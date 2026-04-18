Další výhra v kvalifikaci na MS. Češky daly čtyři góly, ale přišly o Khýrovou

Češky tak vedou svou tabulku o tři body před Walesem, který večer hraje proti Albánii.
Boj o postup na mistrovství světa 2027, které hostí Brazílie, bude pokračovat 5. června, kdy Češky přivítají v Praze na stadionu Viktorie Žižkov Albánii. O čtyři dny později hrají rozhodující duel o první místo skupiny ve velšském Cardiffu. Tato pozice přinese postup do Ligy A a lepší vyhlídky pro baráž o světový šampionát.
Trenérka Jitka Klimková poslala do zápasu v Nikšiči stejnou sestavu, která v úterý v Chomutově přehrála Černou Horu suverénně 5:0. V brance byla Olivia Lukášová, gólmanka AS Řím, a na hrotu útoku slávistka Klára Cvrčková. V týmu soupeřek nechyběla opět její spoluhráčka ze Slavie Nadja Stanovičová.
Ale stejně jako v Chomutově Černohorky dlouho odolávat nevydržely. V 7. minutě využily pěknou akci, kdy se po ose Černá – Cvrčková – Khýrová prosadila střelou k tyči zpoza vápna kapitánka Cahynová.
Klára Cahynová opět pálí proti Černohorkám ostrými! Poté, co dvakrát skórovala v úterý v Chomutově, rozvlnila síť také v Nikšiči.
Ve 24. minutě bylo srovnáno. Unikající Kučovou faulovala Bartoňová a kapitánka Bulatovičová srovnala z penalty na 1:1. O deset minut později si Češky vzaly vedení zpět. Černá vybídla na levé lajně svou spoluhráčku a spolubydlící Khýrovou a ta se trefila levačkou do boční sítě.
Ve druhé půli šla do akce Andrea Švíbková, útočnice Lince. Připsala si svůj první start v reprezentaci a vzápětí i první gól, když se dobře zorientovala ve vápně a balon od Khýrové z otočky poslala do sítě – 3:1.
Češky neměly dost. Domácí Kučová, která v první půli vybojovala penaltu, ji ve druhé zavinila a Dubcová dala ranou pod břevno na 4:1.
Už to vypadalo, že odbije pátá, jenže gól hlavou Pochmanové rozhodčí neuznala kvůli údajnému faulu české stoperky.
Vypadalo to na další povedený zápas, jenže přišla kaňka. Utkání nedohrála opora Khýrová. Po skluzu soupeřky odkulhala s pomocí lékařů ze hřiště. Faul na červenou? Podle rozhodčí nikoli.
V neděli 26. dubna pokračuje liga, zbývají čtyři kola a sparťanky vedou o pět bodů před Slavií. Bude u zápasu proti třetímu Slovácku i Khýrová?
Kvalifikace mistrovství světa fotbalistek
Evropská část
Skupina B1 (Nikšič):
Sestava Česka: Lukášová - Stárová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (46. Střížová) - Dubcová, Cahynová (64. Kotrčová), Černá - Polášková (46. Švíbková), Cvrčková (64. Stašková), Khýrová (84. Krejčířová). Trenérka: Klimková.
18:00 Albánie - Wales.
Tabulka:
|1.
|Česko
|4
|3
|1
|0
|16:4
|10
|2.
|Wales
|3
|2
|1
|0
|12:3
|7
|3.
|Albánie
|3
|1
|0
|2
|3:10
|3
|4.
|Černá Hora
|4
|0
|0
|4
|3:17
|0