 33. kole Premier League prohráli 0:3 na Leedsu. Český obránce Ladisav Krejčí musel čtvrt hodiny před koncem kvůli zranění střídat. V...

Fotbalisté Zlína zvítězili ve 30. kole první ligy nad Teplicemi 3:2 a v nejvyšší soutěži bodovali po sérii čtyř porážek. Všechny góly dali domácí už v úvodním poločase, kdy se trefili Jakub Černín,...

Plzeň se chystá na výjimečný fotbalový večer. Nedělní duel s Pardubicemi je připomínkou historicky prvního mistrovského titulu Viktorie, od kterého letos uplyne patnáct let. Kromě množství...

Byl by nejspíš zpátky mnohem rychleji, jenže zranění Petera Vindahla, dánského brankáře sparťanských fotbalistů, se nezlepšilo, a tak klub přistoupil k operačnímu zákroku. S chodidlem tak bude týmová...

Trápení pokračuje. Fotbalisté ostravského Baníku v lize prohráli počtvrté v řadě a zůstávají jen o dva body před poslední Duklou. S Bohemians při porážce 0:2 inkasovali dvakrát už během první půle,...

Kolo před koncem základní části zůstávají na poslední příčce tabulky o dva body za Baníkem. Fotbalisté Dukly na Julisce prohráli 1:2 s Karvinou, za kterou se v závěru první půli trefili Eze a Traoré....

Fotbalisté Liberce ve 30. kole první ligy remizovali doma s Mladou Boleslaví bez branek. Slovan ztratil body pošesté z posledních sedmi utkání nejvyšší soutěže, v neúplné tabulce je pátý, jeho...

Fotbalisté Vlašimi v úvodním utkání 24. kola druhé ligy zdolali Chrudim na jejím hřišti v pardubickém azylu 2:0, sérii bez porážky protáhli už na devět kol a v neúplné tabulce postoupili na osmé...

Fotbalisté Olomouce se v neděli (13.00) pokusí ukončit sérii tří ligových zápasů v řadě bez výhry. V domácím zápase proti Slovácku u toho poprvé bude přímo na lavičce nový dočasný trenér Pavel Hapal,...

