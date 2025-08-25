Do začátku utkání zbývají necelé dvě hodiny. Fotbalistky druholigových Českých Budějovic čeká šlágr kola, ve kterém hostí rezervu pražské Sparty. Hráčky se s masážními válci protahují, aktivují svaly. Od zad až po chodidla podle pokynů kondičního trenéra postupně procvičí všechny důležité části těla. „Holky už jsou spolu. Zacvičí, popovídají. Je to důležité,“ hlásí Železný.
Dvacet minut v pohodové atmosféře končí. Několik fotbalistek využije kondičního trenéra, který jim zatejpuje bolavá místa. Zbytek mizí do kabiny, kde má tým vymezený čas pro sebe. Hráčky se převlékají, trenéři míří na hřiště a pomalu stavějí kužele na rozcvičku.
Dres zastrkat, nebo volný?
Taktická porada je za zavřenými dveřmi. Hodinu před utkáním se jde na hřiště. Úsměvy postupně mizí. Hráčky jsou soustředěné. Rozcvička se v ničem příliš neliší od finální přípravy například ligových fotbalistů. „Byla to povedená rozcvička,“ chválí si trenér brankářů David Mach, který chystá gólmanku Janu Čondlovou, zatímco zbylá desítka hráček základní sestavy zkouší různá cvičení či střelbu.
Čtvrt hodiny před výkopem míří hráčky do kabiny. O deset minut později se vrací vlastně nový tým. Dynamo proti Spartě v prvním domácím utkání sezony premiérově obléká nové dresy, které od letošního ročníku zdobí i celou klubovou akademii. „Mám si ten dres zastrkat? Nebo není to moc dlouhý, když si to nechám volné,“ zazní z kroužku hráček. Odpovědí je pár pohotových rad. Nakonec většina hráček nechá nový trikot plandat.
Společná fotka, bojový pokřik u střídačky a jde se na věc.
Sparťanky od první akce dávají najevo, kdo je v utkání favorit. Domácí reagují a také se snaží být aktivní. Nervózně na tribuně poposedává i skupinka hráček budějovického týmu, které jsou zraněné. Je početnější než výčet náhradnic.
„Mám problémy se svalem. Někdy je to těžké, sledovat holky, když jim nemohu pomoci. Ale brzy bych se měla vrátit, tak už se těším,“ hlásí Štěpánka Honnerová.
Úvodní napětí nechtěně odbourá na první pohled až hrůzostrašný střet v počátku zápasu. Po centru z pravé strany se ve vápně natahuje po míči sparťanská útočnice, o to samé se snaží domácí brankářka. Po tvrdé ráně na místo hned míří členové obou realizačních týmů. Naštěstí obě mohou pokračovat.
Záhy se brankářka Čondlová znovu vrhá pod nohy útočnice soupeře. Tentokrát to bylo bez rány. „Ta holka je kaskadér,“ uleví si hlavní trenér Dynama Tomáš Kupka.
Pražanky za čtvrt hodiny uprostřed první půle odskakují do dvoubrankového vedení. Trestají dvě chyby domácího týmu. Pro Dynamo je to rána. Výsledek mrzí obzvlášť, když ve hře samotné favoritkám stačí a může litovat několika nedotažených nadějných situací. „Holky, dovolte si, buďte odvážnější,“ burcuje trenér Kupka.
Potlesk diváků, Priskeho kolečko
První poločas končí. Fotbalistky míří do kabin. Trenéři Dynama možná třetinu přestávky postávají venku. Debatují spolu. Až pak jdou do šatny. „Chtěli jsme holkám dát chvíli, aby si to probraly samy. Určitě by nemělo cenu křičet. Holky ví, co udělaly špatně. Makají, to je hlavní. Hlas bychom zvyšovali, jen kdyby měly špatný přístup,“ zdůrazňuje asistent Zbyněk Německý.
Efekt je znát. Budějovice se po pauze drží na polovině soupeřek a dostávají se stále častěji k brance Sparty. Dva góly mohla dát Simona Jandová. Jednou jí radost bere skvělým zákrokem brankářka, podruhé nepřesně míří hlavou. Reálné naděje domácích bere Sparta třetí brankou. Hráčky Dynama to sice nevzdávají až do poslední chvíle, ale i podruhé letos zůstávají bez bodů a bez vstřeleného gólu. Prohrávají 0:3.
Po závěrečném hvizdu trenéři svolávají hráčky do „Priskeho kolečka“. Více než 150 diváků oceňuje srdnatý výkon domácích bouřlivým potleskem. Tak tomu je i u všech střídajících hráček, které odcházejí vyčerpané na hranici sil.
Za vše hovoří smutné výrazy fotbalistek po utkání. Mnohé ztěžka oddechují. Na hřišti se vydaly, ale na první letošní výhru čekají dál. Další šanci mají za týden v Olomouci.