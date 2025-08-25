Bojový pokřik, brankářka kaskadér i Priskeho kolečko. Reportáž ze zápasu fotbalistek

Pavel Kortus
  9:38
„Tome, můžu trochu zesílit hudbu?“ ptá se Eliška Hrubá. Kondiční kouč týmu Tomáš Železný s úsměvem přikývne. „Když mě uslyšíte, tak jo,“ potvrdí klidným hlasem.
Fotogalerie4

Karolína Vaňková (v černobílém) se prala na hrotu útoku, obrana Sparty byla proti ní většinou v přesile. | foto: : Jan Kolčava, SK Dynamo

Do začátku utkání zbývají necelé dvě hodiny. Fotbalistky druholigových Českých Budějovic čeká šlágr kola, ve kterém hostí rezervu pražské Sparty. Hráčky se s masážními válci protahují, aktivují svaly. Od zad až po chodidla podle pokynů kondičního trenéra postupně procvičí všechny důležité části těla. „Holky už jsou spolu. Zacvičí, popovídají. Je to důležité,“ hlásí Železný.

Dvacet minut v pohodové atmosféře končí. Několik fotbalistek využije kondičního trenéra, který jim zatejpuje bolavá místa. Zbytek mizí do kabiny, kde má tým vymezený čas pro sebe. Hráčky se převlékají, trenéři míří na hřiště a pomalu stavějí kužele na rozcvičku.

Dres zastrkat, nebo volný?

Taktická porada je za zavřenými dveřmi. Hodinu před utkáním se jde na hřiště. Úsměvy postupně mizí. Hráčky jsou soustředěné. Rozcvička se v ničem příliš neliší od finální přípravy například ligových fotbalistů. „Byla to povedená rozcvička,“ chválí si trenér brankářů David Mach, který chystá gólmanku Janu Čondlovou, zatímco zbylá desítka hráček základní sestavy zkouší různá cvičení či střelbu.

FOTBALONA

Podcast zejména o ženském fotbale

Čtvrt hodiny před výkopem míří hráčky do kabiny. O deset minut později se vrací vlastně nový tým. Dynamo proti Spartě v prvním domácím utkání sezony premiérově obléká nové dresy, které od letošního ročníku zdobí i celou klubovou akademii. „Mám si ten dres zastrkat? Nebo není to moc dlouhý, když si to nechám volné,“ zazní z kroužku hráček. Odpovědí je pár pohotových rad. Nakonec většina hráček nechá nový trikot plandat.

Společná fotka, bojový pokřik u střídačky a jde se na věc.

Momentka z utkání mezi ženami Dynama České Budějovice a rezervou Sparty (žlutá).

Sparťanky od první akce dávají najevo, kdo je v utkání favorit. Domácí reagují a také se snaží být aktivní. Nervózně na tribuně poposedává i skupinka hráček budějovického týmu, které jsou zraněné. Je početnější než výčet náhradnic.

„Mám problémy se svalem. Někdy je to těžké, sledovat holky, když jim nemohu pomoci. Ale brzy bych se měla vrátit, tak už se těším,“ hlásí Štěpánka Honnerová.

Úvodní napětí nechtěně odbourá na první pohled až hrůzostrašný střet v počátku zápasu. Po centru z pravé strany se ve vápně natahuje po míči sparťanská útočnice, o to samé se snaží domácí brankářka. Po tvrdé ráně na místo hned míří členové obou realizačních týmů. Naštěstí obě mohou pokračovat.

Kondiční kouč budějovických fotbalistek: Zázemí u nás a v Rakousku? Jiný svět

Záhy se brankářka Čondlová znovu vrhá pod nohy útočnice soupeře. Tentokrát to bylo bez rány. „Ta holka je kaskadér,“ uleví si hlavní trenér Dynama Tomáš Kupka.

Pražanky za čtvrt hodiny uprostřed první půle odskakují do dvoubrankového vedení. Trestají dvě chyby domácího týmu. Pro Dynamo je to rána. Výsledek mrzí obzvlášť, když ve hře samotné favoritkám stačí a může litovat několika nedotažených nadějných situací. „Holky, dovolte si, buďte odvážnější,“ burcuje trenér Kupka.

Potlesk diváků, Priskeho kolečko

První poločas končí. Fotbalistky míří do kabin. Trenéři Dynama možná třetinu přestávky postávají venku. Debatují spolu. Až pak jdou do šatny. „Chtěli jsme holkám dát chvíli, aby si to probraly samy. Určitě by nemělo cenu křičet. Holky ví, co udělaly špatně. Makají, to je hlavní. Hlas bychom zvyšovali, jen kdyby měly špatný přístup,“ zdůrazňuje asistent Zbyněk Německý.

Efekt je znát. Budějovice se po pauze drží na polovině soupeřek a dostávají se stále častěji k brance Sparty. Dva góly mohla dát Simona Jandová. Jednou jí radost bere skvělým zákrokem brankářka, podruhé nepřesně míří hlavou. Reálné naděje domácích bere Sparta třetí brankou. Hráčky Dynama to sice nevzdávají až do poslední chvíle, ale i podruhé letos zůstávají bez bodů a bez vstřeleného gólu. Prohrávají 0:3.

Momentka z utkání mezi ženami Dynama České Budějovice a rezervou Sparty (žlutá).

Po závěrečném hvizdu trenéři svolávají hráčky do „Priskeho kolečka“. Více než 150 diváků oceňuje srdnatý výkon domácích bouřlivým potleskem. Tak tomu je i u všech střídajících hráček, které odcházejí vyčerpané na hranici sil.

Za vše hovoří smutné výrazy fotbalistek po utkání. Mnohé ztěžka oddechují. Na hřišti se vydaly, ale na první letošní výhru čekají dál. Další šanci mají za týden v Olomouci.

Vstoupit do diskuse
Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi je blízko odchodu, potvrdil kouč Priske

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

NEJ Z LIGY: Rakušan přerušil bídnou sérii Dukly, specialista Tanko a strach o Spáčila

Dlouhých čtyřiatřicet let se na Spartě neprosadil žádný hráč Dukly. Prolomil to až dvaadvacetiletý talent z Rakouska. Domácí však zaváhání nedovolili a po obratu na 3:2 se udrželi v čele tabulky....

25. srpna 2025  10:04

Bojový pokřik, brankářka kaskadér i Priskeho kolečko. Reportáž ze zápasu fotbalistek

„Tome, můžu trochu zesílit hudbu?“ ptá se Eliška Hrubá. Kondiční kouč týmu Tomáš Železný s úsměvem přikývne. „Když mě uslyšíte, tak jo,“ potvrdí klidným hlasem.

25. srpna 2025  9:38

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

25. srpna 2025  9:28

Trapas u rozhovoru. Reportérka se spletla, kapitán po debaklu dostal otázku na výhru

Fotbalová bundesliga o víkendu odstartovala úvodním kolem. A také jedním trapasem. Přímo v živém vysílání televize Sky Sports, které na rozhovor přišel Marco Friedl. Brémský kapitán po závěrečném...

25. srpna 2025  9:17

Olomouc? Hodně běhá, málo střílí. Byli jsme sterilní, uznal Janotka po Hradci

Už před sezonou hlásil sportovní manažer fotbalové Sigmy Ladislav Minář: „Budeme přepínat z evropských pohárů na ligu a na rovinu – na to nejsme vůbec zvyklí.“ Někdejší dlouholetý předseda...

25. srpna 2025  9:15

Se zraněnými to není dobré, přiznal Priske. Duklu pochválil, pak mluvil i o synovi

Během zápasu neřešil jen nepříznivý stav, ale také další zraněné hráče. Jen v neděli večer ztratila Sparta další tři: stopera Ševínského, beka Kadeřábka a záložníka Kofoda. „Stále je příliš brzy na...

25. srpna 2025  7:24

Na tohle jsem čekal, zářil Uchenna po dvou gólech. A doufá: Snad mě nevyjdou draze!

Gólovou oslavu zvolil podobnou jako třeba reprezentační útočník Patrik Schick: zvedl ruce a ukázal vyrýsované svaly. „Mělo to znázornit lví mentalitu, která je mi blízká,“ vysvětlil s úsměvem...

24. srpna 2025  23:45

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi je blízko odchodu, potvrdil kouč Priske

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

24. srpna 2025  23:19

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

24. srpna 2025  21:35,  aktualizováno  22:24

Nejvyšší čas odejít? Krejčí s Gironou utrpěl ve Villarealu pětigólový výprask

Fotbalisté Girony s Ladislavem Krejčím ve 2. kole španělské ligy utrpěli na hřišti Villarrealu drtivou porážku 0:5. Hattrickem se blýskl kanadský útočník Tajon Buchanan. Real Madrid i díky dvěma...

24. srpna 2025  22:14

Ostravané okopírovali Otepkovu fintu. Jenže tentokrát jí chyběl gól, mrzí Frýdka

24. srpna 2025  21:33

United po neproměněné penaltě pouze remizoval. Grealish zařídil výhru Evertonu

24. srpna 2025  17:17,  aktualizováno  19:55

