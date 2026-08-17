Proti světovým rekordmankám. Sarajevo je pro nás neznámá, říká trenér žen Liberce

Při premiérové účasti v evropském osudí mohl ve švýcarském Nyonu ženský tým Slovanu dostat jednoho ze šesti soupeřů. Na výběr byly belgický Anderlecht, islandský Breidablik, norský Trondheim, portugalské Torreense, srbská Subotica a právě bosenské Sarajevo, se kterým se liberecké fotbalistky po losu utkají.
První duel předkola Evropského poháru žen UEFA se odehraje v Bosně a Hercegovině ve středu 26. srpna od 17.00, odveta v Liberci je U Nisy na programu o týden později 2. září s výkopem rovněž v 17 hodin.
„Nelze mluvit o nějaké spokojenosti nebo nespokojenosti s losem, protože v Liberci zažijeme první evropskou pohárovou zkušenost,“ podotkl trenér žen Jiří Kaiser. „Prostě jsme momentálně zatím ve fázi očekávání. Víme jen, že Sarajevo je v bosenském fotbale ženským hegemonem a své soupeřky tam kosí. V kádru má samozřejmě spoustu reprezentantek, jsou tam i hráčky z okolních zemí z bývalé Jugoslávie a jedna Američanka.“
Fotbalistky SFK Sarajevo získaly celkem 24 bosenských titulů v nejvyšší domácí soutěži v řadě (2002/03 až 2025/26), což podle dostupných informací představuje světový rekord v počtu po sobě jdoucích mistrovských titulů v ženském fotbale.
Proto už sarajevské hráčky pochopitelně mají z minulosti s evropskými poháry na rozdíl od žen Slovanu velké zkušenosti. Letos opět startovaly v Lize mistryň, v její druhé fázi podlehly nizozemskému PSV Eindhoven jen těsně 2:3, v následném zápase o umístění pak skolily lucemburský Racing Lucemburk jasně 4:1 a tím si vybojovaly právo startu aspoň v nižším Evropském poháru žen UEFA.
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„Je to pro nás ale pořád spíše neznámá, detailní informace budeme nadále zjišťovat, ovšem určitě nás nečeká lehký soupeř. Hlavně bychom si chtěli do odvety přivést nadějný výsledek, abychom mohli doma na stadionu U Nisy před našimi fanoušky bojovat o postup dál,“ přeje si kouč Kaiser.
Liberecké ženy vykročily do této sezony české nejvyšší soutěže úspěšně. V neděli v utkání 1. kola porazily doma v Hrádku nad Nisou brněnskou Lokomotivu bez větších potíží 2:0, góly daly Skálová a Ferencová.
V generálce na vstup do pohárové Evropy je čeká tuto sobotu těžký prvoligový duel na hřišti mistrovské Sparty Praha.