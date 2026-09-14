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Rekordní návštěva na 2. lize žen! Výhru Pardubic vidělo přes tisíc lidí

Lucie Macháčová
  16:09

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Fotbalistky Pardubic se radují z gólu proti Artisu Brno. | foto: FK Pardubice

Fotbalistky Pardubic zůstávají ve 2. lize žen nadále neporažené. V 5. kole zdolaly Artis Brno 3:2 a vedou tabulku. Zápas byl výjimečný. Po dvou letech totiž hrály pardubické fotbalistky na hlavním stadionu Arnošta Košťála. Přišlo 1018 diváků, což je rekordní návštěva v historii 2. fotbalové ligy žen.

„Děkujeme všem, kteří se podíleli na tom, že se tento zápas mohl uskutečnit v těchto podmínkách a takovéto atmosféře. Pro všechny to byl mimořádný zážitek,“ řekl pro klubový web trenér Pardubic Kamil Kozák.

„Přestože náš výkon nebyl zdaleka optimální a na holkách se podepsala velká nervozita, jsme rádi, že jsme utkání zvládli a mohli jsme společně oslavit výhru s tisícovkou fanoušků. Moc jim děkujeme za fantastickou podporu a fandění po celý zápas.“

Dosavadní rekord 2. ligy žen činil 498 diváků. Tolik jich dorazilo na utkání Teplice - Pardubice (1:10), které se hrálo v září 2022 na Stínadlech. Tenkrát pardubické ženy postoupily do první ligy, z níž však následně spadly zpět o patro níž.

I nyní je vidinou – nikoli však prioritou – nejvyšší soutěž. O jediné postupové místo nejspíš budou bojovat s Hradcem Králové, s nímž před dvěma týdny remizovaly 0:0.

„Mám hlavně radost z toho, že náš posun přichází postupně a systematicky a ženský tým se stále více stává plnohodnotnou součástí celého klubu,“ říká ředitelka ženské sekce FK Pardubice Eva Šmeralová, která sama byla výtečnou fotbalistkou.

Působila zejména ve Spartě, v reprezentaci nosila kapitánskou pásku a dvakrát se stala Fotbalistkou roku ČR. Nyní má pod palcem ženský fotbal v Pardubicích. Ve městě, kde s míčem u nohy začínala.

Eva Šmeralová, vedoucí ženského úseku FK Pardubice.

Příští zápas čeká hráčky Pardubic v neděli proti béčku Viktorie Plzeň, tentokrát už tradičně v areálu na Dolíčku.

„Snažíme se tam postupně zlepšovat zázemí. Podařilo se nám třeba vybudovat prostory pro hráčky, realizační týmy i sekretariát. Hráčky tam mají před tréninkem možnost posedět v zázemí, věnovat se školním povinnostem nebo se občerstvit,“ zmiňuje Šmeralová.

„Těší nás i to, že jsme rozšířili tým o dva kondiční trenéry a máme kvalitního trenéra brankářek. Právě brankářskou oblast jsem vnímala jako jednu z těch, kde jsme se potřebovali posunout. V mládežnických kategoriích bychom se pak rádi zaměřili především na rozšíření členské základny. Naší prioritou je totiž vychovávat si vlastní hráčky a budovat pevné základy pro budoucnost celého klubu,“ dodává Šmeralová, která vnímá i nedělní zápas žen na hlavním stadionu jako velkou vzpruhu nejen pro hráčky áčka, ale i mládeže.

Celkově to byl pro fotbal v Pardubicích povedený den. Zvítězili totiž nejen fotbalistky, ale i fotbalisté, kteří uspěli na hřišti Baníku Ostrava (2:1) a připsali si první výhru sezony.

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